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Машина времени: 37 архивных фотографий обо всем на свете

Машина времени: 37 архивных фотографий обо всем на свете

Автор:
15 августа 2023 15:10
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Прошлое   архив   идея   история   люди   мир   фотография   
1572
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Было время, когда некоторые вещи считались шикарными, а сейчас ими уже никого не удивить. Нечто новое быстро становится обыденным. Перед вами странные идеи и изобретения, демонстрирующие, как меняется взгляд на вещи с годами. Возможно, эти фотографии вызовут у вас улыбку или даже усмешку.

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Эту фотографию Кайсе Каер подарила ее бабушка Аино - девушка справа во втором ряду, которая прикуривает сигарету. "В момент съемки ей было около 15 лет, а это ее подруги, - объясняет Кайса. - У меня нет более конкретной информации о том, кто они такие. Они занимались в любительском театре. Моя бабушка никогда не курила, но у нее было искрометное чувство юмора".

Кайса рассказала, что ее бабушка вышла замуж за аптекаря Николая. Во время Второй мировой войны они жили и работали в небольшом городке в Эстонии, и немецкий офицер, который жил в их доме, хорошо к ним относился и даже предлагал им уехать к его семье в Германию (куда-то под Франкфурт), чтобы укрыться от войны. "Дедушка и бабушка отказались, и вот, - добавила она, - дедушку депортировали в Сибирь, его освободили при Хрущеве. Он вернулся домой, но умер через четыре года, так как здоровье его было подорвано".

"Самое яркое воспоминание о бабушке - это когда мы приезжаем к ней в гости с родителями и братом, сидим за кухонным столом и часами играем в маджонг, игральные кости для которого сделал дедушка". Аино скончалась в 2009 году.

Действие фильма происходит в 2293 году на постапокалиптической Земле. Научно-фантастический фильм спродюсировал и снял Джон Бурман. Роль Зеда исполнил шон Коннери, который, облачившись в алое манкини, побеждает всемогущий компьютер.


Во многих музыкальных магазинах можно было воспользоваться специальной кабинкой и прослушать пластинки перед покупкой.


Море - его любимая тема. Он запечатлел кораблекрушение трехмачтового корабля Arden Craig, которое разбилось о скалы после того, как капитан потерял ориентир из-за сильного тумана.


Снимок сделал Терри О'Нил в августе 1975 года. В конце того же месяца дом сгорел, когда музыкант находился в Нью-Йорке. Женщина на снимке - Синди Лэнг. Они с Элис разошлись в 1975 году. Детей у Синди не было. Ребенок на снимке - дочь Микки Доленца Эми.


Ее снимки не являются автопортретами в традиционном смысле этого слова. Она часто обнажена или полуобнажена и, как правило, полускрыта - иногда мебелью, иногда медленной экспозицией, которая размывает фигуру, превращая в призрак.


Работницы борделя удаляли волосы с интимных мест, чтобы избежать лобковых вшей. А подобные аксессуары помогали им скрыть от клиентов венерические заболевания. Первые лобковые парики появились в продаже еще в 1450-х.


10 июня 1990 года авиалайнер BAC 1-11-528FL авиакомпании British Airways выполнял плановый рейс BA5390 по маршруту Бирмингем-Малага. Через 13 минут после взлета одно ветровое стекло вылетело, вследствие чего командира воздушного судна Тимоти Ланкастера наполовину выбросило из кабины. Через 20 минут второй пилот смог посадить самолет в аэропорту Саутгемптона. Ланкастер получил серьезные травмы, но выжил. А спустя 5 месяцев вернулся за штурвал.


Во время Второй мировой войны актриса по настоянию правительства изменила свой стиль и внешний вид для пропаганды безопасности труда на производстве.


Джей Орберг - любимый автомобильный дизайнер Голливуда, создавший сотни экспериментальных автомобилей с невероятным набором функций. Его творения были показаны более чем в 100 фильмах, телепередачах и видеоклипах, что позволило ему получить титул "короля шоу-каров".


Реклама тоника для набора веса.


Аттракцион спроектировал немецкий инженер Эрнст Хоффмайстер в 1948 году и представил его на Октоберфесте в Германии год спустя. Вращение бочки создавало центробежный эффект. Дно уходило из-под ног, и людей прижимало к стенкам. В конце сеанса бочка замедлялась, и гравитация возвращалась. О безопасности тогда не задумывались.


Как гласит история, в 1908 году бродяга рылся в мусорке возле библиотеки в поисках чего-нибудь съестного. Лучшее, что ему попалось, - банка с книжным клеем. Паста показалась ему удивительно сладкой, ведь помимо муки и воды она на 60% состояла из квасцов. К сожалению, концентрация была смертельно опасной.


Оконную палатку первоначально разработали для больных туберкулезом, которым требовался сон на свежем воздухе. Устройство оказалось настолько удобным и бюджетным, что стало популярно среди здоровых людей. Тент на стальной раме крепился к стене над окном, а внутри комнаты располагалась закрытая часть палатки. Так воздух оставался в самом тенте и не охлаждал помещение.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   архив   идея   история   люди   мир   фотография   
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4  комментария
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29k
Serg2001 39 минут назад
Походу один из паричков он сам использовал
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98
iskra 4 минуты назад
Плохо она безопасность рекламирует. Надо было показать последствия,когда с головы сдирает кусок кожи вместе с волосами.
Я такое один раз видел,на всю жизнь хватило.
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29k
Serg2001 15 минут назад
Как удачно, что в этот момент как раз пролетал фотограф поблизости
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4k
Alex Полчаса назад
"Мочить его. Он узнал раскрыл наше тайное место."
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