В Японии полчаса одиночества продается за 5,5 долларов

В Токио установили спальные капсулы. Звучит нормально, капсульные отели – изобретение Японии. Только это…горизонтальные капсулы! В которых предлагается спать стоя.
Новости об этих капсулах вызвали бури возмущений во всем мире. Ну, кроме японцев, которым даже понравилось. Очевидно, что строилось под их менталитет.
Что это за капсула для сна и зачем
Подразумевается, что вы можете поспать часик в течение дня, забежав в кафе или мелкий продуктовый магазинчик, где примостилась пара таких капсул.
30 минут сна в такой пыточной камере стоит 5,5 долларов (500 рублей). Не такие большие деньги, скажете вы? На самом деле это как две чашки кофе в кафе. А час – уже четыре.
Кстати, ночь в капсульном отеле обойдется всего 26 долларов. А там еще можно лежать!
И это еще цены по акции, чтобы наработать базу клиентов.
Больше всего меня позабавила диаметральная реакция японцев и иностранцев.
«Только в Японии могли придумать несуществующую проблему и так блистательно ее решить».
«Какое стильное средневековое орудие пыток». Логично, многие любопытные иностранцы попробовали провести в капсуле полчаса и из-за своего роста не смогли там даже примоститься.
С учетом того, что Японцы за последние 60 лет выросли на 8 сантиметров, я решительно не могу понять привычки японских дизайнеров экономить место настолько, словно все японцы все еще 160 сантиметров ростом. Может кто-то им уже скажет, что времена поменялись?
Реакция японцев
Им понравилось. В Японии критически не хватает именно личного пространства. Я уже писала про феномен, что японцы часто арендуют машину в каршеринге, но никуда не едут.
Им просто нужны полчаса, чтобы накраситься перед собеседованием, поспать часик вне офиса или перед подработкой. И вот такой спальный модуль на полчаса очень им понравился.
Тем более стоя там и правда можно читать, говорить с кем-то или девушкам краситься.
Японские компании взяли опыт на заметку и собираются поставить у себя в офисах такие вертикальные капсулы для сотрудников. Ведь там не возбраняется вздремнуть во время обеденного перерыва.
Мне бы не хотелось, чтобы эта идея и дальше шла в массы. Слишком уж эти капсулы тесные, и правда как пыточные. Были бы они размером хоть с таксофонную будку.
Да и дороговато. Или нормальная цена за полчаса уединения в Японии, как считаете?
Источник:
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Это оно и есть.