Этот неловкий момент: питомцы, которых застали врасплох

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Нашим обожаемым питомцам тоже свойственны самые разные чувства и желания. Они могут пошалить, поссориться друг с другом и сделать мелкую пакость от скуки.
Но восхитительные кадры, которые получаются, когда застаёшь этих озорников в момент их выходок, настолько смешные, что уже только из-за них можно простить братьям меньшим их хулиганские выходки.
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