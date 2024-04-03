Как СССР Тайвань бомбил

Советский Союз одним из первых пришёл на помощь, создав специальный отдел «Z» по образцу отдела, проводившего операцию «Х» в Испании. Для проведения операции в Китае наше руководство направило туда своих военнослужащих и большое количество военной техники и боеприпасов. Главной силой стали боевые самолёты и первоклассные лётчики из числа добровольцев.

Всего в Поднебесную прибыло 5000 военных специалистов, инструкторов и лётчиков-добровольцев.

Военными советниками отправились также будущие прославленные полководцы В. И. Чуйков, П. С. Рыбалко.

Поскольку формально Советский Союз и Япония не находились в состоянии войны, присутствие наших военнослужащих в Китае на официальном уровне не подтверждалось. Поэтому советским пилотам на советских машинах приходилось воевать под китайскими именами и не особо афишировать свои действия.

Всего во время национально-освободительной войны китайского народа против японских захватчиков, в течение 1937-1940 гг. Советский Союз поставил Китаю 1250 самолетов собственного производства: тяжелые бомбардировщики ТБ -3 и ДБ-3, скоростные бомбардировщики СБ, истребители И 15 и И 16.