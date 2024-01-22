FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9071 пост • 858 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
30 довольно любопытных снимков обо всём на свете

30 довольно любопытных снимков обо всём на свете

Автор:
22 января 2024 10:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещь   интересное   мир   повседневность   фотография   явление   
1462
31

Коллекция фотографий занятных мелочей и явлений, которые делают нашу жизнь чуточку интереснее.

×
×

"Это может привести к смерти. Мусорный контейнер не является безопасным местом для сна. Когда приезжает мусоровоз, содержимое не проверяют, и вас не услышат. Не рискуйте. В мусоровозе отходы уплотняются".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: вещь   интересное   мир   повседневность   фотография   явление   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Владимир 57 минут назад
>> 16. "Кнопки микроволновой печи в моём отеле на французском. А я в Иллинойсе"
Граница Какнады же рядом, притащили оттуда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

501616



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мерседесу - бэнц! Компания объявила о закрытии всех автосалонов и ликвидации штаб-квартиры в Германии
Мерседесу - бэнц! Компания объявила о закрытии всех автосалонов и ликвидации...
Знаете ли вы, почему ковбои заряжали только 5 патронов в свои 6-зарядные револьверы?
Знаете ли вы, почему ковбои заряжали только 5 патронов в свои 6-зарядные револьверы?
Набирающие популярность в сообществах
Помесь щуки с крокодилом: британский школьник нашел на пляже тело древнего монстра
Помесь щуки с крокодилом: британский школьник нашел на пляже тело древнего монстра
Художник рисует природные картины-миниатюры на жестяных банках
Художник рисует природные картины-миниатюры на жестяных банках
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На вечеринке и после

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#Россия#сарказм#конфликт#крушение#инцидент
#в мире#Юмор#интересно#кот#Прикол#дети#собака
#история#животные#СССР#забавно#полиция#Китай#тигр
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте 35+ любопытных снимков обо всем на свете 35+ любопытных снимков обо всем на свете 40 любопытных снимков обо всём 40 любопытных снимков обо всём 30 интересностей обо всём на свете 30 интересностей обо всём на свете 30 впечатляющих фотографий из разных уголков мира 30 впечатляющих фотографий из разных уголков мира 30 фотографий, пугающих до смерти мегалофоба 30 фотографий, пугающих до смерти мегалофоба

На что жалуетесь?

Вернуться