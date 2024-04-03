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Как СССР Тайвань бомбил

Как СССР Тайвань бомбил

Автор:
03 апреля 2024 08:22
Метки: Китай   Помощь Китаю   Тайвань   Фынь По   
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Всё началось в июле 1937 года, когда Япония, после долго непрекращающегося конфликта, напала на Китай. Всего за несколько месяцев слабые военно-воздушные силы Китая, имевшие на вооружении около ста самолётов практически были уничтожены. И национальное правительство Китайской Республики было вынуждено обратиться за внешней помощью.

Советский Союз одним из первых пришёл на помощь, создав специальный отдел «Z» по образцу отдела, проводившего операцию «Х» в Испании. Для проведения операции в Китае наше руководство направило туда своих военнослужащих и большое количество военной техники и боеприпасов. Главной силой стали боевые самолёты и первоклассные лётчики из числа добровольцев.

Всего в Поднебесную прибыло 5000 военных специалистов, инструкторов и лётчиков-добровольцев.

Военными советниками отправились также будущие прославленные полководцы В. И. Чуйков, П. С. Рыбалко.

Поскольку формально Советский Союз и Япония не находились в состоянии войны, присутствие наших военнослужащих в Китае на официальном уровне не подтверждалось. Поэтому советским пилотам на советских машинах приходилось воевать под китайскими именами и не особо афишировать свои действия.

Всего во время национально-освободительной войны китайского народа против японских захватчиков, в течение 1937-1940 гг. Советский Союз поставил Китаю 1250 самолетов собственного производства: тяжелые бомбардировщики ТБ -3 и ДБ-3, скоростные бомбардировщики СБ, истребители И 15 и И 16.


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Среди авиагруппы выделялась ударная группа бомбардировщиков под командованием генерала Фынь По. На самом деле его звали Фёдор Полынин, и носил он более скромное звание - подполковник ВВС РККА. Наша авиагруппа летала на новейших на тот момент скоростных бомбардировщиках СБ, которые в условиях строжайшей секретности перебросили в Китай из СССР.



В феврале 1938-го наша авиагруппа в составе почти тридцати «эсбэшек» нанесла удар по аэродрому в Нанкине, который облюбовали японцы. В результате, были уничтожены взлётная полоса, аэродромные сооружения, запасы горючего и боеприпасов и 48 боеготовых японских самолётов. Группа генерала Фынь По при этом потеряла всего лишь один самолёт. Удары советских бомбардировщиков сильно осложняли жизнь японской авиации. Опасаясь ударов по аэродромам, японцы были вынуждены переводить свои самолёты на тыловые аэродромы, что снижало эффективность их применения.


Китайской разведке удалось выяснить, что на Тайване расположен аэродром, где незамаскированными находились в разобранном виде и на открытой местности самолёты.

Военный советник П. В. Рычагов с группой коллег, в число которых входил и будущий главный маршал авиации П. Ф. Жигарев, разработали операцию с целью нанесения максимального урона авиагруппировке противника на Тайване.

Для удара предназначались СБ под командованием «генерала Фынь По» – капитана Фёдора Петровича Полынина. Задача перед группой Ф. П. Полынина стояла непростая: подняться с аэродрома Наньчан, лететь порядка 8 часов на высоте примерно 4-5 тысяч метров, причём без кислородных масок.
Фёдор Петрович оставил воспоминания о той операции:

«По сигналу ракеты 28 тяжело груженных бомбардировщиков один за другим поднялись в воздух. Набираем высоту 5500 метров. Сердце бьется учащенно, кружится голова, клонит ко сну – первые признаки кислородного голодания. И в борьбе с ним можно было рассчитывать только на собственную физическую выносливость. Чтобы ввести японцев в заблуждение, решили вначале пройти севернее острова, потом резко развернуться вправо, снизиться с приглушенными моторами до 4 тысяч метров и с ходу нанести удар... Как и намечалось заранее, мы прошли севернее острова, а затем резко повернули к цели и начали снижение… Вражеских истребителей в воздухе пока не было. Впереди, по курсу, открывался город, а рядом с ним – аэродром. Хорошо различались выстроенные в два ряда самолеты, серые, еще не распакованные контейнеры, и белые цистерны рядом с ангарами… Никакой маскировки противник не соблюдал…»


Японцы жестоко поплатились за беспечность:

«Мы сбросили 280 бомб, – вспоминал Ф. П. Полынин, и большинство из них точно угодили в цель. Наш удар был настолько внезапным, что ни один из истребителей не успел взлететь… Тремя последовательными ударами мы нанесли японцам чувствительный урон. По агентурным данным, они потеряли 40 самолетов, не считая тех, что находились в контейнерах; сгорели ангары и трехгодичный запас горючего… Разгром военно-воздушной базы на вызвал у японцев шок. В течение месяца оттуда не вылетали их самолеты.»

Группа вернулась без потерь, а комендант японской базы на Тайване, как и подобает самураю, дабы избежать позора, совершил сэппуку.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 ноября 1938 года за мужество и героизм, проявленные во время боевых действий в Китае, командиру бомбардировочной авиагруппы полковнику Полынину Фёдору Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза.


Японцы стремились отомстить за тайваньскую катастрофу, а заодно преподнести подарок микадо в день его рождения - разбомбить Ухань. Там находился штаб китайской армии и правительство Китая.
29 апреля 1938-го японцы предприняли налёт 45-ю самолётами, которых ожидал неприятный для них сюрприз – 65 истребителей, ведомых советскими и китайскими лётчиками. Результат: за 30 минут самураи потеряли 11 истребителей и 10 бомбардировщиков. Это стало хорошим ледяным душем для лётчиков из Страны восходящего солнца, которые около месяца после случившегося даже не пытались нападать на Ухань.


Когда шла война, тела наших погибших пилотов хоронили на кладбище «Ваньго» в многочисленных братских могилах. Многие места захоронений остались безымянными. И только в 1956 году останки 15 советских пилотов, чьи имена удалось установить, перезахоронили в парке «Освобождение» в городе Ухань. Позднее там были захоронены ещё 14 тел наших лётчиков, и эта братская могила стала самым крупным захоронением советских пилотов на китайской земле.
Рядом с могилой благодарные китайцы воздвигли восьмиметровый обелиск, на обратной стороне которого на китайском и русском языках выгравирована надпись: «Вечная слава советским лётчикам-добровольцам, павшим в войне Сопротивления китайского народа против японских захватчиков».












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Метки: Китай   Помощь Китаю   Тайвань   Фынь По   
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TirAn 42 минуты назад
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638
Доцент 15 минут назад
"Поскольку формально Советский Союз и Япония не находились в состоянии войны, присутствие наших военнослужащих в Китае на официальном уровне не подтверждалось. Поэтому советским пилотам на советских машинах приходилось воевать под китайскими именами и не особо афишировать свои действия."
Наши потом и во Вьетнаме так прикалывались :
Сбил тебя наш лётчик Ли Си Цын

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Юрий
  • Дата регистрации: 06.04.2018
  • 61 пост (41 в горячем)
Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого.... Творческая личность - путешественник, поэт, музыкант, художник.
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