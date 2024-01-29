FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2974 поста • 481 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Странное, но завораживающее объединение природы и человека в работах Алехандро Паскуале

Странное, но завораживающее объединение природы и человека в работах Алехандро Паскуале

Автор:
29 января 2024 13:54
Сообщество : Искусство
Метки: Алехандро Паскуале   Аргентина   вдохновение   искусство   картина   мир   природа   современник   сохранение   
775
40

Странные, интригующие, но при этом понятные и близкие на каком-то подсознательном уровне. Так можно охарактеризовать работы этого мастера-самоучки.

Алехандро Паскуале родился в Буэнос-Айресе в 1984 году и начал изучать искусство в 2002 году в Национальном университете искусств (IUNA), который через несколько месяцев решил оставить, чтобы продолжить учёбу самостоятельно.

×
×

За это время он участвовал в многочисленных индивидуальных и групповых выставках в ряде стран, в том числе во Франции, Перу, Канаде, Пакистане, Испании, Уругвае, США, Австралии, России и Германии.

Его работы являются частью государственных и частных коллекций по всему миру.

Главная задача художника, по его признанию, заключается в том, чтобы напомнить людям, что все мы – часть огромной сети живых созданий. И только будучи единой гармоничной системой, мир и планета смогут выжить:

Моя работа заключается в стремлении напомнить о том, что мы являемся лишь частью великой системы. Нам не стоит ждать каких-то реальных изменений в лучшую сторону, пока мы не возьмём под контроль свои собственные действия, то, что мы говорим, чувствуем, чем питаемся как физически, так и духовно. Мы – это природа.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Алехандро Паскуале   Аргентина   вдохновение   искусство   картина   мир   природа   современник   сохранение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Харон 12 минут назад
Он не умеет рисовать лица?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

107658



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На полицейских, оформивших гражданство родителям главаря подростковой банды из Белгорода, завели уголовное дело
На полицейских, оформивших гражданство родителям главаря подростковой банды из...
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Трюфели России
Трюфели России
Работы художника Игоря Владимировича Разживина
Работы художника Игоря Владимировича Разживина
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коротко о составлении договоров

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#машина#новости#автомир#милота#Россия#позитив#природа
#животные#Юмор#Прикол#автомобили#СССР#аварии#авто аварии#искусство#соцсети#Спасение
#в мире#история#полиция#забавно#факты#ДТП#собака#кино#Ynews#добро
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте 28 впечатляющих снимков, которые покажут вам что-то новое 28 впечатляющих снимков, которые покажут вам что-то новое Норвежский немец – повелитель мрачных, но волшебных закатов Норвежский немец – повелитель мрачных, но волшебных закатов Пронзительная красота природы Романа Божкова Пронзительная красота природы Романа Божкова Живые пейзажи Михаила Сатарова Живые пейзажи Михаила Сатарова Вторая жизнь камня в творениях Роберто Риццо Вторая жизнь камня в творениях Роберто Риццо

На что жалуетесь?

Вернуться