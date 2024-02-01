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Петербурженка присела на эскалатор и едва не лишилась жизни

Петербурженка присела на эскалатор и едва не лишилась жизни

Автор:
01 февраля 2024 16:11
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Девушка   Метро   Санкт-Петербург   Эскалатор   несчастный случай   
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Девушка наглядно продемонстрировала, почему нельзя сидеть на ступеньках эскалатора.

Инцидент произошёл 21 января на станции метро "Петроградская". Безалаберная девушка, несмотря на строгий запрет, решила присесть на ступеньку эскалатора и поплатилась. Ей крупно повезло, что "зажевало" только куртку и вслед за ней не попали в гребёнку её волосы. К счастью, рядом оказался небезучастный молодой человек, который помог ей быстро освободится от рукавов куртки.

В петербургском метрополитене отметили, что правила нарушила не только девушка, но и дежурная по эскалатору — она должна была сразу остановить работу движущейся лестницы.

"В данной ситуации сотрудник метрополитена должен был сообщить всем причастным сотрудникам (у нас есть внутренняя инструкция, куда должны поступать звонки), и второе, что она должна была сделать — остановить эскалатор. Здесь она сработала не оперативно", — сообщил пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель.


Она добавила, что проверка по факту инцидента ещё не закончена. Вероятно, дежурную уволят, поскольку у неё уже есть одно дисциплинарное взыскание. Юлия Шавель напомнила, что пассажирка грубо нарушила подпункт 3 пункта 32 ("Пассажирам запрещается: бежать по эскалатору, траволатору, бросать любые предметы, сидеть, лежать… на ступенях эскалатора"). Прокуратура после публикации ролика тоже включилась в работу.

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Метки: Видео   Девушка   Метро   Санкт-Петербург   Эскалатор   несчастный случай   
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33  комментария
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4k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Что у людей в головах? Это же насколько надо быть е-бо-бо на всю голову что бы учудить такое . Её необходимо стерилизовать .
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23k
BiZ 18 секунд назад
все правильно сделала. одежду не она покупала же. а добрые родители еще купят.
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4k
Евгений 4 минуты назад
Уж житель города в котором есть метро полюбому должен знать что сидеть там нельзя. Мне понравился запрет бегать по эскалатору. Сколько был в питере и в москве-бегают постоянно, видимо потому и правило держаться правой стороны, потому что по левой непрерывный марафон. А в казани не бегают, там метро не глубоко, на некоторых станциях и эскалаторов нет
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2k
Igor Grishaev 5 минут назад
Нет слов.. а что будет, когда она сядет за руль с купленными правами, боюсь представить
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1k
Андриан 6 минут назад
И никто не догадался остановить?
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6k
Wadim 18 минут назад
Поколение е.бланов.
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36k
Опаньки 20 минут назад
жаль ей жопу туда не зажевало - она же ею думает
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44k
SinigamiRuuk Полчаса назад
Ну бабка, что педали крутит внизу, тоже не отреагировала ни разу.
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24k
sanchesS80 Полчаса назад
Обычно дежурный по эскалатору говорит в громкоговоритель чтобы встали. Если доехали до низу и не встали, то останавливает эскалатор. Она ж не просто так там посажена. А тут мало то что не контролировала, так еще и не останавливала долго, когда уже проблемы начались. Дежурную за такое поимеют.

А эта женщина показалась бухой. ИМХО. Вот мозг и не работал.
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62k
Олег Полчаса назад
теперь она должна на нём жениться
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188
Dmitry N 58 минут назад
Тест на соль девушке сделать!
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26k
ЦСКА 58 минут назад
И никто не видит "стоп-кран" между эскалаторов...Что бы это говно в механическую часть не засосало!
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21k
scorpick 59 минут назад
Ну вот, сейчас из-за тп человека уволят.
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6k
Евгений Д Час назад
Заснула что ли ??
А вообще- рядом с ними между эскалаторами ключ управления эскалатором и кнопка-
можно было попробовать остановить,
Повезло что людей мало,
не факт что получилось бы ее из куртки вытащить, а еще бы и люди сверху нападали б
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3k
Максим Макашев Час назад
а где же работник метрополитена, который должен сидеть в "скворечнике" и экстренно остановить эскалатор? В сортире застрял или чай пил?
Тёлку тоже не оправдываю - ТП
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14k
котегRUS Час назад
мозги - не брови...
если нет - не нарисуешь..
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18k
banzai7 Час назад
Питерская неформалка? Решила сломать систему и пойти против правил?
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11k
МихА 2 часа назад
идиотка
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182
ruslan d 2 часа назад
Ну так-то дежурный должен был ее поднять , как только она присела , но ума у таких любителей посидеть на ленте очень мало конечно ...
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59k
dima423 2 часа назад
"Безалаберная девушка, несмотря на строгий запрет, решила присесть на ступеньку эскалатора..." (с)
Безалаберная...бухая она или обдолбанная... а засосало бы ее туда дуру, за нее еще и отвечать бы пришлось кому то...
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62k
pynh 2 часа назад
могла и жопу порвать
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