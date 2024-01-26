Колючка Эббота. Россияне начали придумывать мемы про Техасскую народную республику

Краткий перессказ "предыдущей серии" для тех, кто пропустил. В Штатах намечается заварушка. Губернатор Техаса, республиканец Грег Эббот, пытаясь хоть как-то защититься от нашествия мигрантов, протянул вдоль границы колючую проволоку, выгнал ничего не предпринимающих федералов и заменил их на части Нацгвардии Техаса.

Верховный суд США эта самодеятельнсть не устроила и он постановил колючую проволоку Эббота демонтировать. А Эббот в ответ объявил в штате режим «вторжения», дающий право отменять федеральные законы в пользу законов штата. И приказал протянуть еще больше колючей проволоки и отправил на границу еще больше солдат Нацгвардии. А губернатор Оклахомы, тоже республиканец Кевин Ститт, уже выразил ему полную поддержку. Эббота также поддержали губернаторы десяти штатов. Они направили свои национальные гвардии на помощь Техасу для защиты границы от мигрантов,