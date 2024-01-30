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"Он меня хотел изнасиловать!": пассажирка такси довела себя до приступа, фантазируя о грехах водителя

"Он меня хотел изнасиловать!": пассажирка такси довела себя до приступа, фантазируя о грехах водителя

Автор:
30 января 2024 10:10
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Такси   водитель   врет на камеру   пассажир   претензии   техподдержка   
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Претендентка на Оскар обвинила водителя и в покушении на убийство. В результате девушка так разволновалась, выдумывая истории, что поймала приступ панической атаки.

Пассажиры в такси бывают разными. Кому-то срочно необходимо поступать в Щукинское училище - возьмут без экзаменов!


Странная девушка закатила истерику (повод неизвестен), обвинив таксиста во всех смертных грехах. Она рыдала, живописала в красках преступления водителя, забыв, что тот снимает происходящее на камеру. В результате, мадам натурально потеряла сознание (или успешно притворилась). Чем закончилась эта история, неизвестно.


And the Oscar goes to...


К сожалению, нет информации, где происходила эта история, а вот следующее видео снято в Ростове. Королева вещевого рынка недовольна услугами такси и звонит в техподдержку.


Сезон неадекватных пассажиров открыт! Весна близко...

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Метки: Видео   Такси   водитель   врет на камеру   пассажир   претензии   техподдержка   
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19k
Голос Вселенной 36 минут назад
Как погляжу, ВезиМеняТварь марафоны проводит...
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11k
Гомерчик 2 минуты назад
"Он меня хотел изнасиловать!": пассажирка такси довела себя до приступа, фантазируя о грехах водителяПосмотреть
"Он меня хотел изнасиловать!": пассажирка такси довела себя до приступа, фантазируя о грехах водителя
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46k
Цыц тут у меня 13 минут назад
Никакой панической атаки, никой потери сознания, она просто упоротая ипанутая тварь. Таких надо в поликлинику сдавать для опытов, среди людей им не место.
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965
Александр Сергеев 16 минут назад
На месте службы поддержки,я бы ,после проверки,когда выяснится,что баба,мягко говоря,обвинения все выдумала,забанил ее нахрен,пусть пешком ходит,может мозги проветрятся от херни!
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13k
Владимир 24 минуты назад
До весны еще месяц, а им уже кукуху рвёт.... А ведь они могут стать чьей то женой и детей родить.......
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3k
Илья 49 минут назад
В стране говняная судебная система, чувак может сесть на раз-два из ипанутой бабы и не кто разбираться не будет . Даже при наличии видео и всех доказательств эту ипанашку нельзя будет обвинить в ложном доносе.
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0
Dima Илья 10 минут назад
так то это в Казахстане произошло!
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