Кошка в лукошке

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В символике некоторых культур лукошко обозначает плодородие, изобилие и святость.
Видимо, котики кое-что знают о древних верованиях, поскольку зачастую предпочитают уютным диванам и специально для них купленным и даже сделанным на заказ лежанкам именно корзинки. Почему? Они не расскажут, но выглядят в них усатые моськи очень довольными. А что ещё надо для счастья?
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