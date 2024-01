"Он меня хотел изнасиловать!": пассажирка такси довела себя до приступа, фантазируя о грехах водителя

Пассажиры в такси бывают разными. Кому-то срочно необходимо поступать в Щукинское училище - возьмут без экзаменов!





Странная девушка закатила истерику (повод неизвестен), обвинив таксиста во всех смертных грехах. Она рыдала, живописала в красках преступления водителя, забыв, что тот снимает происходящее на камеру. В результате, мадам натурально потеряла сознание (или успешно притворилась). Чем закончилась эта история, неизвестно.





And the Oscar goes to...