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Прогулка по Санкт-Петербургу 2001 года

Прогулка по Санкт-Петербургу 2001 года

Автор:
27 января 2024 21:46
Метки: Россия   история   фото   
195
29

Как всегда, по субботам, мы отправляемся на историческую прогулку по Санкт-Петербургу.

Сегодня у нас 2001 год. Давайте вместе вспомним, чем жил город в то время.

Интересного вам просмотра!

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Метки: Россия   история   фото   
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7  комментариев
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46k
Alex Ivanov 5 часов назад
Комментарий к фото
Метро "Звёздная". Узнали)
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32k
Владимир 5 часов назад
Василеостровская по моему до сих пор ремонтируется.
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46k
Alex Ivanov 5 часов назад
Комментарий к фото
Упс, слева зелёный огонек маршрута отвалился) 62й это 2 зелёных)
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46k
Alex Ivanov 5 часов назад
Комментарий к фото
Купчино????? Где это?
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