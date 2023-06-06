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В колумбийском Медельине работает крупнейшая в мире фабрика по производству… комаров

В колумбийском Медельине работает крупнейшая в мире фабрика по производству… комаров

Автор:
06 июня 2023 09:02
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Медельин   в мире   видео   комар   насекомые   фабрика   фото   
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Конечно, их тут штампуют на благо человечества.

Вкалывают бактерии, которые лишают кровопийц возможности разносить среди людей всякую заразу типа лихорадки денге, вируса зика, малярии и т.д. Еженедельно на этой фабрике готовят 30 млн.комаров, которых затем выпускают в живую природу в разных странах. Они спариваются с дикими насекомыми, передают им эти бактерии и те тоже перестают представлять опасность для человека.

Идеальное биологическое оружие. Сегодня ты вколол им лекарство, а завтра встал не с той ноги и подсадил бубонную чуму. И летите, комарики, летите, родимые. По 30 млн. еженедельно.


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Метки: Медельин   в мире   видео   комар   насекомые   фабрика   фото   
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6  комментариев
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9k
Борис Карабанов Час назад
Картель переквалифицировался?
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RDen 4 минуты назад
ерунда какая-то походу...
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Kozlodoev Полчаса назад
А если эти полезные комары получат заразу от природных и полетят кусать население?
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10k
au3 52 минуты назад
"Вкалывают бактерии, которые лишают кровопийц возможности разносить среди людей всякую заразу"

Шприцом каждому из 30 млн еженедельно производимых?!
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9k
krivsan Час назад
Медельин и комары?? т.е летающий шприц?
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