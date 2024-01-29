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В Японии полчаса одиночества продается за 5,5 долларов

В Японии полчаса одиночества продается за 5,5 долларов

Автор:
29 января 2024 08:55
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Япония   люди   новости   полчаса одиночества   сон   спальные капсулы   
989
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В Токио установили спальные капсулы. Звучит нормально, капсульные отели – изобретение Японии. Только это…горизонтальные капсулы! В которых предлагается спать стоя.

Новости об этих капсулах вызвали бури возмущений во всем мире. Ну, кроме японцев, которым даже понравилось. Очевидно, что строилось под их менталитет.

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Подразумевается, что вы можете поспать часик в течение дня, забежав в кафе или мелкий продуктовый магазинчик, где примостилась пара таких капсул.

30 минут сна в такой пыточной камере стоит 5,5 долларов (500 рублей). Не такие большие деньги, скажете вы? На самом деле это как две чашки кофе в кафе. А час – уже четыре.

Кстати, ночь в капсульном отеле обойдется всего 26 долларов. А там еще можно лежать!

И это еще цены по акции, чтобы наработать базу клиентов.

Больше всего меня позабавила диаметральная реакция японцев и иностранцев.

«Только в Японии могли придумать несуществующую проблему и так блистательно ее решить».

«Какое стильное средневековое орудие пыток». Логично, многие любопытные иностранцы попробовали провести в капсуле полчаса и из-за своего роста не смогли там даже примоститься.

С учетом того, что Японцы за последние 60 лет выросли на 8 сантиметров, я решительно не могу понять привычки японских дизайнеров экономить место настолько, словно все японцы все еще 160 сантиметров ростом. Может кто-то им уже скажет, что времена поменялись?

Реакция японцев

Им понравилось. В Японии критически не хватает именно личного пространства. Я уже писала про феномен, что японцы часто арендуют машину в каршеринге, но никуда не едут.

Им просто нужны полчаса, чтобы накраситься перед собеседованием, поспать часик вне офиса или перед подработкой. И вот такой спальный модуль на полчаса очень им понравился.

Тем более стоя там и правда можно читать, говорить с кем-то или девушкам краситься.

Японские компании взяли опыт на заметку и собираются поставить у себя в офисах такие вертикальные капсулы для сотрудников. Ведь там не возбраняется вздремнуть во время обеденного перерыва.

Мне бы не хотелось, чтобы эта идея и дальше шла в массы. Слишком уж эти капсулы тесные, и правда как пыточные. Были бы они размером хоть с таксофонную будку.


Да и дороговато. Или нормальная цена за полчаса уединения в Японии, как считаете?

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Метки: Япония   люди   новости   полчаса одиночества   сон   спальные капсулы   
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6  комментариев
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299
Сергей Час назад
Автор похоже не знаком с такими терминами как горизонталь и вертикаль. И применяет их наобум.
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927
Александр Сергеев Полчаса назад
Скоро опять до этого дойдут:))
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3k
lekha-fil 40 минут назад
ТС - ты слепой: горизонтальные капсулы, чтобы спать стоя (т.е. ВЕРТИКАЛЬНО!!!).
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556
Makfatym 41 минуту назад
Как отслеживать кто сколько спит там? С регистрацией? Заплатил за пол часа и спишь весь день) Огромный шанс наткнуться там на бомжа, который придержал дверь и спит теперь там в темноте весь день (как в туалетах у метро)
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