Колючка Эббота. Россияне начали придумывать мемы про Техасскую народную республику

У гегемона небольшие неприятности. Ну, как небольшие... Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями по ситуации вокруг демонтажа заграждений, установленных вдоль границы с Мексикой для предотвращения наплыва нелегальных мигрантов. Десять штатов направили свои национальные гвардии на помощь Техасу, а в воздухе отчетливо запахло второй Гражданской войной, с чем мы их искренне и поздравляем.
Краткий перессказ "предыдущей серии" для тех, кто пропустил. В Штатах намечается заварушка. Губернатор Техаса, республиканец Грег Эббот, пытаясь хоть как-то защититься от нашествия мигрантов, протянул вдоль границы колючую проволоку, выгнал ничего не предпринимающих федералов и заменил их на части Нацгвардии Техаса.
Верховный суд США эта самодеятельнсть не устроила и он постановил колючую проволоку Эббота демонтировать. А Эббот в ответ объявил в штате режим «вторжения», дающий право отменять федеральные законы в пользу законов штата. И приказал протянуть еще больше колючей проволоки и отправил на границу еще больше солдат Нацгвардии. А губернатор Оклахомы, тоже республиканец Кевин Ститт, уже выразил ему полную поддержку. Эббота также поддержали губернаторы десяти штатов. Они направили свои национальные гвардии на помощь Техасу для защиты границы от мигрантов,
Из Белого дома Техасу выкатили ультиматум и дали 24 часа на урегулирование ситуации, но Эббот заявил, что «Техас не подчинится» Губернатор Оклахомы заявил, что отправит войска Национальной гвардии на помощь Техасу, несмотря на запрет Байдена. Губернатор Флориды заявил тоже самое. Кажется, к Техасской Народной Республике добавятся Оклахомская и Флоридская...
А пока суть да дело, россияне иронизируют и продуцируют мемы, потому что ... Потому что настроение хорошее.
На фоне нескончаемого потока нелегальных мигрантов из Мексики и тотального попустительства в этом вопросе администрации Байдена, штат подумывает «стать одинокой звёздочкой» и отвалиться с общего флага США.
Причем, не в первый раз: подобные идеи озвучивали и в 90-х, а в 2022-м и 2023-м техасские националисты и вовсе собирали подписи, чтобы устроить референдум. Подписи собраны были, но референдумы не состоялись под разными предлогами.
Думаю, то направление, в котором мы движемся, сознательно или же в результате коллапса федерального правительства приведет к появлению отдельного суверенного государства Техас уже в ближайшие 30 лет
, — заявил лидер движения Текзит (по аналогии с Brexit) Дэниел Миллер.
Российский сегмент интернет тем временем наводнили апокалиптичные сценарии:
Источник:
и патриотичные ролики с призывами: "Вставай Техас! Россия-мать с тобой":
И, конечно, пародии на события, которые уже происходили в соседней с Россией страной:
Узнаёте?)):
Тем временем, события на период пятницы 23:00 по мск развиваются следующим образом:
— Национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок границы США с Мексикой, блокируя доступ агентов федеральной пограничной службы
— В ответ на требования Байдена вице-губернатор Техаса Дэн Патрик порекомендовал президенту «отойти в сторону» и позволить правоохранителям штата защитить границу от мигрантов
— Сенатор от Техаса Тед Круз назвал ситуацию на южной границе худшей за всю историю
— Борьбу Техаса с Белым домом поддержали уже 25 штатов
— Бывший президент США Дональд Трамп призвал все неравнодушные штаты направить свои силы в Техас для защиты южной границы страны от проникновения нелегальных мигрантов
— Губернатор Оклахомы Кевин Ститт заявил о поддержке Техаса и отправке национальной гвардии штата для помощи в охране границы. Аналогично поступил губернатор Южной Дакоты
— Техас установил ещё больше колючей проволоки на границе с Мексикой, несмотря на требование Вашингтона убрать её
— Губернатор Техаса сообщил, что ещё 10 штатов направили свои подразделения для помощи в охране границы с Мексикой.
В общем, как сказал бы, сейчас, старина Джо:
Запасаемся попкорном. Всё только начинается.
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П.С. Я знаю, что в Техасе республиканцы, но прикольно же.