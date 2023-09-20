Как коты метят территорию «задом наперёд»

Второй способ — моча. С ней из организма выводится много всего ненужного и нужного, вроде веществ, указывающих на пол, гормональный фон, здоровье и некоторые другие аспекты «писаря». В зависимости от того, зачем зверю нужно пометить территорию, он использует первый, второй или сразу оба варианта. И коты — не исключение.