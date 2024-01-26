Свободу Техасу!

Не прошло и 8 лет и «шо, опять?»
- ВВП Техаса – $2,5 триллиона. Техас – восьмая экономика планеты
- Техас – третий в мире добытчик нефти после РФ и Саудовской Аравии
- В пересчете на количество населения, прибыль от добычи нефти в Техасе больше чем в Саудовской Аравии и РФ
- ExxonMobil, AT&T, Dell, Shell, Pizza Hut – это корпорации Техаса
- В 2021, Илон Маск перенес штаб Tesla в Техас. Там же располагается Starbase SpaceX и основные мощности по производству современных ракет
- Техас – второй по населению и размеру штат США.
- Если бы Техас бы отдельной страной, он бы мог войти в топ-10 экономик мира
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Эпилог
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- Житель Техаса пристрелил лже-парковщика, потребовавшего мзду за стоянку, после чего продолжил свидание с любимой
- Тупой и еще тупее: средняя школа в Техасе отложила выпускной, т.к. 85% учеников не смогли получить аттестат
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P.S. Хохлы, вот теперь грошив точно нема. И что у вас с рожами?
"Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают", сказал Путин."
Справочно: Одесса (англ. Odessa) город в США, расположенный в западно-центральной части штата Техас, окружной центр округа Эктор.
Но каков эффект