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28 впечатляющих снимков, которые покажут вам что-то новое

28 впечатляющих снимков, которые покажут вам что-то новое

Автор:
25 января 2024 13:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   интересное   мир   природа   фотография   явление   
2505
29

До эпохи Интернета артефакты, диковинки и просто любопытные явления можно было увидеть лишь в книгах и музеях. А теперь в нашем распоряжении бесконечная база крутых и завораживающих фотографий.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   интересное   мир   природа   фотография   явление   
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5  комментариев
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3k
Наблюдатель Час назад
Так морскую нефтяную платформу везут к месту её установки.
Это лишь основание нефтяной платформы. А саму платформу также на барже притащат позже и установят на данное основание.
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12k
Vampire 46 минут назад
То что в Швеции называется тюрьмой в моих мечтах как "отпуск".
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1k
Бухтей 58 минут назад
> 26. Яйца из магазина и фермерского рынка
Надо же. Яйца, оказавшиеся на фермерском рынке, каким-то образом это чувствуют и перекрашиваются, да? :)

Оранжевый желток получается когда кур кормят кукурузным зерном.
К фермерству это никакого отношения не имеет.
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1k
Бухтей Час назад
> 4. Родился без отпечатков пальцев
Отпечаток это след на чем-то. На бумаге, например.
Все люди рождаются без отпечатков. В чреве просто не на чем эти отпечатки оставлять.
А на фото пальцы без папиллярных линий на подушечках.
Отпечатки с них тоже можно сделать. Гладкие, без рисунка.
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