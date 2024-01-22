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Пара мошенников разбогатела на кражах в спортзалах

Пара мошенников разбогатела на кражах в спортзалах

Автор:
22 января 2024 09:26
Сообщество : Криминал
Метки: вор   история   кража   лондон   мошенник   спортзал   
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39-летний Эшли Сингх и 20-летняя Софи Бруйя оказались за решёткой после того, как выяснилось, что они обворовали посетителей спортзалов на 250 тыс. фунтов стерлингов (более 28 млн рублей). Злоумышленники крали кредитные карты из шкафчиков и оплачивали роскошный отдых в Дубае и на Амальфитанском побережье Италии.

Пара также спускала деньги в бутиках, включая Prada, и обзавелась породистым щенком. Влюблённые не стеснялись делиться кадрами красивой жизни в соцсети.

За год преступники обокрали 18 жертв в тренажёрных залах по всему Лондону.

Судья Кройдона сказал о том, что пострадавшие больше не чувствуют себя в безопасности рядом с незнакомцами. Всего поступило 18 заявлений о мошенничестве, из них 14 - в столичной полиции, одно - из Сассекса, одно - из Хартфордшира и два - из Кембриджшира.


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Сингх и Бруйя из Бромли, боро Лондона, были признаны виновными в сговоре с целью мошенничества. Мужчину приговорили к трём годам лишения свободы, а Бруйю - к 20 месяцам в исправительном учреждении для молодых правонарушителей с отсрочкой исполнения приговора на два года. Девушку также обязали пройти реабилитационную программу и назначили 120 часов исправительных работ.

Детектив-констебль Луис Мартинс Да Силва заявил: "Мы знаем, что лондонцев беспокоят кражи. Такие преступления причиняют много стресса, боли и финансовых потерь. Именно поэтому мы со всей серьёзностью отнеслись к этому делу, и целая команда наших сотрудников взялась за поимку Сингха и Бруйи".

"Мы надеемся, что их арест принесёт жертвам хоть какое-то утешение. Теперь мы будем искать возможность компенсировать ущерб пострадавшим".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вор   история   кража   лондон   мошенник   спортзал   
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3  комментария
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fifa666 53 минуты назад
Неплохо так лобок себе отожрала на ворованные бабки
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Седой Бегемот 36 минут назад
Круто. Украли 250 тыс. фунтов - мужику 3года, бабе просто условно.
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