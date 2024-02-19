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30+ интересностей обо всём на свете

30+ интересностей обо всём на свете

Автор:
19 февраля 2024 11:24
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: животные   интересное   искусство   мир   природа   явление   
5737
33

Мир полон чудес, нужно только знать, где искать. Но не стоит утруждаться, мы уже сделали всю работу за вас. Приятного просмотра и новых открытий!

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На фотографиях того дня вы можете увидеть множество пустых мест.

Возраст находки - 3500 лет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   интересное   искусство   мир   природа   явление   
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21  комментарий
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36k
Fat Lynx 8 часов назад
По моему, купюры 1000-го номинала выпускались до середины 70-х годов и использовались только в межбанковских расчётах, а в обороте присутствовали в качестве депозитов ниличными.
Сейчас старые купюры практически изъяты из обращения, на фото по видимости остатки, а выпуск новых обусловлен инфляцией.
Кстати старые 1000$ с хорошими номерами может стоить в несколько раз больше номинала.
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631
Sadik-mardik 2 минуты назад
Да откачали весь воздух из пачки или под пресс так ещё и меньше гораздо будет чем новые.
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92k
Дед Степан 43 минуты назад
Это правая палочка Твикс
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20k
Alush Час назад
Зачем мне знание про какой-то суперкубок и что он не окупился?
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11k
Сатанеев Час назад
А это, случаем, не лайм? Плохо, для масштаба ничего рядом нет


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17k
a_komolow Час назад
Про Пизанскую башню только ленивый не писал
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3k
веселый просто 6 часов назад
Так бы и писали - останется соли 5 банок и ещё 2 банки других размеров
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1k
Сергей 6 часов назад
Комментарий к фото
Наверное нужно сказать, что так сейчас выглядит Пизанская башня. На фото прекрасно видны места, где были ранее балки перекрытия (углубления прямоугольной формы). Есть еще выступающие камни, которые тоже что-то удерживали. Все как всегда, купили новые итальянцы недвижимость и снесли все перегородки (сарказм).
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17k
Элитный тигр 6 часов назад
Аффторы почему настолько тупые, что не проверяют информацию, а поколение зуммеров верит всему, что им такие фуксии выкладывают???
Зеленые апельсины - это сорт такой, а не "спелые апельсины в тропиках"
Помидоры - 1) тут два различных сорта 2) Семена помидоров имеют всхожесть максимум 6-7 лет, про 150 лет - откровенное вранье.
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8k
Nikolay 7 часов назад
Врут, вот банкомат изнутри
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14k
gavrosh 8 часов назад
Такие помидоры сосед выращивает, да и на рынке их полно. Где только семена берут 150 летней давности.
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11k
Vacony 8 часов назад
хм.. апельсин реально зеленый или такой сорт ? не видел зеленых никогда
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456
Добрый Самаритянин Vacony 8 часов назад
Это сорт такой, гибридный. Существуют также мандарины с зелёной кожурой.
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