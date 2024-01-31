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Ботанический тест для тех, кто хорошо разбирается в листьях растений

Ботанический тест для тех, кто хорошо разбирается в листьях растений

Автор:
31 января 2024 17:12
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   биология   ботаника   деревья   лиственные породы   листья   тест   
1598
1
Если вы без проблем можете отличить берёзовый лист от тополиного, а буковый от дубового, то данный тест покажется вам слишком простым. Но всё же... Ответите на 12 вопросов без единой ошибки?

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Метки: Тесты   биология   ботаника   деревья   лиственные породы   листья   тест   
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16  комментариев
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1k
Gadova 2 часа назад
Ой-ой-ой, ботаник-то я ненастоящий.
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136k
parallax 17 минут назад
Вообще-то ботаником быть не престижно.
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2k
Anatoly 19 минут назад
Вот персик ни разу в жизни не видел! Не угадал ((((
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6k
Атомный Крот Полчаса назад
Терпеть не мог ботанику в детстве. Да и сейчас от нее не в восторге.

Но тест - несложный.
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3k
Наблюдатель 36 минут назад
Охренеть, сам не ожидал
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117k
Z_Павел Юрьевич_V 45 минут назад
Эхх, и я с персиком промахнулся. Ибо из троицы предложенных вариантов не видел ни одного. А остальные либо на даче растут (большинство) либо весьма известны даже младенцам.
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13k
Denissg 56 минут назад
12. И зачем мне это?
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11k
Billi_Bons Час назад
Персик подвел.
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17k
Majul 2 часа назад
Из 12 вопросов ответили верно на 11. Видимо, вы являетесь выпускником факультета естественных наук... Нет? Вам просто нравятся растения?

Промахнулся с персиком, как-то слишком нечасто персиковое дерево попадается на глаза ) Все остальное легко узнаваемо в принципе.
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24k
hebpat 2 часа назад
Текст очень лёгкий, да ещё и с подсказками, на фото листа сирени цветы видны, а на фото листа берёзы белый ствол, да и остальные деревья часто в парках высаживают, так что узнать их листья не мудрено
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34k
Ego sum qui sum 2 часа назад
10 из 12, да я ботаник
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28k
Lehoia 2 часа назад
Охренеть.
Из 12 вопросов ответили верно на 12. Видимо, вы являетесь выпускником факультета естественных наук... Нет? Вам просто нравятся растения?
И это при том, что я даже названия деревьев не знаю, которые вижу каждый день....
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