Гении маскировки в зелёных тонах

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Умение сливаться с местностью на природе – это показатель высшего уровня профессионализма.
Но если одним приходится тратить на обучение годы, то другим посчастливилось разжиться такими настройками, встроенным в геном, с рождения. На деле таланты хвостатых шпионов наглядно демонстрируют истинность утверждения: «Кот – это очень странный предмет: вроде он есть, но его как бы нет».
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