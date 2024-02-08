Гении маскировки в зелёных тонах

Но если одним приходится тратить на обучение годы, то другим посчастливилось разжиться такими настройками, встроенным в геном, с рождения. На деле таланты хвостатых шпионов наглядно демонстрируют истинность утверждения: «Кот – это очень странный предмет: вроде он есть, но его как бы нет».