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Согревающие душу кадры спасения телёнка из пруда

Согревающие душу кадры спасения телёнка из пруда

Автор:
19 января 2024 09:23
Сообщество : Животные
Метки: Водоём   Спасение   Филадельфия   животные   пруд   телёнок   
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16 января Оливер Рейес, работник ресторана Smokin' F BBQ & Feedlot в Филадельфии, штат Теннесси, бросился спасать телёнка из водоёма.

Первоначальный план спасения с помощью верёвки провалился. Мужчине пришлось пробираться сквозь лёд, но в конце концов ему удалось подхватить телёнка Вайнонну и вытащить её на берег.

Владелец ресторан подтвердил, что Рейес и телёнок сейчас "в тепле и здоровы".

Ролик отважного спасения набрал более 20000 просмотров менее чем за сутки. Пользователи соцсетей назвали Оливера героем и похвалили сотрудников ресторана за спасение телёнка.

"Так держать, Оливер. Он нуждается в большом тёплом одеяле и крепких объятиях", - один из множества хороших комментариев.

Филадельфия и другие близлежащие города пострадали от шторма и сильного снегопада на этой неделе. Из-за непогоды владельцы Smokin' F BBQ & Feedlot закрыли заведение.

Вайнонна - одна из трёх телят фермы на территории Smokin' F BBQ & Feedlot. Вместе с Вайнонной, Вилли и Хэнком здесь также живёт корова Реба.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Водоём   Спасение   Филадельфия   животные   пруд   телёнок   
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5  комментариев
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8k
Колорад 51 минуту назад
Через год
"Трогательное воссоединение работника ресторан Smokin' F BBQ & Feedlot и спасенной им годом ранее телятиной."
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778
бдятел 3 минуты назад
i`бать, прям душу согрело.. прямо как огоньком от барбекю (=
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15k
Ivan 24 минуты назад
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3k
Vadim Balabanov Полчаса назад
Добрый пост, но место работы спасителя лучше было бы не указывать.
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27k
Влад Час назад
А рули у них классные.
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