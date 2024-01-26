Свободу Техасу!

- ВВП Техаса – $2,5 триллиона. Техас – восьмая экономика планеты

- Техас – третий в мире добытчик нефти после РФ и Саудовской Аравии

- В пересчете на количество населения, прибыль от добычи нефти в Техасе больше чем в Саудовской Аравии и РФ

- ExxonMobil, AT&T, Dell, Shell, Pizza Hut – это корпорации Техаса

- В 2021, Илон Маск перенес штаб Tesla в Техас. Там же располагается Starbase SpaceX и основные мощности по производству современных ракет

- Техас – второй по населению и размеру штат США.

- Если бы Техас бы отдельной страной, он бы мог войти в топ-10 экономик мира