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40 любопытных снимков обо всём

40 любопытных снимков обо всём

Автор:
18 декабря 2023 10:58
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вещь   интересное   люди   мир   подборка   явление   
1845
41

Занимательная коллекция фотографий со всего мира. Такое не каждый день увидишь.

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"Содержит кофеин - употребляйте в умеренных количествах. Не рекомендуется детям, людям с чувствительностью к кофеину, беременным или кормящим женщинам".

Бытует мнение, что синий цвет благотворно действует на психику, снижая уровень преступлений и самоубийств.

"В моем счёте за газ был запах природного газа". Такой вот способ предостеречь жильцов о возможной опасности утечки газа.

На борту трансатлантического лайнера RMS Queen Mary.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вещь   интересное   люди   мир   подборка   явление   
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9  комментариев
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14k
Евгений 18 минут назад


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4k
Харон 11 минут назад
Комментарий к фото
Ты это БЛМовцам расскажи...
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14k
Евгений 13 минут назад


Тайский синий чай
Название растения, из которого сделан этот напиток вы точно запомните - Клитория. Да, именно в честь того, о чем вы подумали. На фото №2 сам цветок, который и увидел шведский ботаник Карл Линей, давший такое название.

Напиток, названный у нас "тайский синий чай анчан" или просто "синий чай", обладает мягким, не слишком выразительным вкусом с легкой сладкой ноткой. На Западе его называют "сладким горошком" (sweet pea) - что-то такое там и вправду чувствуется.
Однако самое уникальное это конечно цвет. Яркий пронзительный синий, темнее в фиолетовый от лимона. Очень необычные визуальные ощущения - точно стоит того, чтобы попробовать

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14k
Евгений Полчаса назад


Фейри не хватает.
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14k
Евгений Полчаса назад


Природный газ не имеет запаха. Чтоб почуять утечку, в него добавляют "ароматизатор" одорант. Они могут быть разными (но всегда неприятными). Возможно газоснабжающая компания сменила одорант и информирует потребителей о новом запахе на который надо реагировать.
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324
iskra 40 минут назад
Слышал ,что синие фонари ставят там, где кучкуются наркоманы. Якобы тогда они не видят вены , не могут в них попасть и уходят в другое место.
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836
Шурман Час назад
Из Копенгагена в Мальме , по правой стороне вокзал Копенгагена ( точней у аэропорта ) а дальше будет мост , кстати на поезде гораздо удобней . Вот так выглядит мост с высоты , это уже перед заходом на посадку .
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58k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
и как на нем играть?)
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