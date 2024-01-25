Мемы из соцсетей. Свежак за 25 января

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Сегодня отмечается Татьянин день. Удивительно, но почему-то в студенческие годы именно на конец января приходилась сессия со всем сопутствующим геморроем. Какой ещё День студента? Закрыть бы сессию нормально. Не могли день студента отмечать в какое-то другое... более спокойное время?
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Ссылки по теме:
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- Мемы из соцсетей. Свежак за 22 января
- Мемы из соцсетей. Свежак за 20 января
- Мемы из соцсетей. Свежак за 23 января
- Мемы из соцсетей. Свежак за 24 января
Новости партнёров
или сессию перенести?
ректор, козёл старый, забыл как сам студентом был?
особенно Геббельс...
да и сам фюрер чото нихера не плечистый голубоглазый блондин...
Хотя выходить через 5 остановок..