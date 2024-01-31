Если вы без проблем можете отличить берёзовый лист от тополиного, а буковый от дубового, то данный тест покажется вам слишком простым. Но всё же... Ответите на 12 вопросов без единой ошибки?

Ботанический тест для тех, кто хорошо разбирается в листьях растений 0 Источник: