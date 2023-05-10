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Порция айтишного юмора, который по-настоящему смогут понять не все

Порция айтишного юмора, который по-настоящему смогут понять не все

Автор:
10 мая 2023 20:04
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   айтишники   айтишный юмор   подборка   программирование   
1662
18
Если вы знаете хотя бы один язык программирования, то данная подборка точно для вас. Шутки, которые в иной ситуации заставляют дёргаться глаз. А потом ещё удивляются... Почему программисты такие странные?
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Метки: Прикол   Юмор   айтишники   айтишный юмор   подборка   программирование   
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3  комментария
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354
Knives22 51 минуту назад
Сюжет в новостях- Программист написал не читаемый код, от комментариев он отказался.
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5k
Fishki_surfer 5 минут назад
13. ответ 13
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10k
kirpal 10 минут назад
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