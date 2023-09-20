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Как коты метят территорию «задом наперёд»

Как коты метят территорию «задом наперёд»

Автор:
20 сентября 2023 08:04
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   интересно   кот   особенность   территория   факты   
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Многие хоть раз видели, как коты метят территорию. Однако почему они делают это «задом наперёд» ?

Для начала давайте разберемся: а как вообще животные метят территорию? Большинство млекопитающих обозначают границы двумя способами. Первый — выделения всевозможных желёз, коих существует огромное множество: на морде, на лапах, на хвосте, под хвостом и внутри самого организма.

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Второй способ — моча. С ней из организма выводится много всего ненужного и нужного, вроде веществ, указывающих на пол, гормональный фон, здоровье и некоторые другие аспекты «писаря». В зависимости от того, зачем зверю нужно пометить территорию, он использует первый, второй или сразу оба варианта. И коты — не исключение.

Выбрав самый видный уголок, шерстяной поворачивается задом, задирает хвост и выпускает струю. Это сигнализирует всем кошечкам в округе о возможности спаривания и предупреждает котов, что эта территория занята. Итак, мы разобрались «зачем». Осталось понять «откуда»? Как у шерстяных получается мочиться «задом-наперёд» да ещё и так прицельно (и вонюче)?

Обратимся к анатомии. Область половых органов кота окружена целым набором разнообразных мускулов. И если в «обычном» состоянии мочеполовое отверстие направлено немного вниз, то когда кот решит что-то пометить, мышцы быстренько подтянут «дуло» до нужной высоты. И вуаля — всё позади шерстяного под обстрелом! Точность и дальность струи объясняется анатомией мочевыводящих путей. У котов это достаточно тонкая трубка с маленьким отверстием на конце. Все ведь пользовались пульверизатором? Вот там что-то похожее.

Да и запах объясняется весьма просто. Во-первых, моча сама по себе не цветочками пахнет. Во-вторых, в ней по умолчанию содержатся различные ароматические соединения, этакая индивидуальная подпись зверя. Ну и в-третьих, у шерстяных есть специальные пахучие железы, что открываются в мочевыводящие протоки. В совокупности это даёт стойкий аромат и способ обмениваться информацией.

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Метки: животные   интересно   кот   особенность   территория   факты   
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Alex ASK 9 минут назад
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Дмитрий Круглов Минуту назад
Как метят стало понятно. Но теперь стало непонятно, как они трахаются?
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