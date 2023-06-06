В колумбийском Медельине работает крупнейшая в мире фабрика по производству… комаров

Конечно, их тут штампуют на благо человечества.
Вкалывают бактерии, которые лишают кровопийц возможности разносить среди людей всякую заразу типа лихорадки денге, вируса зика, малярии и т.д. Еженедельно на этой фабрике готовят 30 млн.комаров, которых затем выпускают в живую природу в разных странах. Они спариваются с дикими насекомыми, передают им эти бактерии и те тоже перестают представлять опасность для человека.
Идеальное биологическое оружие. Сегодня ты вколол им лекарство, а завтра встал не с той ноги и подсадил бубонную чуму. И летите, комарики, летите, родимые. По 30 млн. еженедельно.
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Шприцом каждому из 30 млн еженедельно производимых?!