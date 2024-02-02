Зачем коты постоянно просят открыть дверь, но не заходят в неё?

У наших домашних кошек очень много странностей. На первый человеческий взгляд они абсолютно абсурдны и нелогичны. Вот зачем они закапывают еду, тыгыдыкают в пять утра, шуршат пакетами, сидят в коробках и просят открыть дверь, когда им на самом деле никуда не надо выйти? Ну бред же!
Только вот если посмотреть на это всё со стороны самих кошек, ситуация становится вполне себе понятной. В наших людских рассуждениях мы упускаем один факт: у кошек мир устроен совсем по-другому. Для них мы никакие не хозяева, а так, в лучшем случае приятные соседи. И вся квартира, дом и даже ваш милый огородик — всё это собственность питомца.
Как любой хороший хозяин, кот за своими владениями тщательно следит. Но как проверять границы и следить за участком, когда перед тобой вырастает непреодолимая преграда? Именно, никак! Закрытая дверь означает чуть ли не покушение на территорию и полномочия его шерстяного величества. Именно поэтому питомцам спокойнее, когда есть постоянный доступ в любую комнату и можно всё легко проверить.
Никакие интересные дела без ведома котика вы также не имеете право делать! Если за закрытыми дверьми зверь услышит странный звук, он тут же понесётся проверять: что это делается на его территории? И если доступа к месту событий у питомца не имеется, это его огорчит. А вдруг вы там кушаете вкусняшки без него?!
Ещё одна причина, по которой кот может требовать распахнуть все двери в комнате — ваше внимание. Шерстяные весьма смышлёные создания, и логическую цепочку «поорать под дверью — хозяин обратит на тебя внимание» они запоминают довольно быстро. Так что вставайте, открывайте дверь, почешите котика за ушком и не злитесь, что он снова не воспользовался открытой дверью — такова их природа!
Учитывая особенности своих питомцев, люди идут на хитрости, чтобы только не выслушивать постоянные вопли. Некоторые врезают в двери специальные кошачьи окошечки, другие ставят перед дверьми тазики с водой, ну а третьи пошли ещё дальше.
Есть компании, что изготавливают специальные фиксаторы на дверь, они позволяют регулировать степень открытия. Вы можете настроить её так, чтобы в проём поместилась только кошка, и не смог пройти, например, ребёнок или собака. В итоге кот доволен постоянно открытой двери, а вы спокойно сидите на диване. Только кто знает, чем ещё животина научится манипулировать...
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