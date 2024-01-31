Полицейские задержали пранкера, которые приставал к девушкам с непристойными предложениями

В Санкт-Петербурге парень подходил к девушкам и в качестве шутки предлагал различные неприличные вещи. Молодым человеком заинтересовались сперва активисты, а затем и сотрудники полиции.
Полиция Санкт-Петербурга задержала уроженца Якутска, снимавшего провокационные видео. 29-летний парень приставал с непристойными предложениями к девушкам на улице, а после выкладывал ролики в Сеть.
Сотрудникам полиции удалось установить личность пранкера. Оказалось, его также разыскивают соседи по коммунальной квартире на Гороховой улице из-за сломанного унитаза.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, безработного уроженца Якутии удалось задержать в отеле, расположенном в соседнем доме от коммуналки. Его доставили в отдел полиции, где в ходе допроса хулиган признался, что с помощью провокационных видео хотел набрать подписчиков и стать известным.
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