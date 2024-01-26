"Битмама" стала мамой. Криптоцыганка Валерия Федякина родила в СИЗО дочку

О, чудный новый мир... "Королева криптовалют" Валерия Федякина, оказавшаяся в СИЗО за мошенничество и подозреваемая в финансировании украинской армии и краже 1,5 тонн налички (примерно 7,5 млрд рублей) родила в СИЗО девочку, но продолжает сидеть ... в камере с кроватками и стиральными машинами.
У 28-летней уроженки Украины Валерии Федякиной, известной как "Битмама", а также специалист в области нефтянки, золота и крипты, всё в жизни поначалу складывалось отлично. Она давала комментарии финансовым СМИ, писала рецензии на литературные новинки, выступала на тематических саммитах, была вхожа и в светскую тусовку — ее можно было заметить на Рублевке в компании таких медийных личностей, как Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Дмитрий Маликов, миллиардер Умар Джабраилов и других представителей столичного бомонда. Битмама выставляла в соцсетях фото с океанских пляжей и подписывала, что «делает деньги из воздуха».
Но в конце 2023 года что-то пошло не так и выяснилось, что деньги она делала не из воздуха, а по схеме: получала деньги в РФ и путём различных банковско-криптовалютных операций и обещала вывести валюту за рубежом, получая свой процент.
Но в поле зрения правоохранительных органов девушка попала не за это, а за то, что присвоила почти 7 миллиардов рублей, принадлежащих одному из ее клиентов. Уже после ареста вскрылось, что тот клиент — далеко не единственный потерпевший и сумма ущерба намного больше.
Как пишут СМИ, в момент ареста Валерия Федякина была на шестом месяце беременности.
И вот, как стало известно «МК», 29 декабря Федякина родила дочку. Роды прошли с осложнениями. В итоге, новорожденная девочка попала в клинику. Сейчас ребенок уже с матерью.
Я очень волнуюсь за внучку. Пыталась передать ей погремушки, но в СИЗО их не приняли. Звонки следователь не разрешает, потому никакой связи с дочерью нет
, - говорит бабушка, которая обратилась за помощью к правозащитникам. Она просит ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения Федякиной. Дома маме с малышкой, по ее словам, было бы намного лучше. Близкие уверены: Валерии нужна помощь с дочкой, ведь опыта материнства у нее нет (Валерия - мать-одиночка, ребенок у нее первый), - пишет "МК".
По словам матери Валерии, живут они под Ростовом, держат небольшое хозяйство (куры, свиньи). Помимо Валерии в семье еще трое детей.
Мы простые люди, а не богачи, как пишут некоторые СМИ. Денег не хватает даже на адвокатов.
В сентябре издание АиФ писало о том, что сидит "Королева блокчейна" в единственном в Москве женском следственном изоляторе, это СИЗО № 6 в районе Печатники возле Николо-Перервинского монастыря. Для беременных женщин и мам с детьми до трех лет в нем оборудованы специальные камеры.
По словам члена Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы Марии Ботовой, это камеры повышенной комфортности, рассчитанные в среднем на пятерых женщин. Там достойный ремонт, есть телевизор, холодильник, стиральная машинка. Кровати в них не двухъярусные, а обычные. Помимо взрослых, там же стоят детские кроватки для малышей. И очень много игрушек.
Обитательницы специализированных камер пользуются льготами, самая главная из которых — возможность гулять в любое время и столько, сколько необходимо женщине и малышу. У тех, кто сидит в обычных камерах, прогулки длятся час и по непредсказуемому расписанию. С беременными и мамочками с детьми все иначе, они даже и гуляют не со всеми, а в отдельном живописном дворике с детской площадкой.
Специализированное у них и питание. Дополнительно к обычному столу им выдаются свежие фрукты, творог, молоко и масло. А ещё они могут питаться не тюремной едой, а заказывать блюда из ресторана ФСИН. Впрочем, эта услуга доступна всем заключенным, а не только беременным.
,— рассказала Мария.
Корреспондент aif.ru нашел меню комбината питания ФСИН. Оказалось, что он готовит и доставляет сидельцам буквально всё: ассорти шашлыков, стейк из лосося, запеченную утку, узбекский плов, манты, котлеты по-киевски, царскую уху, пасту под соусом Полло, отбивные «бризоль», различные салаты, изысканные пирожные и многое-многое другое. Мы попробовали подсчитать количество блюд в меню, - пишет АиФ, - "но сбились на первой сотне".
Валерия Федякина была задержана 15 сентября. Следствие выяснило, что она собралась покинуть страну и уехать в ОАЭ, где у нее имелся вид на жительство.
Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин сравнил Федякину с известным блогером, продававшим свои марафоны желания.
Похоже, у нас тут есть кое-кто покруче Блиновской!...
После задержания Федякиной Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве предъявило ей обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. Сама Федякина свою вину отрицает.
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