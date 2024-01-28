Лицо и статус: как внешность влияет на восприятие социального класса

Помните такое выражение: "да у него все на лице написано"? Так вот, ученые доказали, что у людей на лицах действительно много чего "написано", даже его социальный статус. Причем выражается это не в ухоженности лица, а в его анатомическом строении.
Новое исследование Университета Глазго (США) показало, что человеку достаточно одного взгляда, чтобы для себя решить, к какому классу принадлежит тот или иной человек. Вот ученые и задумались, что же заставляет кого-то выглядеть богатым или бедным, и как эта внешность связана с восприятием.
Результаты, опубликованные в журнале экспериментальной психологии APA, показали, что люди с более узкими лицами, приподнятыми уголками рта, поднятыми бровями, близко расположенными глазами и светлым, теплым цветом кожи выглядели богаче. Испытуемые также ассоциировали эти черты лица с доверием, компетентностью и теплотой.
Тем временем людей с широкими, короткими и плоскими лицами, а также с опущенными уголками рта и более прохладным цветом кожи считали бедными, менее надежными и некомпетентными.
Хотя в исследовании не упоминались, основатель Facebook* Марк Цукерберг и основатель Amazon Джефф Безос, оба миллиардеры, обладают некоторыми из упомянутых в исследовании черт. У Цукерберга узкое лицо, а у Безоса теплый, румяный цвет лица.
Автор исследования, доктор Р. Тора Бьорнсдоттир считает, что такое стереотипное восприятие складывается у людей на протяжении всей жизни.
"Результаты показывают, что стереотипы социального класса объясняют связь между внешностью и суждениями о положении людей. Это подчеркивает, что стереотипы, которых мы придерживаемся, влияют на то, как мы воспринимаем других – они искажают наше восприятие. Наши впечатления о других людях могут затем привести к определенным преимуществам или недостаткам для них ”, - добавила она.
Проще говоря, на том же собеседовании должность может уйти к парню, у которого будет более располагающие черты лица, а это в корне неправильно. Профессор вычислительного социального познания Рэйчел Э. Джек сказал, что надеется, что исследование сможет указать на предубеждения людей, чтобы предотвратить их возникновение в будущем.
“Наше исследование демонстрирует, как определенные черты лица играют ключевую роль в увязке представлений о социальном классе с соответствующими стереотипами. Эти результаты не только ценны для улучшения нашего понимания основных теорий социального восприятия, но также могут помочь в будущих вмешательствах, направленных на прекращение предвзятого восприятия ”.
Ну что, в зеркало уже посмотрелись? Можете не отвечать, знаю, что у британских ученых уже давно появились серьезные конкуренты. Но физиогномику пока никто не отменял.
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обращали внимание на то, как и что говорят люди? А то вот, например, бывает личико у девушки ангельское, аристократическое, но как рот откроет...
Считались признаком интеллекта, поэтому многие пытались выпендриться, нося очки с простыми стеклами
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