Машина времени: 37 архивных фотографий обо всем на свете

Эту фотографию Кайсе Каер подарила ее бабушка Аино - девушка справа во втором ряду, которая прикуривает сигарету. "В момент съемки ей было около 15 лет, а это ее подруги, - объясняет Кайса. - У меня нет более конкретной информации о том, кто они такие. Они занимались в любительском театре. Моя бабушка никогда не курила, но у нее было искрометное чувство юмора".

Кайса рассказала, что ее бабушка вышла замуж за аптекаря Николая. Во время Второй мировой войны они жили и работали в небольшом городке в Эстонии, и немецкий офицер, который жил в их доме, хорошо к ним относился и даже предлагал им уехать к его семье в Германию (куда-то под Франкфурт), чтобы укрыться от войны. "Дедушка и бабушка отказались, и вот, - добавила она, - дедушку депортировали в Сибирь, его освободили при Хрущеве. Он вернулся домой, но умер через четыре года, так как здоровье его было подорвано".

"Самое яркое воспоминание о бабушке - это когда мы приезжаем к ней в гости с родителями и братом, сидим за кухонным столом и часами играем в маджонг, игральные кости для которого сделал дедушка". Аино скончалась в 2009 году.