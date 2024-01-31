Полицейские задержали пранкера, которые приставал к девушкам с непристойными предложениями

Сотрудникам полиции удалось установить личность пранкера. Оказалось, его также разыскивают соседи по коммунальной квартире на Гороховой улице из-за сломанного унитаза.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, безработного уроженца Якутии удалось задержать в отеле, расположенном в соседнем доме от коммуналки. Его доставили в отдел полиции, где в ходе допроса хулиган признался, что с помощью провокационных видео хотел набрать подписчиков и стать известным.