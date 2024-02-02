Зачем коты постоянно просят открыть дверь, но не заходят в неё?

Только вот если посмотреть на это всё со стороны самих кошек, ситуация становится вполне себе понятной. В наших людских рассуждениях мы упускаем один факт: у кошек мир устроен совсем по-другому. Для них мы никакие не хозяева, а так, в лучшем случае приятные соседи. И вся квартира, дом и даже ваш милый огородик — всё это собственность питомца.