Кошка в лукошке

Видимо, котики кое-что знают о древних верованиях, поскольку зачастую предпочитают уютным диванам и специально для них купленным и даже сделанным на заказ лежанкам именно корзинки. Почему? Они не расскажут, но выглядят в них усатые моськи очень довольными. А что ещё надо для счастья?