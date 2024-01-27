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Настоящий хозяин: попугай, который овладел гаджетами умного дома

Настоящий хозяин: попугай, который овладел гаджетами умного дома

Автор:
27 января 2024 10:40
Сообщество : Животные
Метки: Бендер   Видео   гаджет   забавно   милота   попугай   птица   умный дом   
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Если у вас дома говорящий попугай и какой-нибудь голосовой помощник, однажды можно столкнуться с неожиданным: пернатый тоже начнет управлять умным домом.

Хозяева пишут, что долго не понимали, почему свет в комнате постоянно включен, а потом выяснили, что Бендер выучил команду для умной колонки и зажигает лампу, когда ему скучно

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Метки: Бендер   Видео   гаджет   забавно   милота   попугай   птица   умный дом   
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16
wikip 2 часа назад
Вот милота то
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1k
... 21 минуту назад
А я по малолетке научил своего попугая говорить - Ельцин чмо. Записал на магнитофон кассету с фразой, накрывал клетку тряпкой перед уходом в школу, и включал мафон на повтор, и вуаля через неделю он заговорил, батя ржал дико, когда в один вечер он во время новостей выдал реплику со шкафа, а ещё засранец научился копировать дверной звонок, на него не обращаешь внимание, он начинает к двери гонять.
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14k
Ser 2 часа назад
У меня, моего младшего сына, попугай так "далеко" не продвинулся!
Но любимая дразнилка - " ну ты и козёл, крылатый" !
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