Настоящий хозяин: попугай, который овладел гаджетами умного дома

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Если у вас дома говорящий попугай и какой-нибудь голосовой помощник, однажды можно столкнуться с неожиданным: пернатый тоже начнет управлять умным домом.
Хозяева пишут, что долго не понимали, почему свет в комнате постоянно включен, а потом выяснили, что Бендер выучил команду для умной колонки и зажигает лампу, когда ему скучно
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