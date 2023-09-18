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Этот неловкий момент: питомцы, которых застали врасплох

Этот неловкий момент: питомцы, которых застали врасплох

Автор:
18 сентября 2023 16:50
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   кошка   любимец   мило   озорство   собака   фото   шалость   шкода   
1134
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Нашим обожаемым питомцам тоже свойственны самые разные чувства и желания. Они могут пошалить, поссориться друг с другом и сделать мелкую пакость от скуки.

Но восхитительные кадры, которые получаются, когда застаёшь этих озорников в момент их выходок, настолько смешные, что уже только из-за них можно простить братьям меньшим их хулиганские выходки.

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Метки: Животное   Питомец   кошка   любимец   мило   озорство   собака   фото   шалость   шкода   
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