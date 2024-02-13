«Другой Бугатти» и его звери

«Другой Бугатти». Долгое время худощавого паренька с горящими глазами называли именно так, ведь Рембрандт был всего лишь младшим братом гениального инженера Этторе Бугатти, который проектировал автомобили.
Но потом всё изменилось. Талант Рембрандта, родившегося в Милане в 1884 году, впервые проявился в веренице коров, которых он вылепил в возрасте 15 лет из куска глины, обнаруженного в мастерской своего отца. Карло, отец Рембрандта, проектировал мебель, интерьеры и предметы искусства и был таким эрудитом-эстетом, что друзья прозвали его Леонардо. Возможно, именно его собственное прозвище вдохновило его на столь же смелое имя для его третьего ребенка.
Отношения с людьми были трудными для застенчивого подростка, но когда в 1903 году он переехал из Милана в Париж, то часами наблюдал за бабуинами, жирафами и пантерами в зоопарке Ботанического сада. Что вдохновило его на дальнейшее творчество – создание бронзовых скульптур на тему дикой природы.
После окончания Миланской академии искусств он начал создавать скульптуры и разработал собственный неповторимый стиль. Он немного экспериментировал и с изображениями людей, но по сравнению с животными они выходили какими-то размытыми и унылыми.
В 1904 году Рембрандт переехал в Антверпен (Бельгия), где создал свои лучшие шедевры – скульптуры многочисленных экзотических животных. Когда началась Первая мировая, то все животные в Королевском зоологическом саду в Антверпене – в то время крупнейшем зоопарке в Европе, которых он с таким трепетом и восторгом воссоздавал в бронзе, были уничтожены из-за нехватки еды. Это очень подкосило Рембранта.
Он пошёл работать в местный госпиталь, где заразился неизлечимым на тот момент туберкулёзом. В 1916 году, не выдержав жизненных испытаний, Рембрандт Бугатти покончил жизнь самоубийством. В память о нём Этторе сделал скульптуру танцующего слона одним из символов своей марки.
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