Охотники за привидениями: студенты из Таиланда открыли прибыльный бизнес

Два друга-студента аспиранты 3 курса технологического университета раджамангала Ланна решили, что зря время терять, когда можно неплохо заработать на человеческих суевериях.
20-летние Уифей Ченг и Сеттхавут Бунпракхонг придумали шикарный план. Они за денежку ночуют в комнатах, где умирали люди, тем самым проверяя нет ли в ней потусторонних существ. Для большей убедительности весь процесс снимается на камеру и пересматривается, если паранормальных явлений на видео не обнаруживается, то хозяину помещения выдается сертификат, что привидений, призраков и прочих мистических товарищей в его доме\отеле\магазине нет.
Дело в том, что большое количество жителей страны искренне верят, что после смерти души умерших не упокаиваются, а остаются на месте смерти и потом всячески пакостят новым жильцам. А кому охота купить квартиру с призраком или переночевать в отеле с привидением. Так что бизнес у парней идет неплохо, да и проблем, чем заняться вечером не возникает.
Правда, как говорят сами "охотники", за всю свою недолгую карьеру с паранормальными явлениями они не сталкивались, да и не особо в их верят, но пока им за эту работу платят, они продолжать свое дело.
Пожелаем им найти своего Каспера, ну или на худой конец Лизуна.
Источник:
Источник:
- Коллекционер секс-кукол уверен, что одна из них одержима
- Хитрость в HR: рекламное агентство придумало, как избавиться от надоевших сотрудников
- На камере ночного видения засветилось "привидение" в простынях
- В Доминикане решили, что работать всю неделю не продуктивно
- Российский турист разгромил офис губернатора Пхукета в Таиланде
===Правда, как говорят сами "охотники", за всю свою недолгую карьеру с паранормальными явлениями они не сталкивались, да и не особо в их верят, но пока им за эту работу платят, они продолжать свое дело.===
Ну тогда честная работа, а почти любая честная работа вызывает уважение.
Будет куда прибыльней, чем просто спать в помещениях.