28 впечатляющих снимков, которые покажут вам что-то новое

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25 января 2024 13:07
До эпохи Интернета артефакты, диковинки и просто любопытные явления можно было увидеть лишь в книгах и музеях. А теперь в нашем распоряжении бесконечная база крутых и завораживающих фотографий.
1. Так морскую нефтяную платформу везут к месту её установки
2. Астероид (486958) Аррокот — самый далёкий от Земли объект, посещённый земным зондом (расстояние до него 6,5 млрд км)
3. Палитра Винсента Ван Гога
4. Родился без отпечатков пальцев
5. Голова статуи Свободы на Всемирной выставке в Париже в 1878 году
6. Статую Свободы упаковывают для отправки в США
7. Прижизненная маска Авраама Линкольна
8. Туалет последнего императора Германской империи и короля Пруссии Вильгельма II
9. Так выглядят испортившиеся сырные палочки
10. Цилиндр, в котором был Авраам Линкольн в ночь своего убийства
11. Маленький островок в центре пруда - место, где похоронена принцесса Диана
12. Самое тяжелое здание в мире - Дворец парламента в Бухаресте, Румыния
13. Чумная маска из 1500-х
14. Старая американская карта социального страхования
17. Медицинский аппарат показывает вены пациента
18. 36 отверстий, которые пробурил марсоход Curiosity
19. Камера в самой большой тюрьме Швеции
20. Самое старое оливковое дерево, которому более 3500 лет
21. Обратная сторона "Моны Лизы"
23. Так выглядит киноэкран без полотна
24. Сиэтл до масштабных работ, изменивших ландшафт
25. Кредитная карта 1950-х годов
26. Яйца из магазина и фермерского рынка
27. Вблизи светофоры очень большие
28. Норвежский город Рьюкан, зажатый между горами, полгода живёт без солнечного света
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— переведено специально для fishki.net
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Это лишь основание нефтяной платформы. А саму платформу также на барже притащат позже и установят на данное основание.
Надо же. Яйца, оказавшиеся на фермерском рынке, каким-то образом это чувствуют и перекрашиваются, да? :)
Оранжевый желток получается когда кур кормят кукурузным зерном.
К фермерству это никакого отношения не имеет.
Отпечаток это след на чем-то. На бумаге, например.
Все люди рождаются без отпечатков. В чреве просто не на чем эти отпечатки оставлять.
А на фото пальцы без папиллярных линий на подушечках.
Отпечатки с них тоже можно сделать. Гладкие, без рисунка.