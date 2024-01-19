Согревающие душу кадры спасения телёнка из пруда

Первоначальный план спасения с помощью верёвки провалился. Мужчине пришлось пробираться сквозь лёд, но в конце концов ему удалось подхватить телёнка Вайнонну и вытащить её на берег.

Владелец ресторан подтвердил, что Рейес и телёнок сейчас "в тепле и здоровы".