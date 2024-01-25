Мемы из соцсетей. Свежак за 25 января

Сегодня отмечается Татьянин день. Удивительно, но почему-то в студенческие годы именно на конец января приходилась сессия со всем сопутствующим геморроем. Какой ещё День студента? Закрыть бы сессию нормально. Не могли день студента отмечать в какое-то другое... более спокойное время?

1. 0 Источник:

2. 0 Источник:

×

3. 0 Источник:

4. 0 Источник:

5. 0 Источник:

6. 0 Источник:

7. 0 Источник:

8. 0 Источник:

9. 0 Источник:

10. 0 Источник:

11. 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. 0 Источник:

14. 0 Источник:

15. 0 Источник:

16. 0 Источник:

17. 0 Источник:

18. 0 Источник:

19. 0 Источник: