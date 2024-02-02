Просите и получите: проверенное жизненное руководство от котиков

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«Сами все предложат и сами всё дадут!» С бессмертным высказыванием Воланда пушистые граждане явно знакомы. И не особенно важно, откуда. Главное, что они виртуозно умеют добиваться своего одним только взглядом.
Но чтобы всё дали, надо немножечко постараться, чтобы пришли раньше, предложили больше и дали лучше.
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