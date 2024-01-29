В Китае отец жениха уронил обручальное кольцо стоимостью 140 000 долларов в канализацию

В итоге драгоценность выскользнула в открытое окно, пролетело 9 этажей и упало прямо в коллектор ливневой канализации

Мужчина попытался разыскать украшение. Для этого он нанял целую команду помощников, каждый из которых получал за свои услуги около $70 в сутки. Поиски заняли почти четыре дня и привлекли сотни зевак. Пропажа была найдена и возвращена владельцу. Ее обнаружение отметили вечеринкой с фейерверком.