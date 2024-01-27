195
29
Как всегда, по субботам, мы отправляемся на историческую прогулку по Санкт-Петербургу.
Сегодня у нас 2001 год. Давайте вместе вспомним, чем жил город в то время.
Интересного вам просмотра!
×
×
4.
Переместимся к станции метро "Василеостровская".
На Среднем проспекте Васильевского острова идёт масштабный ремонт, ведь совсем скоро будет 300-летний юбилей города. Нужно соответствовать.
6.
Далеко от Горьковской уходить не будем и полюбуемся на Кронверкский проспект, залитый закатным светом.
7.
Трамвай 90 маршрута поворачивает с улицы Восстания на улицу Жуковского.
Трамваям здесь осталось ходить года полтора - в 2003 году движение окончательно закроют.
8.
Как я уже говорилось, весь город в те годы был перекопан примерно полностью и больше походил на огромный ремонт
Вот, например, идёт обновление Миллионной улицы и Дворцовой площади. Пальчики атлантов великолепны, как всегда.
10.
Да уж, в те годы мало кого волновал тот факт, что города за огромным количеством реклaмных плакатов и растяжек практически не видно.
14.
Трамвай 17 маршрута ползёт по Чкаловскому проспекту.
Ползёт - в самом прямом смысле этого слова - вдалеке виден знак, ограничивающий его скорость до 5 километров в час. Состояние путей можете оценить сами.
16.
Узнаёте улицу Ленсовета?
Идёт глобальная реконструкция перекрёстка с Дунайским проспектом, да и около самой станции метро происходит что-то интересное.
19.
Трамвай 11 маршрута повернул на набережную Обводного канала с Варшавского моста.
Снимок сделан 5 июня 2001 года, а это значит, что Варшавский вокзал уже закрыт и готовится превратиться в торговый комплекс. Памятник Ленину отсюда исчезнет в течение года.
23.
А такой в те годы была Большая Конюшенная улица.
Обратите внимание - привычной брусчатки здесь тогда ещё не было, её положат в ближайшие пару лет.
24.
Трамваи на Крестовский остров тогда попадали через деревянный Лазаревский мост. Пейзаж был практически деревенским.
В 2002 году трамвайное движение здесь закроют и мост будет использоваться как пешеходный. Ну а в 2009 году будет построен новый Лазаревский вантовый мост.
26.
Переместимся в зимний Петербург и полюбуемся на мост Лейтенанта Шмидта (ныне - Благовещенский мост).
Источник:
Еще крутые истории!
- "Стояла ночь на горохе", "Отвезли и бросили в лесу": взрослые поделились, как жестоко их наказывали в детстве
- Пара из США поселилась в кладовке, чтобы сэкономить на жилье
- В Италии завёлся "Флексман", который уничтожает камеры на дорогах
Новости партнёров
реклама
на "переднем плане" перекрёсток Ярослава Гашека/Малой Балканской.
и виадука на Дунайском нет.