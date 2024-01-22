30 довольно любопытных снимков обо всём на свете

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Коллекция фотографий занятных мелочей и явлений, которые делают нашу жизнь чуточку интереснее.
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7. Одинаковые модели машин в одном цвете, обе припаркованы в неположенном месте и обе без номерных знаков
19. "Чёрные макароны и хлеб, которые мы приготовили с использованием пищевых красителей для музыкального клипа. По вкусу не отличаются от обычных"
"Это может привести к смерти. Мусорный контейнер не является безопасным местом для сна. Когда приезжает мусоровоз, содержимое не проверяют, и вас не услышат. Не рискуйте. В мусоровозе отходы уплотняются".
28. "Цвет на упаковке антидепрессантов становится всё более депрессивными по мере увеличения дозы"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Граница Какнады же рядом, притащили оттуда.