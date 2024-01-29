Странное, но завораживающее объединение природы и человека в работах Алехандро Паскуале

Странные, интригующие, но при этом понятные и близкие на каком-то подсознательном уровне. Так можно охарактеризовать работы этого мастера-самоучки.
Алехандро Паскуале родился в Буэнос-Айресе в 1984 году и начал изучать искусство в 2002 году в Национальном университете искусств (IUNA), который через несколько месяцев решил оставить, чтобы продолжить учёбу самостоятельно.
За это время он участвовал в многочисленных индивидуальных и групповых выставках в ряде стран, в том числе во Франции, Перу, Канаде, Пакистане, Испании, Уругвае, США, Австралии, России и Германии.
Его работы являются частью государственных и частных коллекций по всему миру.
Главная задача художника, по его признанию, заключается в том, чтобы напомнить людям, что все мы – часть огромной сети живых созданий. И только будучи единой гармоничной системой, мир и планета смогут выжить:
Моя работа заключается в стремлении напомнить о том, что мы являемся лишь частью великой системы. Нам не стоит ждать каких-то реальных изменений в лучшую сторону, пока мы не возьмём под контроль свои собственные действия, то, что мы говорим, чувствуем, чем питаемся как физически, так и духовно. Мы – это природа.
Источник:
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