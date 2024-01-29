В Китае отец жениха уронил обручальное кольцо стоимостью 140 000 долларов в канализацию

Попытка купить кольцо для своей будущей невестки чуть не закончилась для жителя китайской провинции Гуандун печально. Покупатель решил посмотреть, как камень «играет» при естественном освещении и высунулся с кольцом в окно.
В итоге драгоценность выскользнула в открытое окно, пролетело 9 этажей и упало прямо в коллектор ливневой канализации
Мужчина попытался разыскать украшение. Для этого он нанял целую команду помощников, каждый из которых получал за свои услуги около $70 в сутки. Поиски заняли почти четыре дня и привлекли сотни зевак. Пропажа была найдена и возвращена владельцу. Ее обнаружение отметили вечеринкой с фейерверком.
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В Китае нефрит считается «царем камней». Он олицетворяет мудрость и вечность, Небо и Землю. Полупрозрачная текстура нефрита ассоциируется с душой и духовными устремлениями. Нефриту приписывается множество уникальных свойств и качеств. Нефритовые украшения имеют глубокий смысл и считаются оберегом.
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