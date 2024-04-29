«Устроили пресс-хату»: группа «Коррозия металла» приостанавливает деятельность после рейда силовиков на их концерте в Нижнем Новгороде

Музыкантов задержали. Их обвинили в демонстрации запрещённой символики. Как сообщила директор коллектива, Мария Рунова, это «древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами».

Все понимают, что это за «лучи», поэтому лидеру «Коррозии», Сергею «Пауку» Троицкому, выписали административный штраф в 1 тысячу рублей. Такую же сумму заплатили и остальные музыканты. Хотя Троицкий называет другие цифры - больше 200 тысяч рублей. Но он ещё рассказал, что их держали в «бывших подвалах НКВД», так что и сумма штрафов тоже может быть словесными пируэтами.