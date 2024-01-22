Пара мошенников разбогатела на кражах в спортзалах

Пара также спускала деньги в бутиках, включая Prada, и обзавелась породистым щенком. Влюблённые не стеснялись делиться кадрами красивой жизни в соцсети.

За год преступники обокрали 18 жертв в тренажёрных залах по всему Лондону.

Судья Кройдона сказал о том, что пострадавшие больше не чувствуют себя в безопасности рядом с незнакомцами. Всего поступило 18 заявлений о мошенничестве, из них 14 - в столичной полиции, одно - из Сассекса, одно - из Хартфордшира и два - из Кембриджшира.