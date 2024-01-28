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Планета невменяшек: или чем провинились перед "любителями кузнечиков" Мона Лиза и Леонардо

Планета невменяшек: или чем провинились перед "любителями кузнечиков" Мона Лиза и Леонардо

Автор:
28 января 2024 19:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: мона лиза   насекомые   осквернение   
595
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"Вот если представить здорового на голову человека, то у него логическая цепочка Мона Лиза - суп - кузнечики, точно не сложится.

Я вот по своей тупости, вероятно, не понимаю, чем провинилась эта самая Лиза или Леонардо перед французскими любителями кузнечиков.


Но у них в головах все это явно укладывается (посмотрите только в эти безумные глаза). Причем, лет 30 назад, такие же невменяшки боролись с добычей нефти. Потом они переключились на природный газ и сказали, что гробить природу добычей редкоземельных металлов и кучами неразлагающегося в земле углепалстика правильнее, чем сжигать голубое топливо.

Причем, все, кто думает головой, а не "смартфоном" прекрасно понимают, почему так (потому что пластик этот правильный, потому, что его выпускают "демократии Запада", а газ - неправильный, потому, что его добывают "плохие орки азиаты").

Теперь же этих самых активистов переключают на борьбу с "пукающими коровами" и их мясом.

Но я все равно не пойму, чем провинились перед этими любителями кузнечиков Лиза и Леонардо. Вероятно я все-таки тупой по сравнению с "смартфоноголовыми" и много недопонимаю"...

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Метки: мона лиза   насекомые   осквернение   
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26  комментариев
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5k
Харон 13 часов назад
Ипанутым нет покоя....
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309
Виталий Кассандров 43 минуты назад
Ну в «Закат Европы» Освальд Шпенглер еще 100 лет назад предупреждал.
Что не успеют истлеть полотна средневековых мастеров как станут для европейцев всего лишь испачканными тряпками.
Кое кто из музея сей труд читал поэтому и озаботился для картины защитой из бронестекла.
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3k
Илья 53 минуты назад
Вот переломали бы разок руки-ноги, другие любители изуродовать шедевр задумались бы .
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236
Виктория Час назад
Все из-за того, что с 1977 года французы перестали пользоваться символом просвещения, гуманизма, всеобщего равенства и развития технологий!
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2k
Damvrot Hohlam 3 часа назад
лягушатники грязные
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355
costarox 6 часов назад
Вряд ли у них одежда из чистого хлопка
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2k
Звёздный странник 9 часов назад
Побегал тут по сайтам в поисках причины поведения этих экоимбицилов.
Почитал. Но так и не понял связь. ПРИ ЧЁМ ТУТ КАРТИНА?
Короче, вот что они заявляют:
"Две женщины в футболках с надписями Riposte Alimentaire ("Продовольственный ответ") облили защитное стекло, закрывающее картину, коричнево-желтой субстанцией. Затем они начали выкрикивать лозунги о праве на пропитание, о том, что французская "сельскохозяйственная система больна", а каждый третий француз пропускает приемы пищи.
Обливание супом картины "Мона Лиза" представлено как "начало кампании гражданского сопротивления с четким требованием, которое выгодно всем: социальная безопасность для устойчивых продуктов питания"."
https://tass.ru/obschestvo/19838655https://tass.ru/obschestvo/19838655
=-=-=
Две активистки в футболках с надписью Riposte Alimentaire («Продовольственный ответ») подошли к произведению и начали выкрикивать лозунги о праве на здоровое и устойчивое питание.
«Что важнее: искусство или право на здоровое и экологически чистое питание? Наша сельскохозяйственная система в плачевном состоянии, она больна. Наши фермеры умирают на работе.
Каждый третий француз не имеет возможности приготовить себе поесть раз в день. Эта акция это призыв к созданию социального обеспечения и устойчивого питания», выкрикнули активистки, обращаясь к посетителям Лувра.
https://www.mentoday.ru/life/news/28-01-2024/akt-vandalizma-v-luvre-ekoaktivisty-oblili-supom-monu-lizu-chto-grozit-narushitelyam/https://www.mentoday.ru/life/news/28-01-2024/akt-vandalizma-v-luvre-ekoaktivisty-oblili-supom-monu-lizu-chto-grozit-narushitelyam/
=-=-=
"Группа призвала ежемесячно выдавать гражданам продовольственную карту стоимостью 150 евро, которую можно будет использовать на питание."
https://www.bbc.com/russian/articles/cn0nyypxdv8ohttps://www.bbc.com/russian/articles/cn0nyypxdv8o
=-=-=
В общем, у кого логика уровня Бога, объясните пожалуйста, где здесь связь между здоровым питанием и древней картиной написанной маслом на доске из древесины тополя?
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355
costarox Звёздный странник 6 часов назад
У что не понятно. Мона Лиза достаточно упитанная. Значит кушала хорошо. А французкие бомжи не доедают. А то, что они не доедают, Франция использует не по назначению.
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2k
Альтер Иго 9 часов назад
Количество ума на планете величина постоянная а население всё увеличивается... ))
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2k
Звёздный странник 9 часов назад
Цитата: "...все, кто думает головой, а не "смартфоном"..."
Как точно и тонко подмечено, автор!
ЛАЙК!
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24k
Тигран Саркисян 10 часов назад
Ммм дя , ипанутым нет покоя , интересно сколько бабок отмывают на этих умалишенных ?
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10k
MPEG-8 11 часов назад
Уже скучно смотреть.
Давайте представим, ну просто не большой сюжет.
Человек-паук - скрытный тип - переходит на сторону мелких и злобных вандалов коими руководит некий правитель планеты РуберБуе23-034.
ЧП хулиганит во многих городах, этой планеты, и всё ему сходит с рук, но вдруг, находится красавец Рейнджер (будем так его называть) и вызывает ЧП на бой.
ЧП, имея всё, но, так, как просто потерял нюх ввязывается в драку.

- Рейнджер .......................................?
- ЧП ............................................................?
- Рейнджер .........................................................................................................................................................................................................?
- Рейнджер .........................?
- ЧП ..................................................................................?

Франшиза.
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37k
АнтонПолднев 11 часов назад
Их вдохновители должны отрабатывать бабло. А бабло не хилое. Нужно создавать видимость бурной деятельности. Какая это будет деятельность, совершенно не важно. Абсурдная, нелепая. Вообще не важно.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
30k
2k
Igor Grishaev 12 часов назад
Да, в головах у них явно не опилки. В головах у них чистое говно.
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91k
Доктор Джонс 12 часов назад
Почему охранникам запрещено их дубинками шиздить?
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8k
Ntvl 12 часов назад
Ну пусть эти борцы уёб.ывают пешком, в сибирскую глушь и там без всяких современных благ человечества выживают как хотят! Пару дней им такого счастья хватит, чтоб мозги на место встали! ДБ
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6k
Трям 12 часов назад
Тупая безграмотная овца!
У нее даже на сиськах с ашипкай написано про "репостить" )))
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1k
Андрей Кузнецов 13 часов назад
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34k
Юр21 13 часов назад
Безответственность, вот что погубит мир.
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11k
Борис Карабанов 13 часов назад
Без демонстрации сисек, конечно, не зачёт.
Кто-нибудь силён во хвранцузском? Что именно, дословно, говорят участницы акции?
p.s. Супец-то, похоже, из лягушатины и навоза.
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32k
Владимир 13 часов назад
Простейший способ привлечь к себе внимание и задрать свою самооценку до небес.
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SandMANn
...а смысл?
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