Как коты метят территорию «задом наперёд»

Многие хоть раз видели, как коты метят территорию. Однако почему они делают это «задом наперёд» ?
Для начала давайте разберемся: а как вообще животные метят территорию? Большинство млекопитающих обозначают границы двумя способами. Первый — выделения всевозможных желёз, коих существует огромное множество: на морде, на лапах, на хвосте, под хвостом и внутри самого организма.
Второй способ — моча. С ней из организма выводится много всего ненужного и нужного, вроде веществ, указывающих на пол, гормональный фон, здоровье и некоторые другие аспекты «писаря». В зависимости от того, зачем зверю нужно пометить территорию, он использует первый, второй или сразу оба варианта. И коты — не исключение.
Выбрав самый видный уголок, шерстяной поворачивается задом, задирает хвост и выпускает струю. Это сигнализирует всем кошечкам в округе о возможности спаривания и предупреждает котов, что эта территория занята. Итак, мы разобрались «зачем». Осталось понять «откуда»? Как у шерстяных получается мочиться «задом-наперёд» да ещё и так прицельно (и вонюче)?
Обратимся к анатомии. Область половых органов кота окружена целым набором разнообразных мускулов. И если в «обычном» состоянии мочеполовое отверстие направлено немного вниз, то когда кот решит что-то пометить, мышцы быстренько подтянут «дуло» до нужной высоты. И вуаля — всё позади шерстяного под обстрелом! Точность и дальность струи объясняется анатомией мочевыводящих путей. У котов это достаточно тонкая трубка с маленьким отверстием на конце. Все ведь пользовались пульверизатором? Вот там что-то похожее.
Да и запах объясняется весьма просто. Во-первых, моча сама по себе не цветочками пахнет. Во-вторых, в ней по умолчанию содержатся различные ароматические соединения, этакая индивидуальная подпись зверя. Ну и в-третьих, у шерстяных есть специальные пахучие железы, что открываются в мочевыводящие протоки. В совокупности это даёт стойкий аромат и способ обмениваться информацией.
Источник:
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