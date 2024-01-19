Согревающие душу кадры спасения телёнка из пруда

16 января Оливер Рейес, работник ресторана Smokin' F BBQ & Feedlot в Филадельфии, штат Теннесси, бросился спасать телёнка из водоёма.
Первоначальный план спасения с помощью верёвки провалился. Мужчине пришлось пробираться сквозь лёд, но в конце концов ему удалось подхватить телёнка Вайнонну и вытащить её на берег.
Владелец ресторан подтвердил, что Рейес и телёнок сейчас "в тепле и здоровы".
Ролик отважного спасения набрал более 20000 просмотров менее чем за сутки. Пользователи соцсетей назвали Оливера героем и похвалили сотрудников ресторана за спасение телёнка.
"Так держать, Оливер. Он нуждается в большом тёплом одеяле и крепких объятиях", - один из множества хороших комментариев.
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Филадельфия и другие близлежащие города пострадали от шторма и сильного снегопада на этой неделе. Из-за непогоды владельцы Smokin' F BBQ & Feedlot закрыли заведение.
Вайнонна - одна из трёх телят фермы на территории Smokin' F BBQ & Feedlot. Вместе с Вайнонной, Вилли и Хэнком здесь также живёт корова Реба.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Трогательное воссоединение работника ресторан Smokin' F BBQ & Feedlot и спасенной им годом ранее телятиной."