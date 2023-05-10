Порция айтишного юмора, который по-настоящему смогут понять не все

1662
18
Если вы знаете хотя бы один язык программирования, то данная подборка точно для вас. Шутки, которые в иной ситуации заставляют дёргаться глаз. А потом ещё удивляются... Почему программисты такие странные?
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 мая
- Слишком много переменных: тонкий юмор о программировании
- JavaScript — головная боль почти всех программистов
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 мая
- Современные школы и программирование несовместимы
Новости партнёров