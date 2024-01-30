"Он меня хотел изнасиловать!": пассажирка такси довела себя до приступа, фантазируя о грехах водителя

Претендентка на Оскар обвинила водителя и в покушении на убийство. В результате девушка так разволновалась, выдумывая истории, что поймала приступ панической атаки.
Пассажиры в такси бывают разными. Кому-то срочно необходимо поступать в Щукинское училище - возьмут без экзаменов!
Странная девушка закатила истерику (повод неизвестен), обвинив таксиста во всех смертных грехах. Она рыдала, живописала в красках преступления водителя, забыв, что тот снимает происходящее на камеру. В результате, мадам натурально потеряла сознание (или успешно притворилась). Чем закончилась эта история, неизвестно.
And the Oscar goes to...
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К сожалению, нет информации, где происходила эта история, а вот следующее видео снято в Ростове. Королева вещевого рынка недовольна услугами такси и звонит в техподдержку.
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Сезон неадекватных пассажиров открыт! Весна близко...
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