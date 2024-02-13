«Другой Бугатти» и его звери

После окончания Миланской академии искусств он начал создавать скульптуры и разработал собственный неповторимый стиль. Он немного экспериментировал и с изображениями людей, но по сравнению с животными они выходили какими-то размытыми и унылыми.

В 1904 году Рембрандт переехал в Антверпен (Бельгия), где создал свои лучшие шедевры – скульптуры многочисленных экзотических животных. Когда началась Первая мировая, то все животные в Королевском зоологическом саду в Антверпене – в то время крупнейшем зоопарке в Европе, которых он с таким трепетом и восторгом воссоздавал в бронзе, были уничтожены из-за нехватки еды. Это очень подкосило Рембранта.