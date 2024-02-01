Петербурженка присела на эскалатор и едва не лишилась жизни

В петербургском метрополитене отметили, что правила нарушила не только девушка, но и дежурная по эскалатору — она должна была сразу остановить работу движущейся лестницы.





"В данной ситуации сотрудник метрополитена должен был сообщить всем причастным сотрудникам (у нас есть внутренняя инструкция, куда должны поступать звонки), и второе, что она должна была сделать — остановить эскалатор. Здесь она сработала не оперативно", — сообщил пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель.





Она добавила, что проверка по факту инцидента ещё не закончена. Вероятно, дежурную уволят, поскольку у неё уже есть одно дисциплинарное взыскание. Юлия Шавель напомнила, что пассажирка грубо нарушила подпункт 3 пункта 32 ("Пассажирам запрещается: бежать по эскалатору, траволатору, бросать любые предметы, сидеть, лежать… на ступенях эскалатора"). Прокуратура после публикации ролика тоже включилась в работу.