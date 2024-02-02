FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1974 поста • 499 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та
Зачем коты постоянно просят открыть дверь, но не заходят в неё?

Зачем коты постоянно просят открыть дверь, но не заходят в неё?

Автор:
02 февраля 2024 08:21
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: дверь фото   животные   интересно   кот   открой дверь   факты   
783
6

У наших домашних кошек очень много странностей. На первый человеческий взгляд они абсолютно абсурдны и нелогичны. Вот зачем они закапывают еду, тыгыдыкают в пять утра, шуршат пакетами, сидят в коробках и просят открыть дверь, когда им на самом деле никуда не надо выйти? Ну бред же!

Только вот если посмотреть на это всё со стороны самих кошек, ситуация становится вполне себе понятной. В наших людских рассуждениях мы упускаем один факт: у кошек мир устроен совсем по-другому. Для них мы никакие не хозяева, а так, в лучшем случае приятные соседи. И вся квартира, дом и даже ваш милый огородик — всё это собственность питомца.

×
×

Как любой хороший хозяин, кот за своими владениями тщательно следит. Но как проверять границы и следить за участком, когда перед тобой вырастает непреодолимая преграда? Именно, никак! Закрытая дверь означает чуть ли не покушение на территорию и полномочия его шерстяного величества. Именно поэтому питомцам спокойнее, когда есть постоянный доступ в любую комнату и можно всё легко проверить.

Никакие интересные дела без ведома котика вы также не имеете право делать! Если за закрытыми дверьми зверь услышит странный звук, он тут же понесётся проверять: что это делается на его территории? И если доступа к месту событий у питомца не имеется, это его огорчит. А вдруг вы там кушаете вкусняшки без него?!

Ещё одна причина, по которой кот может требовать распахнуть все двери в комнате — ваше внимание. Шерстяные весьма смышлёные создания, и логическую цепочку «поорать под дверью — хозяин обратит на тебя внимание» они запоминают довольно быстро. Так что вставайте, открывайте дверь, почешите котика за ушком и не злитесь, что он снова не воспользовался открытой дверью — такова их природа!

Учитывая особенности своих питомцев, люди идут на хитрости, чтобы только не выслушивать постоянные вопли. Некоторые врезают в двери специальные кошачьи окошечки, другие ставят перед дверьми тазики с водой, ну а третьи пошли ещё дальше.

Есть компании, что изготавливают специальные фиксаторы на дверь, они позволяют регулировать степень открытия. Вы можете настроить её так, чтобы в проём поместилась только кошка, и не смог пройти, например, ребёнок или собака. В итоге кот доволен постоянно открытой двери, а вы спокойно сидите на диване. Только кто знает, чем ещё животина научится манипулировать...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: дверь фото   животные   интересно   кот   открой дверь   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
hhwost 13 минут назад
кот не хочет войти в комнату, он хочет, чтобы ты вышел из комнаты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
friday2009 5 секунд назад
Кот не для себя просит дверь открыть, а для домового
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
hairov 5 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

47554



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
"Из мясного в рационе - только заусенцы": в соцсетях затроллили семью вегетарианцев
"Из мясного в рационе - только заусенцы": в соцсетях затроллили семью вегетарианцев
Набирающие популярность в сообществах
Как советский ученый создавал идеального гражданина
Как советский ученый создавал идеального гражданина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Холостяцкий студенческий уют

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#факты#ДТП#позитив#история#природа#Ynews#забавно
#Прикол#автомир#Юмор#интересное#люди#авто аварии#Разное#милота#Москва#задержание
#автомобили#машина#в мире#полиция#аварии#Автовсячина#подборка#улыбнуло#кот#искусство
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас Как мыть домашнюю кошку: 5 заблуждений и интересных фактов Как мыть домашнюю кошку: 5 заблуждений и интересных фактов 20 интересных фактов о&nbsp;кошках 20 интересных фактов о кошках 7 действий хозяина, которые испортят отношения с кошкой 7 действий хозяина, которые испортят отношения с кошкой 20+ любопытных фактов о наших любимцах - кошках 20+ любопытных фактов о наших любимцах - кошках Кот Шредингера: жив он или все-таки нет? Кот Шредингера: жив он или все-таки нет?

На что жалуетесь?

Вернуться