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35 ранних версий изобретений, которыми мы пользуемся до сих пор

35 ранних версий изобретений, которыми мы пользуемся до сих пор

Автор:
28 июля 2023 09:27
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Прошлое   изобретения   история   подборка   прибор   устройство   
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Задумывались ли вы о том, какое приспособление существовало для стрижки газона сто лет назад? А как выглядел первый тостер? Знаете ли вы, как ваши прабабушки и прадедушки готовили по утрам свежий кофе? За десятилетия инноваций устройства, которыми пользовались прошлые поколения, претерпели многочисленные изменения. Но если вы хотите окунуться в прошлое, мы подготовили для вас идеальную подборку.

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Существует несколько изобретений, которые, несомненно, изменили мир. Первое - это печатный станок, подаривший возможность быстро и доступно распространять знания и грамотность. Лампа накаливания - еще одно важное изобретение, которое освободило общество от почти полной зависимости от дневного света. Нельзя не похвалить телефон за его невероятное влияние на мир. А появление самолета открыло нам новые горизонты. Возможность бросить вызов гравитации и побывать практически в любой точке планеты - это удивляет даже сегодня.

Анализ и секвенирование ДНК - относительно недавнее открытие, которое спасло бесчисленное количество жизней. Это достижение способствовало значительному прогрессу в исследовании и лечении генетических заболеваний.

Этот миксер был приобретен Джеральдом и Ширли Берг из Уайтхолл, штат Иллинойс. Чтобы собрать деньги на его покупку, Берги зарезали пятьдесят куриц. У модели 5 режимов работы: смешивание, взбивание, пюре, выживание сока и даже имеется насадка для измельчения мяса.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   изобретения   история   подборка   прибор   устройство   
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1  комментарий
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L.Nemo 10 минут назад
Изобретения, которыми мы пользуемся до сих пор.. Да-да.. Каждое утро завожу граммофон, вскакиваю на педальные роликовые коньки, и мчусь на работу, где меня ждет любимый арифмометр. Аффтар, че ты куришь?
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