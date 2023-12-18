40 любопытных снимков обо всём

Занимательная коллекция фотографий со всего мира. Такое не каждый день увидишь.
"Содержит кофеин - употребляйте в умеренных количествах. Не рекомендуется детям, людям с чувствительностью к кофеину, беременным или кормящим женщинам".
Бытует мнение, что синий цвет благотворно действует на психику, снижая уровень преступлений и самоубийств.
"В моем счёте за газ был запах природного газа". Такой вот способ предостеречь жильцов о возможной опасности утечки газа.
На борту трансатлантического лайнера RMS Queen Mary.
22. "Когда покупаете электрогитару Gibson Les Paul, к ней прилагается фотография с производства"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Тайский синий чай
Название растения, из которого сделан этот напиток вы точно запомните - Клитория. Да, именно в честь того, о чем вы подумали. На фото №2 сам цветок, который и увидел шведский ботаник Карл Линей, давший такое название.
Напиток, названный у нас "тайский синий чай анчан" или просто "синий чай", обладает мягким, не слишком выразительным вкусом с легкой сладкой ноткой. На Западе его называют "сладким горошком" (sweet pea) - что-то такое там и вправду чувствуется.
Однако самое уникальное это конечно цвет. Яркий пронзительный синий, темнее в фиолетовый от лимона. Очень необычные визуальные ощущения - точно стоит того, чтобы попробовать
Фейри не хватает.
Природный газ не имеет запаха. Чтоб почуять утечку, в него добавляют "ароматизатор" одорант. Они могут быть разными (но всегда неприятными). Возможно газоснабжающая компания сменила одорант и информирует потребителей о новом запахе на который надо реагировать.