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11 причудливых изобретений прошлого

11 причудливых изобретений прошлого

Автор:
31 января 2024 13:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   быт   идея   изобретение   история   подборка   
1398
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Человек на протяжении всей истории что-то изобретал. Многие вещи стали неотъемлемой частью быта, ну а некоторые были слишком странными, чтобы войти в обиход. Именно их мы и рассмотрим.

Радио стало настолько неотъемлемой частью жизни, что в 1920-х его стали крепить на коляски. Так ежедневные прогулки с малышами становились более увлекательными.

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Во время Второй мировой войны в Британии придумали укрытие для использования внутри жилого дома. Оно представляло собой металлический ящик с сеткой по бокам. По ночам люди спали в нём, а днём использовали в качестве стола. Такие клетки спасли многих, ведь они выдерживали вес обрушившихся стен и перекрытий.

Созданный немецким инженером Францем Крукенбергом в 1929 году, вагон перемещался с помощью воздушного винта. Он развивал скорость 230 км/ч и преодолевал расстояние от Гамбурга до Шпандау (270 км) всего за 1 час 36 минут.

Данная модель велосипеда предназначалась для использования на водоёмах. Цикломер, представленный в Париже в 1932 году, был оснащён поплавками. Считается первым в мире велосипедом-амфибией.

Очки Hamblin появились в продаже в 1936 году. Работают по принципу перископа. Можно наслаждаться книгой, не напрягая шею. Некоторые заядлые читатели пользуются этим изобретением и сегодня!

Хотя Roomba может показаться современным изобретением, на самом деле эти маленькие помощники появились несколько десятилетий назад.

Запатентованный ещё в 1957 году, робот-пылесос контролировался с помощью пульта дистанционного управления. Он являлся частью "Чудо-кухни будущего" от Whirlpool и должен был сделать работу по дому легкой.

Велотандемы существуют уже давно, но ни один из них ещё не выглядел так экстремально, как этот. Два места для тех, кто крутит педали, сиденье для пассажира впереди и даже швейная мастерская на ходу! Как вы понимаете, велосипед не снискал популярности.

Хотя сегодня такое сложно представить, но раньше люди крепили клетки на окнах своих квартир, чтобы их малыши дышали свежим воздухом и загорали. К счастью, со временем эта практика вышла из моды.

Станок, который мог брить лица сразу нескольких мужчин, был вполне реальной вещью в XIX веке. Отсутствовала возможность подстраивать движения под каждое лицо, что и помешало успеху.

Любители макаронных изделий должны быть в восторге. Рассел Э. Оукс разработал вилку, которая сама быстро накручивает спагетти.

Многие утверждают, что у них две левые ноги, когда дело доходит до танцев. Зачем лишать себя удовольствия? Это изобретение призвано решить проблему. В таких туфлях партнёры могут танцевать в унисон.

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Метки: Прошлое   быт   идея   изобретение   история   подборка   
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4  комментария
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5k
Харон Час назад
Комментарий к фото
Разная форма лица только в первый раз...
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33k
Slonyash Минуту назад
Рок-н-ролл то в таких не станцуешь.

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26k
sssss3 46 минут назад
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Ага, при бомбёжках обязательно нужно ставить в стенные полки много-много посуды, что-бы веселее было...
Нае.балово эта приблуда, что-бы денег поднять, впрочем как и все "изобретения" в этом посте...
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