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Мемы из соцсетей. Свежак за 25 января

Мемы из соцсетей. Свежак за 25 января

Автор:
25 января 2024 19:33
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3523
20
Сегодня отмечается Татьянин день. Удивительно, но почему-то в студенческие годы именно на конец января приходилась сессия со всем сопутствующим геморроем. Какой ещё День студента? Закрыть бы сессию нормально. Не могли день студента отмечать в какое-то другое... более спокойное время?
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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15  комментариев
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19k
Михаил Гривин 39 минут назад
Он уже до откровенной пропаганды ЛГБТ скатился...
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3k
Froll 22 минуты назад
Это после знакомства
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2k
lyubov 37 минут назад
Котик живой? Живой же?
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23k
Valiko 40 минут назад
Подборка кальная. И бедного Каневского насильно тащат в клуб мемов, хотя выглядит это отстойно.
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23k
Valiko 44 минуты назад
Комментарий к фото
есть долбоящеры по-серьезнее - которые так же делают, будучи за рулем на дороге
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17k
a_komolow 46 минут назад
Про Каневского - в точку
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61k
Олег 51 минуту назад
хватит выкладывать эту блевотину!
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6k
hhwost Час назад
"Не могли день студента отмечать в какое-то другое... более спокойное время?"

или сессию перенести?
ректор, козёл старый, забыл как сам студентом был?
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2k
Victor Час назад
Сомневаюсь что архитектор немецкий. Очень он на цыгана похож

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3k
Saplus 2 часа назад
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А если встать с чемоданом в проходе за 10 минут до прибытия - то поезд приедет быстрее
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280
iskra Saplus Час назад
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Можно ещё в маршрутке стоять у дверей,потому что -"мне скоро выходить".
Хотя выходить через 5 остановок..
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