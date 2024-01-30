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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
30 января 2024 12:25
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2038
26
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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56  комментариев
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5k
Денис 6 часов назад
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Борода должна быть чёрной, а усов быть не должно.
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17k
a_komolow 51 секунду назад
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Куркулятор чего вверх ногами лежит ?
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4k
Parabellum 41 минуту назад
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Вчера с женой как раз поняли, что уже пора закупаться конфетами
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5k
Олег 2 часа назад
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Без малого 13 лет как сходил
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27k
ПаганецЪ 4 часа назад
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А пакет привязать? Забыли?
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1k
Gadova 4 часа назад
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А ты на самом деле тоже крыса
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8k
Allmaster 4 часа назад
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11k
GMN 4 часа назад
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Друг спрашивает, а увеличитель на всё действует?...
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107
Deemasan 5 часов назад
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Майку сними.
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19k
Голос Вселенной 5 часов назад
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Потому что некого веселить..
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19k
Голос Вселенной 5 часов назад
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Давайте.... сочиняйте...
В наши школьные годы были вот такие учительницы....
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19k
Голос Вселенной 5 часов назад
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- Вы на вакансию гл.бухгалтера?
- Да.
- Сколько будет 2+2?
- А сколько надо?
- Поздравляю. Вы приняты.....
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10k
sedoisever 5 часов назад
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В 90-х годах у меня сони тринитрон был. А на фото 80-е и раньше, как пить дать. У школоты, всё, что старше них, это 90-е...
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17k
Kucher 5 часов назад
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Для стабилизации падения, надо ещё к одному из болтов тряпочку или кусок целлофанового пакета привязать.
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17k
Kucher 5 часов назад
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Он ещё писать может при такой огромной температуре, глаза ещё что-то видят и руки не отнялись?
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260
Александр 5 часов назад
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Семидесятых
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260
Александр