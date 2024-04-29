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«Устроили пресс-хату»: группа «Коррозия металла» приостанавливает деятельность после рейда силовиков на их концерте в Нижнем Новгороде

«Устроили пресс-хату»: группа «Коррозия металла» приостанавливает деятельность после рейда силовиков на их концерте в Нижнем Новгороде

Автор:
29 апреля 2024 15:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Нижний Новгород   Сергей Троицкий   задержание   клуб   коррозия металла   рейд   рок-группа   силовики   штраф   
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Участники коллектива оштрафованы за демонстрацию запрещённой символики. Музыканты свою вину отрицают.

В ночь на 28 апреля силовики пришли в нижегородский клуб «Ненависть». Там выступала рок-группа «Коррозия металла».

Музыкантов задержали. Их обвинили в демонстрации запрещённой символики. Как сообщила директор коллектива, Мария Рунова, это «древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами».

Все понимают, что это за «лучи», поэтому лидеру «Коррозии», Сергею «Пауку» Троицкому, выписали административный штраф в 1 тысячу рублей. Такую же сумму заплатили и остальные музыканты. Хотя Троицкий называет другие цифры - больше 200 тысяч рублей. Но он ещё рассказал, что их держали в «бывших подвалах НКВД», так что и сумма штрафов тоже может быть словесными пируэтами.

Вот как директор Рунова прокомментировала рейд силовиков:

Били родителей при детях, десятилетнего пацана швырнули в стенку, люди забирались под столы, их продолжали бить под столами, наступали на руки людям, которые пытались снимать на телефон. Я это не оставлю просто так. Я сняла побои, пойду к медэксперту. Я напишу везде: в (Главное, прим.) управление собственной безопасности, в Следственный комитет. У меня претензии к администрации Нижнего Новгорода. Если мы действительно в чем-то виноваты, там копеечный штраф 1000 рублей - ну вызовите нас в полицию, в суд и так далее. Мы придем, вы нас оштрафуете, мы скажем в свою защиту, будем потом бороться и так далее. Но зачем избивать такое количество людей? Зачем нас унижать? Зачем запугивание это? Просто нам устроили пресс-хату. Нам и нашим поклонникам.

Позже Троицкий заявил, что его барабанщик якобы впал в кому после «атаки трёх бугаев во время нижегородской бойни». Но это оказалось преувеличением - с ударником всё в порядке.

Чего не скажешь о коллективе в целом. После рейда силовиков, их следующий концерт в Питере уже отменили. А Рунова заявила, что «Коррозия» приостанавливает свою деятельность.

Нас просто лишают возможности честно зарабатывать свой хлеб. Мы же не воруем, не занимаемся какой-то асоциальной деятельностью. Мы просто поддерживаем свой коллектив. Нам отказали в концертах в Питере, люди боятся, что то же самое произойдет, что придёт СОБР, изобьет всех присутствующих и будут какие-то проблемы у клуба. Не надо думать, что эта история как-то политически ангажирована. Нас вообще никогда никто не трогал, потому что мы старая команда, легенды.

Группа появилась в 1984 году. Музыкальное направление - треш-металл. Вскоре состоялся их первый концерт в Москве. Символично, что тогда на него тоже пришла милиция и Троицкого увели со сцены в наручниках. Тогда он тоже отделался штрафом. Сейчас из старого состава коллектива остался один «Паук».

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Метки: Видео   Нижний Новгород   Сергей Троицкий   задержание   клуб   коррозия металла   рейд   рок-группа   силовики   штраф   
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6  комментариев
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3k
kca-opa 57 минут назад
Нас много, нас очень много, нас РАТЬ, и нам насрать, кого это кроме фанатов волнует? Сколько их тысяч 100, или 10? По глазам товарищ похож на пациента специфической клиники, но я не психиатр, могу и ошибаться
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17k
GROMOZEKA 3 минуты назад
« Позже Троицкий заявил, что его барабанщик якобы впал в кому после «атаки трёх бугаев во время нижегородской бойни». Но это оказалось преувеличением - с ударником всё в порядке.»

В общем то понятно, что и остальные россказни этого престарелого ОРТИЗДА можно умножать на ноль
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15k
Александр 6 минут назад
Угар кутежа, тащемта, дичайше зафейлили, например.
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50k
Максим Т. 22 минуты назад
в «бывших подвалах НКВД»? Понятно. Либерда.
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210
w 44 минуты назад
Если что - это цитата из книги Паука.
Об Одессе высказался.
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7k
Трям 48 минут назад
Че там, например? Лень читать и смотреть, например.
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August
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