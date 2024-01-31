Ботанический тест для тех, кто хорошо разбирается в листьях растений

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Если вы без проблем можете отличить берёзовый лист от тополиного, а буковый от дубового, то данный тест покажется вам слишком простым. Но всё же... Ответите на 12 вопросов без единой ошибки?
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Но тест - несложный.
Промахнулся с персиком, как-то слишком нечасто персиковое дерево попадается на глаза ) Все остальное легко узнаваемо в принципе.
Из 12 вопросов ответили верно на 12. Видимо, вы являетесь выпускником факультета естественных наук... Нет? Вам просто нравятся растения?
И это при том, что я даже названия деревьев не знаю, которые вижу каждый день....