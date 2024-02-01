Петербурженка присела на эскалатор и едва не лишилась жизни

Девушка наглядно продемонстрировала, почему нельзя сидеть на ступеньках эскалатора.
Инцидент произошёл 21 января на станции метро "Петроградская". Безалаберная девушка, несмотря на строгий запрет, решила присесть на ступеньку эскалатора и поплатилась. Ей крупно повезло, что "зажевало" только куртку и вслед за ней не попали в гребёнку её волосы. К счастью, рядом оказался небезучастный молодой человек, который помог ей быстро освободится от рукавов куртки.
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В петербургском метрополитене отметили, что правила нарушила не только девушка, но и дежурная по эскалатору — она должна была сразу остановить работу движущейся лестницы.
"В данной ситуации сотрудник метрополитена должен был сообщить всем причастным сотрудникам (у нас есть внутренняя инструкция, куда должны поступать звонки), и второе, что она должна была сделать — остановить эскалатор. Здесь она сработала не оперативно", — сообщил пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель.
Она добавила, что проверка по факту инцидента ещё не закончена. Вероятно, дежурную уволят, поскольку у неё уже есть одно дисциплинарное взыскание. Юлия Шавель напомнила, что пассажирка грубо нарушила подпункт 3 пункта 32 ("Пассажирам запрещается: бежать по эскалатору, траволатору, бросать любые предметы, сидеть, лежать… на ступенях эскалатора"). Прокуратура после публикации ролика тоже включилась в работу.
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А эта женщина показалась бухой. ИМХО. Вот мозг и не работал.
А вообще- рядом с ними между эскалаторами ключ управления эскалатором и кнопка-
можно было попробовать остановить,
Повезло что людей мало,
не факт что получилось бы ее из куртки вытащить, а еще бы и люди сверху нападали б
Тёлку тоже не оправдываю - ТП
если нет - не нарисуешь..
Безалаберная...бухая она или обдолбанная... а засосало бы ее туда дуру, за нее еще и отвечать бы пришлось кому то...