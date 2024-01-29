Странное, но завораживающее объединение природы и человека в работах Алехандро Паскуале

За это время он участвовал в многочисленных индивидуальных и групповых выставках в ряде стран, в том числе во Франции, Перу, Канаде, Пакистане, Испании, Уругвае, США, Австралии, России и Германии.

Его работы являются частью государственных и частных коллекций по всему миру.