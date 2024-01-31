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Полицейские задержали пранкера, которые приставал к девушкам с непристойными предложениями

Полицейские задержали пранкера, которые приставал к девушкам с непристойными предложениями

Автор:
31 января 2024 08:29
Сообщество : Жить в России
Метки: prank   Видео   Санкт-Петербург   люди   полиция   пранкер   
1756
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В Санкт-Петербурге парень подходил к девушкам и в качестве шутки предлагал различные неприличные вещи. Молодым человеком заинтересовались сперва активисты, а затем и сотрудники полиции.

Полиция Санкт-Петербурга задержала уроженца Якутска, снимавшего провокационные видео. 29-летний парень приставал с непристойными предложениями к девушкам на улице, а после выкладывал ролики в Сеть.


Сотрудникам полиции удалось установить личность пранкера. Оказалось, его также разыскивают соседи по коммунальной квартире на Гороховой улице из-за сломанного унитаза. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, безработного уроженца Якутии удалось задержать в отеле, расположенном в соседнем доме от коммуналки. Его доставили в отдел полиции, где в ходе допроса хулиган признался, что с помощью провокационных видео хотел набрать подписчиков и стать известным.

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Метки: prank   Видео   Санкт-Петербург   люди   полиция   пранкер   
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13  комментариев
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4k
Илья Час назад
Отправьте его в армию , желательно а боевые части . Уверен армия сделает из него человека .
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4k
SmartCat101 5 минут назад
почему это мудило не в армии
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5k
Serj81 17 минут назад
Опять какие то косоглазые. Президент дал поручения ввозить рабочую силу, строителей, дворников, а не пранкеров. У нас этих дурачков у самих хватает
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5k
Rubiroid_47 43 минуты назад
А чего бы не закрыть его на пару недель, за искрометный юмор? Ходят слухи, увлечения и шутки, подобные озвученным, не в самом почете в изолированных мужских коллективах.
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132
Игорь 55 минут назад
Поток дебилов нескончаем... известность получил и что далее?
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27k
ПаганецЪ Час назад
Надо издать закон, чтобы пранкеров можно было 3,14здить!
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59k
dima423 Час назад
Прям как в анекдоте...
- Но можно же получить по морде?
- Ну можно и получить...а может и дадут))
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1k
Александр Ломовицкий Час назад
обезьяна обыкновенная .
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92k
Доктор Джонс Час назад
Он стал известен под псевдонимом - "Сокрушитель унитазов"...
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763
no. Час назад
в принципе, цель достигнута - как минимум полиции известен.
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