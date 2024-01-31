11 причудливых изобретений прошлого

Хотя Roomba может показаться современным изобретением, на самом деле эти маленькие помощники появились несколько десятилетий назад.

Запатентованный ещё в 1957 году, робот-пылесос контролировался с помощью пульта дистанционного управления. Он являлся частью "Чудо-кухни будущего" от Whirlpool и должен был сделать работу по дому легкой.