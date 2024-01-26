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Свободу Техасу!

Свободу Техасу!

Автор:
26 января 2024 19:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Техас   противостояние   федеральная власть   
766
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Не прошло и 8 лет и «шо, опять?»

В продолжении темы

У Техаса может получиться провести референдум о выходе из состава США



- ВВП Техаса – $2,5 триллиона. Техас – восьмая экономика планеты

- Техас – третий в мире добытчик нефти после РФ и Саудовской Аравии

- В пересчете на количество населения, прибыль от добычи нефти в Техасе больше чем в Саудовской Аравии и РФ

- ExxonMobil, AT&T, Dell, Shell, Pizza Hut – это корпорации Техаса

- В 2021, Илон Маск перенес штаб Tesla в Техас. Там же располагается Starbase SpaceX и основные мощности по производству современных ракет

- Техас – второй по населению и размеру штат США.

- Если бы Техас бы отдельной страной, он бы мог войти в топ-10 экономик мира

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Метки: Техас   противостояние   федеральная власть   
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19  комментариев
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16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Пишу из Далласа. Я - дочь ковбоя. И тут не все так однозначно....

P.S. Хохлы, вот теперь грошив точно нема. И что у вас с рожами?
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6k
Трям 5 минут назад
Пишу из горящей коровы. Рядом лежат останки разбитой бутылки виски. Хохлы, верните все оружие!!! Мистер Путин, молим вас о помощи! Введите войска в ТНР и помогите провести референдум!
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2k
Pioner76 24 минуты назад
Свободу Техасу. Янки сейчас попляшет.
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72
Евгений Бобр Полчаса назад
Я житель Техаса, мы не будем больше терпеть и кормить лениых американцев!! Свободу ТЕХАСУ!!!
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6k
HUBLOT Полчаса назад
Имеем полное право поставить Техасу ракеты для удара по Вашингтону.
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383
Александр Мешков Полчаса назад
Товарищи надо Ленина оживлять и в Техас делать революцию.
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4k
Василий Афиногенов 37 минут назад
сто лет о этом только и говорят они
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4k
Василий Афиногенов 38 минут назад
Отец знакомого работает в ФБР штата Техас. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
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1k
Веселый Пук Час назад
Почему бы не выступить Лаврову с заявлением что это настоящая демократия и Россия поддерживает Техас в вопросе выхода из США. Это была бы бомба.
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34k
Юр21 Час назад
Ребятки, а кому вы эти сказки рассказываете? Вы всерьёз полагаете что Техас вдруг выйдет из США?! Да когда Западе задеваются интересы их государств (читай их элит), всякая демагогия о демократии, о праве на самоопределение летит в мусорку. Вот если бы кто то заикнулся о распаде, например, России - его бы поддержали всеми силами, а заикнись о том же Техас - сепаратистов вырежут до седьмого колена.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Техас по-русски намного лучше. Чем по-английски звучание - Тексас. Как будто е.б.у.т кого-то.
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57k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
Тексас инструмент забыли, куча разных чипов.
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Adelante compadres!
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6k
hhwost 2 часа назад
ага, щас. кто его отпустит?..
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2k
Pinhead 2 часа назад

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SandMANn
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