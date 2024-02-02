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Сообщество Без кота и жизнь не та 1977 постов • 499 подписчиков подписаться
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Просите и получите: проверенное жизненное руководство от котиков

Просите и получите: проверенное жизненное руководство от котиков

Автор:
02 февраля 2024 16:08
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: aртистизм   Животное   взгляд   кот   котик   лапы   поза   проситель   фото   эмоция   
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«Сами все предложат и сами всё дадут!» С бессмертным высказыванием Воланда пушистые граждане явно знакомы. И не особенно важно, откуда. Главное, что они виртуозно умеют добиваться своего одним только взглядом.

Но чтобы всё дали, надо немножечко постараться, чтобы пришли раньше, предложили больше и дали лучше.

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Метки: aртистизм   Животное   взгляд   кот   котик   лапы   поза   проситель   фото   эмоция   
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2  комментария
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Владимир 2 часа назад
котики-красивые,а подписи-дебильные...
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11k
Алексей Час назад
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