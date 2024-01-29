Ветеринары предупреждают, что тесные переноски заставляют домашних животных испытывать стресс и чувствовать себя уязвимыми, и осуждают решение Клаудии Шиффер взять свою кошку на кинопремьеру.
Клаудия Шиффер посетила мировую премьеру фильма «Аргайл» со своим котом Чипом в специальном «кошачьем» рюкзаке с окошком.
Режиссером картины выступил муж Клаудии, Мэттью Вон, а Чип был одним из актеров фильма. С этой точки зрения некая логика в его появлении на красной дорожке есть. Однако многие уверены, что кота не следовало тащить под свет софитов и подвергать стрессу.
Шиффер не в первый раз появляется со своим котом на публике. В ноябре она принесла Чипа на шоу Джонатана Росса и рассказала, как он получил роль в своем дебютном фильме.
«У нас в фильме снимался другой кот, но он не очень хороший актер. Он был ужасен. К тому же он был очень дорогим, — сказала она. — Мой муж, Мэттью, режиссер, спросил, можно ли ему взять моего кота. Я ответила: "Почему бы и нет, он же может изобразить домашнего кота", и вот мы здесь».
На премьере в модном рюкзаке Чип выглядел очень мило. Но специалисты объясняют, почему ему вряд ли было комфортно. Кошки очень территориальные животные, им необходима свобода передвижения. Поэтому если поместить их в маленькое и замкнутое пространство и вывезти из дома в новую и незнакомую обстановку, это, скорее всего, вызовет у них страх и беспокойство.
Об этом рассказала Элисон Ричардс, зоозащитница из организации Cats Protection. По ее словам, решение Клаудии Шиффер взять Чипа на премьеру было «лишним и ненужным». Модель предпочла хайп благополучию своего питомца.
«Кошки — живые существа, а не игрушки, и не должны использоваться в качестве модных аксессуаров. Мы настоятельно рекомендуем хозяевам не брать своих кошек на прогулку в таких переносках для животных, как показано в фильме», — добавила Элисон Ричардс.
Может показаться, что некоторые кошки сносно чувствуют себя в рюкзаках. Однако движение на спине человека непредсказуемо, и в большинстве из переносок нет достаточной вентиляции и пространства для кошки, в результате чего ей становится тесно или некомфортно.
Большой иллюминатор в рюкзаке-переноске также означает, что у кошек нет возможности спрятаться, когда они чувствуют беспокойство, в результате чего они чувствуют себя незащищенными и уязвимыми. Кошки предпочитают свободно бродить в привычной для них обстановке и лучше всего чувствуют себя, когда у них есть возможность выбирать, куда идти и с чем взаимодействовать. Специалисты не советуют забирать их из дома, если в этом нет крайней необходимости вроде посещения ветеринара.
Кроме того, по мнению зоозащитников, решение использовать в фильме кошку породы скоттиш-фолд вообще крайне сомнительно.
Все кошки этой породы страдают дегенеративного заболевания суставов различной степени тяжести, и лежащий в основе этого генетический дефект имеет далеко идущие последствия для их здоровья. У кошек развивается болезненный артрит, причем развивается настолько надежно, что их используют в качестве модели для изучения гена, участвующего в развитии артрита у человека.
Порода и так популярна в соцсетях и среди знаменитостей, а фильм с участием милого скоттиш-фолда может вызвать еще больший всплеск популярности. В результате люди будут заводить кошек этой породы, не осознавая груза ответственности за них, а это не может не вызывать беспокойства.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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