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17 шокирующих кадров, демонстрирующих всю мощь природы

17 шокирующих кадров, демонстрирующих всю мощь природы

Автор:
29 января 2024 22:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кадры   мощь   планета   природы   сила   шокирующие   
1853
18

Ежегодно на нашей планете происходит множество катастроф и стихийных бедствий: вулканические взрывы, сильные торнадо, разрушающие целые города, и постоянные землетрясения. И хотя нам удалось достичь космоса, человечество до сих пор не обладает достаточной силой, чтобы одолеть силу природы. Взгляните ещё раз на её мощь!

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Метки: Кадры   мощь   планета   природы   сила   шокирующие   
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4  комментария
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131
Krrsantan 24 минуты назад
Природа захочет, раздавит нас как букашек просто, человек не царь ни разу)
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11k
DumDum 20 минут назад
Комментарий к фото
Технически, забросить рыбу-ежа на дерево и я могу. Тут моя мощь всей мощи природы не уступит...
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11k
Juli 45 минут назад
Товарищи инженеры, объясните простому юристу КАК обычные по сути двутавровые балки упираясь только две из 4х в несущки(и то не факт), могут сдержать от обрушения как минимум 8 -этажку.
Почему прямо в опасной зоне стоят люди, которых каски вообще не спасут, при этом на 5 стоят люди?
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