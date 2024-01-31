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Нора Хилдебрандт – первая татуированная дама, её выдуманная и настоящая биография

Нора Хилдебрандт – первая татуированная дама, её выдуманная и настоящая биография

Автор:
31 января 2024 10:47
Сообщество : Истории
Метки: Нора Хилдебрандт   история   кожа   направление   начало   первооткрывательница   тату   тело   факт   цирк   
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В наше время татуировками никого не удивишь. У некоторых есть парочка картинок на теле, но в малозаметных или укромных местах. А другие превращают свою кожу в экзотическое полотно. Но кто-то же в этом направлении должен был стать первооткрывателем?

Таковым в официальной культуре считается этот персонаж. Нора Хильдебрандт стала первой в Америке профессиональной татуированной леди. Произошло это благодаря отцу. Мартин Хильдебрандт был первым в Америке профессиональным татуировщиком и наносил татуировки солдатам в период Гражданской войны. Нора служила своего рода холстом для своего отца, оттачивавшего мастерство.

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Мартин открыл салон в Нью-Йорке в 1846 году, а Нора родилась где-то в 1850-х. Выступать женщина начала в 1882 году. К тому времени она была покрыта узорами от шеи до пят. По некоторым данным, на ней было 365 татуировок.

В течение 1890-х годов экзотичная модель гастролировала в основном с цирком Барнума и Бейли. Поначалу на выступлениях эксплуатировалась душещипательная история, в соответствии с которой картины на теле она получила насильственным путём.

Нора представала перед взором изумлённой публики, а рассказчик повествовал, что девушку и её отца поймали индейцы и насильно татуировали. Татуировки наносили ежедневно в течение целого года, привязав её к дереву. В какой-то момент она даже заявила, что к её пыткам причастен Сидящий Бык – знаменитый вождь племени лакота.

Выдуманная Норой история развлекала публику. Но, в конце концов, она отказалась от фальшивой биографии. И вместо этого рассказывала зрителям подробности работы, проделанной её отцом, демонстрируя собственное тело всем желающим.

Что ожидаемо, симпатичная необычная пышка пользовалась среди мужчин бешеной популярностью. Но слава Норы оказалась недолгой, поскольку вскоре после неё появилась другая привлекательная татуированная женщина. Ирен Вудворд быстро затмила Нору, и дальнейшая судьба первооткрывательницы жанра осталась покрыта мраком тайны.

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Метки: Нора Хилдебрандт   история   кожа   направление   начало   первооткрывательница   тату   тело   факт   цирк   
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