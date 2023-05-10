Порция айтишного юмора, который по-настоящему смогут понять не все

Если вы знаете хотя бы один язык программирования, то данная подборка точно для вас. Шутки, которые в иной ситуации заставляют дёргаться глаз. А потом ещё удивляются... Почему программисты такие странные?

1. Слово неплохо подходит для самых разных профессий 0 Источник:

2. Как понять, что в семье появился программист 0 Источник:

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3. И не только продакшен 0 Источник:

4. А ты лишь мидл 0 Источник:

5. Или из костылей 0 Источник:

6. Да хоть на Фортране пишите 0 Источник:

7. Кто-то ещё пишет эти бредни про уверенного пользователя? 0 Источник:

8. А мог бы спокойно в охране работать 0 Источник:

9. Пятница у айтишников 0 Источник:

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11. А могли бы просто купить пива и не брать менеджера 0 Источник:

12. А есть такая же табличка, но на 2023-й год? 0 Источник:

13. А ещё лучше, когда всё в одну строку пишут и без комментов 0

14. Начинаешь кодить на python... Понимаешь, что лучше бы скобки были, чем эта табуляция 0

15. Сисадмины прочувствуют 0

16. Смешно то, что тебе же и придётся читать комменты 0

17. Главное, что это работает 0