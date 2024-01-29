17 шокирующих кадров, демонстрирующих всю мощь природы

Ежегодно на нашей планете происходит множество катастроф и стихийных бедствий: вулканические взрывы, сильные торнадо, разрушающие целые города, и постоянные землетрясения. И хотя нам удалось достичь космоса, человечество до сих пор не обладает достаточной силой, чтобы одолеть силу природы. Взгляните ещё раз на её мощь!