Лицо и статус: как внешность влияет на восприятие социального класса

Новое исследование Университета Глазго (США) показало, что человеку достаточно одного взгляда, чтобы для себя решить, к какому классу принадлежит тот или иной человек. Вот ученые и задумались, что же заставляет кого-то выглядеть богатым или бедным, и как эта внешность связана с восприятием.

Результаты, опубликованные в журнале экспериментальной психологии APA, показали, что люди с более узкими лицами, приподнятыми уголками рта, поднятыми бровями, близко расположенными глазами и светлым, теплым цветом кожи выглядели богаче. Испытуемые также ассоциировали эти черты лица с доверием, компетентностью и теплотой.