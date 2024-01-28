Планета невменяшек: или чем провинились перед "любителями кузнечиков" Мона Лиза и Леонардо

"Вот если представить здорового на голову человека, то у него логическая цепочка Мона Лиза - суп - кузнечики, точно не сложится.
Я вот по своей тупости, вероятно, не понимаю, чем провинилась эта самая Лиза или Леонардо перед французскими любителями кузнечиков.
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Но у них в головах все это явно укладывается (посмотрите только в эти безумные глаза). Причем, лет 30 назад, такие же невменяшки боролись с добычей нефти. Потом они переключились на природный газ и сказали, что гробить природу добычей редкоземельных металлов и кучами неразлагающегося в земле углепалстика правильнее, чем сжигать голубое топливо.
Причем, все, кто думает головой, а не "смартфоном" прекрасно понимают, почему так (потому что пластик этот правильный, потому, что его выпускают "демократии Запада", а газ - неправильный, потому, что его добывают "плохие орки азиаты").
Теперь же этих самых активистов переключают на борьбу с "пукающими коровами" и их мясом.
Но я все равно не пойму, чем провинились перед этими любителями кузнечиков Лиза и Леонардо. Вероятно я все-таки тупой по сравнению с "смартфоноголовыми" и много недопонимаю"...
Источник:
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Что не успеют истлеть полотна средневековых мастеров как станут для европейцев всего лишь испачканными тряпками.
Кое кто из музея сей труд читал поэтому и озаботился для картины защитой из бронестекла.
Почитал. Но так и не понял связь. ПРИ ЧЁМ ТУТ КАРТИНА?
Короче, вот что они заявляют:
"Две женщины в футболках с надписями Riposte Alimentaire ("Продовольственный ответ") облили защитное стекло, закрывающее картину, коричнево-желтой субстанцией. Затем они начали выкрикивать лозунги о праве на пропитание, о том, что французская "сельскохозяйственная система больна", а каждый третий француз пропускает приемы пищи.
Обливание супом картины "Мона Лиза" представлено как "начало кампании гражданского сопротивления с четким требованием, которое выгодно всем: социальная безопасность для устойчивых продуктов питания"."
https://tass.ru/obschestvo/19838655https://tass.ru/obschestvo/19838655
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Две активистки в футболках с надписью Riposte Alimentaire («Продовольственный ответ») подошли к произведению и начали выкрикивать лозунги о праве на здоровое и устойчивое питание.
«Что важнее: искусство или право на здоровое и экологически чистое питание? Наша сельскохозяйственная система в плачевном состоянии, она больна. Наши фермеры умирают на работе.
Каждый третий француз не имеет возможности приготовить себе поесть раз в день. Эта акция это призыв к созданию социального обеспечения и устойчивого питания», выкрикнули активистки, обращаясь к посетителям Лувра.
https://www.mentoday.ru/life/news/28-01-2024/akt-vandalizma-v-luvre-ekoaktivisty-oblili-supom-monu-lizu-chto-grozit-narushitelyam/https://www.mentoday.ru/life/news/28-01-2024/akt-vandalizma-v-luvre-ekoaktivisty-oblili-supom-monu-lizu-chto-grozit-narushitelyam/
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"Группа призвала ежемесячно выдавать гражданам продовольственную карту стоимостью 150 евро, которую можно будет использовать на питание."
https://www.bbc.com/russian/articles/cn0nyypxdv8ohttps://www.bbc.com/russian/articles/cn0nyypxdv8o
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В общем, у кого логика уровня Бога, объясните пожалуйста, где здесь связь между здоровым питанием и древней картиной написанной маслом на доске из древесины тополя?
Пусть портят картины французских художников с упитанными портретами.
Как точно и тонко подмечено, автор!
ЛАЙК!
Давайте представим, ну просто не большой сюжет.
Человек-паук - скрытный тип - переходит на сторону мелких и злобных вандалов коими руководит некий правитель планеты РуберБуе23-034.
ЧП хулиганит во многих городах, этой планеты, и всё ему сходит с рук, но вдруг, находится красавец Рейнджер (будем так его называть) и вызывает ЧП на бой.
ЧП, имея всё, но, так, как просто потерял нюх ввязывается в драку.
- Рейнджер .......................................?
- ЧП ............................................................?
- Рейнджер .........................................................................................................................................................................................................?
- Рейнджер .........................?
- ЧП ..................................................................................?
Франшиза.
У нее даже на сиськах с ашипкай написано про "репостить" )))
Кто-нибудь силён во хвранцузском? Что именно, дословно, говорят участницы акции?
p.s. Супец-то, похоже, из лягушатины и навоза.
Что-то вроде: что важнее искусство или здорова пища. Типа сельское хозяйство больно и т.п.
Бред вобщем.