В Мичигане зафиксирована смерть курицы, которая считалась самой старой в мире

Когда люди хотят завести пернатого домашнего питомца, то обычно отдают предпочтение попугаям, канарейкам или воронам. Но случается так, что и обычная курица становится любимицей семьи.
В Челси, штат Мичиган, рождественским утром умерла курица по кличке Арахис, которая была признана старейшей из живущих на планете представителями Книги рекордов Гиннесса. Владелицу пеструшки – Марси Паркер Дарвин очень опечалил уход питомицы.
Женщина призналась, что лично помогла курочке появиться на свет, вытащив ещё мокрый пищащий комочек из скорлупы. У крохи отсутствовал яичный зуб – временный выступ на клюве, помогающий выбраться при вылуплении. Произошло это 21 год назад. То есть по человеческим меркам и законам курица, будь она человеком, могла бы управлять автомобилем и ходить на выборы.
Марси посвятила почившей любимице трогательный пост в социальной сети, отметив, что отлично понимает, что курочка прожила действительно очень долгую жизнь для представительницы своего вида, но она всё равно очень скучает по Арахис.
Цыплёнок бельгийской породы не мог выбраться из яйца. И Марси помогла ему прийти в этот мир. Квочка почему-то отказалась принять пушистый комочек. И его забрали домой, поселив в клетке с попугаями. Когда цыплёнок окреп, его переселили в курятник.
Марси рассказала, что курица несла яйца вплоть до восьмилетнего возраста, что очень солидный срок для несушек. И в курятнике имеются её потомки – пра-пра-пра-пра-правнучки.
Для поддержания здоровья в последние годы хозяйка добавляла птице в корм витамины, баловала овощами, фруктами и йогуртом. Холодное время года в силу возраста курочка проводила в помещении, в тёплой клетке. Курица отзывалась на свою кличку и обожала обниматься с хозяйкой, покусывая её за мочку уха.
В последний год интерес к рекордсменке со стороны прессы активизировался. И Марси даже пришлось отклонять многие предложения от съёмочных групп и фанатов, которые хотели увидеть своего пернатого кумира во плоти.
Под Рождество курочка почувствовала себя совсем плохо. Рано утром шея её склонилась на плечо опечаленной Марси, а глаза закрылись навсегда.
Арахис, рекорд которой как самой старой живой курицы был зафиксирован в январе прошлого года, не смогла перебить рекорд курицы Маффи, прожившей 23,5 года и умершей в 2012.
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