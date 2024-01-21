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Охотники за привидениями: студенты из Таиланда открыли прибыльный бизнес

Охотники за привидениями: студенты из Таиланда открыли прибыльный бизнес

Автор:
21 января 2024 10:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Таиланд   охотники за приведениями   приведения   призраки   работа   сертификат   
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Два друга-студента аспиранты 3 курса технологического университета раджамангала Ланна решили, что зря время терять, когда можно неплохо заработать на человеческих суевериях.

20-летние Уифей Ченг и Сеттхавут Бунпракхонг придумали шикарный план. Они за денежку ночуют в комнатах, где умирали люди, тем самым проверяя нет ли в ней потусторонних существ. Для большей убедительности весь процесс снимается на камеру и пересматривается, если паранормальных явлений на видео не обнаруживается, то хозяину помещения выдается сертификат, что привидений, призраков и прочих мистических товарищей в его доме\отеле\магазине нет.

Дело в том, что большое количество жителей страны искренне верят, что после смерти души умерших не упокаиваются, а остаются на месте смерти и потом всячески пакостят новым жильцам. А кому охота купить квартиру с призраком или переночевать в отеле с привидением. Так что бизнес у парней идет неплохо, да и проблем, чем заняться вечером не возникает.

Правда, как говорят сами "охотники", за всю свою недолгую карьеру с паранормальными явлениями они не сталкивались, да и не особо в их верят, но пока им за эту работу платят, они продолжать свое дело.

Пожелаем им найти своего Каспера, ну или на худой конец Лизуна.


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Метки: Таиланд   охотники за приведениями   приведения   призраки   работа   сертификат   
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4  комментария
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8k
Invertor 2 часа назад
Трижды написать "приведения" на описку не тянет. Садись, кол!
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3k
Ежик Полчаса назад
Год поработают, два, а потом попадут в комнату 1408=)А вообще молодцы. На ровном месте решили две самых навязчивых проблемы для студента - поспать и заработать.
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8k
Pravednik84 59 минут назад
Сперва подул, что мудаки, но потом прочёл:

===Правда, как говорят сами "охотники", за всю свою недолгую карьеру с паранормальными явлениями они не сталкивались, да и не особо в их верят, но пока им за эту работу платят, они продолжать свое дело.===

Ну тогда честная работа, а почти любая честная работа вызывает уважение.
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42k
Example 6.2.6 Час назад
Ну если там полно пуганых селюков, которые мозгами застряли в средневековье, то надо купить дрон и чучело, намазать его люминесцентными красками, добавить 2 диода красного цвета в глазницы и гонять по вечерам над нужным селом пару вечеров.. А потом уже приезжать и проводить обряды по изгнанию нечести и брать со всей общины нехилый куш.
Будет куда прибыльней, чем просто спать в помещениях.
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