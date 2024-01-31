Нора Хилдебрандт – первая татуированная дама, её выдуманная и настоящая биография

Мартин открыл салон в Нью-Йорке в 1846 году, а Нора родилась где-то в 1850-х. Выступать женщина начала в 1882 году. К тому времени она была покрыта узорами от шеи до пят. По некоторым данным, на ней было 365 татуировок.

В течение 1890-х годов экзотичная модель гастролировала в основном с цирком Барнума и Бейли. Поначалу на выступлениях эксплуатировалась душещипательная история, в соответствии с которой картины на теле она получила насильственным путём.