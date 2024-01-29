В Японии полчаса одиночества продается за 5,5 долларов

Подразумевается, что вы можете поспать часик в течение дня, забежав в кафе или мелкий продуктовый магазинчик, где примостилась пара таких капсул.

30 минут сна в такой пыточной камере стоит 5,5 долларов (500 рублей). Не такие большие деньги, скажете вы? На самом деле это как две чашки кофе в кафе. А час – уже четыре.