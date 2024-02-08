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Сообщество Без кота и жизнь не та 1988 постов • 501 подписчик подписаться
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Гении маскировки в зелёных тонах

Гении маскировки в зелёных тонах

Автор:
08 февраля 2024 15:58
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   кот   котик   куст   маскировка   природа   прятки   трава   фото   шпион   
1698
30

Умение сливаться с местностью на природе – это показатель высшего уровня профессионализма.

Но если одним приходится тратить на обучение годы, то другим посчастливилось разжиться такими настройками, встроенным в геном, с рождения. На деле таланты хвостатых шпионов наглядно демонстрируют истинность утверждения: «Кот – это очень странный предмет: вроде он есть, но его как бы нет».

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Метки: Животное   кот   котик   куст   маскировка   природа   прятки   трава   фото   шпион   
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7  комментариев
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8k
perekrestok 7 часов назад
Прекрасная подборка! И котейки супер!
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91
Артём 4 часа назад
Маскировка не так работает. Разумеется, если вы знаете куда смотреть сразу и заметите. Но представьте, что вы просто вышли во двор, и пытаетесь взглядом найти котика в кустах или траве. Ну, удачи вам. Я лежал в метре от дороги, мимо прошла толпа из десяти человек, и никто меня не увидел.
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2k
evzhur 6 часов назад
Всегда думал - зачем коты рыжие, их ведь в зеленой траве видно. А оказывается копытные видят рыжий цвет как зеленый и для них рыжий тигр в зеленой траве не различим.
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65
Konstantin Klipikov evzhur 5 часов назад
Мою трехшерстку в пожухшей траве не видно совсем. А ещё ее карбыши, видимо, принимают за свою, от того и давит она их десятками
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12k
Dmitry 6 часов назад
Добавлю и своих))).
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21k
sos1960sos 6 часов назад
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118k
Z_Павел Юрьевич_V 7 часов назад
Самые эффективных охотники!
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