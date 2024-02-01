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Парень вывел собирание камней на пляже на новый уровень

Парень вывел собирание камней на пляже на новый уровень

Автор:
01 февраля 2024 13:44
Сообщество : Искусство
Метки: Скульптуры   джон форман   из камня и песка   интересно   искусство   красота   
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Джон Форман (Jon Foreman) - настоящий волшебник, превращающий обыденные вещи в произведения искусства. Его необычные скульптуры и фигуры изготавливаются из самых разнообразных материалов, часто натуральных, словно сама природа создала их.

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Метки: Скульптуры   джон форман   из камня и песка   интересно   искусство   красота   
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1  комментарий
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Андрей 55 минут назад
Через 5 тыс лет.
- С помощью таких каменных созданий древние люди общались с инопланетянами.
- Не соглашусь с вами, коллега. Это древние телепорты и наша группа сейчас изучает как они работают.
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