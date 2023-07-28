35 ранних версий изобретений, которыми мы пользуемся до сих пор

Задумывались ли вы о том, какое приспособление существовало для стрижки газона сто лет назад? А как выглядел первый тостер? Знаете ли вы, как ваши прабабушки и прадедушки готовили по утрам свежий кофе? За десятилетия инноваций устройства, которыми пользовались прошлые поколения, претерпели многочисленные изменения. Но если вы хотите окунуться в прошлое, мы подготовили для вас идеальную подборку.
Существует несколько изобретений, которые, несомненно, изменили мир. Первое - это печатный станок, подаривший возможность быстро и доступно распространять знания и грамотность. Лампа накаливания - еще одно важное изобретение, которое освободило общество от почти полной зависимости от дневного света. Нельзя не похвалить телефон за его невероятное влияние на мир. А появление самолета открыло нам новые горизонты. Возможность бросить вызов гравитации и побывать практически в любой точке планеты - это удивляет даже сегодня.
2. Первая электрическая стиральная машина, Итонвилл, штат Вашингтон, приблизительно 1910 год
6. Паровой мотоцикл Michaux-Perreaux Steam-Vélocipède, 1869 год. Один из трех мотоциклов, претендующих на звание первого мотоцикла
Анализ и секвенирование ДНК - относительно недавнее открытие, которое спасло бесчисленное количество жизней. Это достижение способствовало значительному прогрессу в исследовании и лечении генетических заболеваний.
16. Первым холодильником, получившим широкое распространение, была модель Monitor-Top фирмы General Electric 1927 года
21. В 1947 году компания Raytheon выпустила Radarange - первую коммерческую микроволновую печь
22. Актер, изображающий Александра Грэма Белла, изобретателя телефона, говорит в раннюю модель устройства для рекламного фильма 1926 года Американской телефонной и телеграфной компании
27. Ученые делают рентгеновский снимок с помощью раннего аппарата с трубкой Крукса, конец 1800-х годов
30. Патентная модель "подметателя ковров" Дэниела Хесса в Музее чистоты, Покателло, штат Айдахо
Этот миксер был приобретен Джеральдом и Ширли Берг из Уайтхолл, штат Иллинойс. Чтобы собрать деньги на его покупку, Берги зарезали пятьдесят куриц. У модели 5 режимов работы: смешивание, взбивание, пюре, выживание сока и даже имеется насадка для измельчения мяса.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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