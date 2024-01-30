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Когда только начал свой путь — всё о джунах

Когда только начал свой путь — всё о джунах

Автор:
30 января 2024 18:44
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   подборка   программирование   программисты   юниор   
1303
16
Решил вкатиться в АйТи после тридцати, а они всё о каких-то сеньорах и джунах толкуют. Где в этих ваших АйТи деньги выдают крупными купюрами? Всё остальное вторично...
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Метки: Прикол   Юмор   подборка   программирование   программисты   юниор   
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