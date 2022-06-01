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Современные школы и программирование несовместимы

Современные школы и программирование несовместимы

Автор:
01 июня 2022 20:20
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   информатика   подборка   преподавание   прикол   программирование   
2497
15
К сожалению, уровень преподавания информатики и программирования в школах где-то на уровне плинтуса. Но выход есть: рандомный индус на ютубе, pdf-учебники и платные курсы. А пока постебёмся над школьным преподаванием.
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Источник:

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Метки: Юмор   информатика   подборка   преподавание   прикол   программирование   
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5  комментариев
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15k
Анатолий Соколов Час назад
бедная сороконожка, составители учебника оставили ей всего 7 ног ... общества защиты насекомых на них нету ...
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4k
Слава 12 минут назад
Комментарий к фото
Вопрос для самообразования. А чем для обучения основам программирования Java или Python лучше?
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8k
Путинский Бот 36 минут назад
старались нарисовать цветочки, но почему то всегда выходили члены!
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10k
wilddewill 42 минуты назад
Очень узко. Подтверждает то, что сейчас все хотят стать программистами. Такое уже было с юристами и экономистами. Сейчас они работали в макдональдсе, да и тот закрылся) может кто то хочет быть слесарем? Или историком? Так на кой чёрт ему информатика?
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2k
Copycat Час назад
не знаю ни одного программиста который бы работал программистом и при этом учился на это в каком то учебном заведении
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