Охотники за привидениями: студенты из Таиланда открыли прибыльный бизнес

Правда, как говорят сами "охотники", за всю свою недолгую карьеру с паранормальными явлениями они не сталкивались, да и не особо в их верят, но пока им за эту работу платят, они продолжать свое дело.

Пожелаем им найти своего Каспера, ну или на худой конец Лизуна.



