30+ интересностей обо всём на свете

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Мир полон чудес, нужно только знать, где искать. Но не стоит утруждаться, мы уже сделали всю работу за вас. Приятного просмотра и новых открытий!
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На фотографиях того дня вы можете увидеть множество пустых мест.
Возраст находки - 3500 лет.
19. Колокол Свободы (один из главных символов американской борьбы за независимость от Великобритании) - это маленький колокольчик
28. В прошлом месяце тунец весом около 230 кг был продан на аукционе в Токио почти за 800000 долларов
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Сейчас старые купюры практически изъяты из обращения, на фото по видимости остатки, а выпуск новых обусловлен инфляцией.
Кстати старые 1000$ с хорошими номерами может стоить в несколько раз больше номинала.
Зеленые апельсины - это сорт такой, а не "спелые апельсины в тропиках"
Помидоры - 1) тут два различных сорта 2) Семена помидоров имеют всхожесть максимум 6-7 лет, про 150 лет - откровенное вранье.