"Битмама" стала мамой. Криптоцыганка Валерия Федякина родила в СИЗО дочку

Как пишут СМИ, в момент ареста Валерия Федякина была на шестом месяце беременности.

И вот, как стало известно «МК», 29 декабря Федякина родила дочку. Роды прошли с осложнениями. В итоге, новорожденная девочка попала в клинику. Сейчас ребенок уже с матерью.

Я очень волнуюсь за внучку. Пыталась передать ей погремушки, но в СИЗО их не приняли. Звонки следователь не разрешает, потому никакой связи с дочерью нет

, - говорит бабушка, которая обратилась за помощью к правозащитникам. Она просит ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения Федякиной. Дома маме с малышкой, по ее словам, было бы намного лучше. Близкие уверены: Валерии нужна помощь с дочкой, ведь опыта материнства у нее нет (Валерия - мать-одиночка, ребенок у нее первый), - пишет "МК".

По словам матери Валерии, живут они под Ростовом, держат небольшое хозяйство (куры, свиньи). Помимо Валерии в семье еще трое детей.