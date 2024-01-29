Шиффер не в первый раз появляется со своим котом на публике. В ноябре она принесла Чипа на шоу Джонатана Росса и рассказала, как он получил роль в своем дебютном фильме.

«У нас в фильме снимался другой кот, но он не очень хороший актер. Он был ужасен. К тому же он был очень дорогим, — сказала она. — Мой муж, Мэттью, режиссер, спросил, можно ли ему взять моего кота. Я ответила: "Почему бы и нет, он же может изобразить домашнего кота", и вот мы здесь».