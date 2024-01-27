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Кошка в лукошке

Кошка в лукошке

Автор:
27 января 2024 20:48
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   выбор   игра   корзина   котёнок   кошка   лежанка   лукошко   сон   фото   
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В символике некоторых культур лукошко обозначает плодородие, изобилие и святость.

Видимо, котики кое-что знают о древних верованиях, поскольку зачастую предпочитают уютным диванам и специально для них купленным и даже сделанным на заказ лежанкам именно корзинки. Почему? Они не расскажут, но выглядят в них усатые моськи очень довольными. А что ещё надо для счастья?

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Метки: Животное   выбор   игра   корзина   котёнок   кошка   лежанка   лукошко   сон   фото   
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