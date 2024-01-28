Планета невменяшек: или чем провинились перед "любителями кузнечиков" Мона Лиза и Леонардо

Но у них в головах все это явно укладывается (посмотрите только в эти безумные глаза). Причем, лет 30 назад, такие же невменяшки боролись с добычей нефти. Потом они переключились на природный газ и сказали, что гробить природу добычей редкоземельных металлов и кучами неразлагающегося в земле углепалстика правильнее, чем сжигать голубое топливо.



Причем, все, кто думает головой, а не "смартфоном" прекрасно понимают, почему так (потому что пластик этот правильный, потому, что его выпускают "демократии Запада", а газ - неправильный, потому, что его добывают "плохие орки азиаты").



Теперь же этих самых активистов переключают на борьбу с "пукающими коровами" и их мясом.



Но я все равно не пойму, чем провинились перед этими любителями кузнечиков Лиза и Леонардо. Вероятно я все-таки тупой по сравнению с "смартфоноголовыми" и много недопонимаю"...