Современные школы и программирование несовместимы

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К сожалению, уровень преподавания информатики и программирования в школах где-то на уровне плинтуса. Но выход есть: рандомный индус на ютубе, pdf-учебники и платные курсы. А пока постебёмся над школьным преподаванием.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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