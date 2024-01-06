В Мичигане зафиксирована смерть курицы, которая считалась самой старой в мире

Марси посвятила почившей любимице трогательный пост в социальной сети, отметив, что отлично понимает, что курочка прожила действительно очень долгую жизнь для представительницы своего вида, но она всё равно очень скучает по Арахис.

Цыплёнок бельгийской породы не мог выбраться из яйца. И Марси помогла ему прийти в этот мир. Квочка почему-то отказалась принять пушистый комочек. И его забрали домой, поселив в клетке с попугаями. Когда цыплёнок окреп, его переселили в курятник.