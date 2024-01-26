FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мошенничество 178 постов • 30 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Мошенничество
"Битмама" стала мамой. Криптоцыганка Валерия Федякина родила в СИЗО дочку

"Битмама" стала мамой. Криптоцыганка Валерия Федякина родила в СИЗО дочку

Автор:
26 января 2024 21:50
Сообщество : Мошенничество
Метки: Валерия Федякина   крипта   мошенничество   ребёнок   родила   сизо   
1284
6

О, чудный новый мир... "Королева криптовалют" Валерия Федякина, оказавшаяся в СИЗО за мошенничество и подозреваемая в финансировании украинской армии и краже 1,5 тонн налички (примерно 7,5 млрд рублей) родила в СИЗО девочку, но продолжает сидеть ... в камере с кроватками и стиральными машинами.

У 28-летней уроженки Украины Валерии Федякиной, известной как "Битмама", а также специалист в области нефтянки, золота и крипты, всё в жизни поначалу складывалось отлично. Она давала комментарии финансовым СМИ, писала рецензии на литературные новинки, выступала на тематических саммитах, была вхожа и в светскую тусовку — ее можно было заметить на Рублевке в компании таких медийных личностей, как Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Дмитрий Маликов, миллиардер Умар Джабраилов и других представителей столичного бомонда. Битмама выставляла в соцсетях фото с океанских пляжей и подписывала, что «делает деньги из воздуха».

×
×

Но в конце 2023 года что-то пошло не так и выяснилось, что деньги она делала не из воздуха, а по схеме: получала деньги в РФ и путём различных банковско-криптовалютных операций и обещала вывести валюту за рубежом, получая свой процент.

Но в поле зрения правоохранительных органов девушка попала не за это, а за то, что присвоила почти 7 миллиардов рублей, принадлежащих одному из ее клиентов. Уже после ареста вскрылось, что тот клиент — далеко не единственный потерпевший и сумма ущерба намного больше.

Как пишут СМИ, в момент ареста Валерия Федякина была на шестом месяце беременности.

И вот, как стало известно «МК», 29 декабря Федякина родила дочку. Роды прошли с осложнениями. В итоге, новорожденная девочка попала в клинику. Сейчас ребенок уже с матерью.

Я очень волнуюсь за внучку. Пыталась передать ей погремушки, но в СИЗО их не приняли. Звонки следователь не разрешает, потому никакой связи с дочерью нет

, - говорит бабушка, которая обратилась за помощью к правозащитникам. Она просит ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения Федякиной. Дома маме с малышкой, по ее словам, было бы намного лучше. Близкие уверены: Валерии  нужна помощь с дочкой, ведь опыта материнства у нее нет (Валерия - мать-одиночка, ребенок у нее первый), - пишет "МК".

По словам матери Валерии, живут они под Ростовом, держат небольшое хозяйство (куры, свиньи). Помимо Валерии в семье еще трое детей. 

Мы простые люди, а не богачи, как пишут некоторые СМИ. Денег не хватает даже на адвокатов.

В сентябре издание АиФ писало о том, что сидит "Королева блокчейна" в единственном в Москве женском следственном изоляторе, это СИЗО № 6 в районе Печатники возле Николо-Перервинского монастыря. Для беременных женщин и мам с детьми до трех лет в нем оборудованы специальные камеры.

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы Марии Ботовой, это камеры повышенной комфортности, рассчитанные в среднем на пятерых женщин. Там достойный ремонт, есть телевизор, холодильник, стиральная машинка. Кровати в них не двухъярусные, а обычные. Помимо взрослых, там же стоят детские кроватки для малышей. И очень много игрушек.

Обитательницы специализированных камер пользуются льготами, самая главная из которых — возможность гулять в любое время и столько, сколько необходимо женщине и малышу. У тех, кто сидит в обычных камерах, прогулки длятся час и по непредсказуемому расписанию. С беременными и мамочками с детьми все иначе, они даже и гуляют не со всеми, а в отдельном живописном дворике с детской площадкой.

Специализированное у них и питание. Дополнительно к обычному столу им выдаются свежие фрукты, творог, молоко и масло. А ещё они могут питаться не тюремной едой, а заказывать блюда из ресторана ФСИН. Впрочем, эта услуга доступна всем заключенным, а не только беременным.

,— рассказала Мария.

Корреспондент aif.ru нашел меню комбината питания ФСИН. Оказалось, что он готовит и доставляет сидельцам буквально всё: ассорти шашлыков, стейк из лосося, запеченную утку, узбекский плов, манты, котлеты по-киевски, царскую уху, пасту под соусом Полло, отбивные «бризоль», различные салаты, изысканные пирожные и многое-многое другое. Мы попробовали подсчитать количество блюд в меню, - пишет АиФ, - "но сбились на первой сотне".

Валерия Федякина была задержана 15 сентября. Следствие выяснило, что она собралась покинуть страну и уехать в ОАЭ, где у нее имелся вид на жительство.

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин сравнил Федякину с известным блогером, продававшим свои марафоны желания.

Похоже, у нас тут есть кое-кто покруче Блиновской!...

После задержания Федякиной Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве предъявило ей обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. Сама Федякина свою вину отрицает.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мошенничество"
Метки: Валерия Федякина   крипта   мошенничество   ребёнок   родила   сизо   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
49k
Максим Т. Час назад
Щазз заплачу от умиления... Дайте ей талоны на усиленное питание!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

91240



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Смешные СМС-переписки, которые нарочно не придумаешь
Смешные СМС-переписки, которые нарочно не придумаешь
Террористку Дарью Трепову* приговорили к 27 годам колонии
Террористку Дарью Трепову* приговорили к 27 годам колонии
Набирающие популярность в сообществах
«Сел не на тот рейс»: Киркоров объяснил, как оказался в Нью-Йорке на концерте Мадонны
«Сел не на тот рейс»: Киркоров объяснил, как оказался в Нью-Йорке на концерте Мадонны
Герои Меча и Магии: Подборка приколов
Герои Меча и Магии: Подборка приколов
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тяжелый выдался разговор

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#в мире#аварии#Автовсячина#забавно#улыбнуло#США#милота
#животные#автомир#интересно#интересное#ДТП#собака#позитив#Разное#подборка#природа
#автомобили#Юмор#люди#факты#авто аварии#полиция#история#кот#вор#маразм
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте Без излишеств: Елена Блиновская ближайшие три месяца проведёт в камере на 40 человек Без излишеств: Елена Блиновская ближайшие три месяца проведёт в камере на 40 человек Суд отправил «королеву марафонов» Елену Блиновскую в СИЗО Суд отправил «королеву марафонов» Елену Блиновскую в СИЗО Суд в Москве отправил в СИЗО главу узбекского землячества Баратова Суд в Москве отправил в СИЗО главу узбекского землячества Баратова В Екатеринбурге женщина заставила сына гулять на морозе в одних носках и попала под проверку полиции В Екатеринбурге женщина заставила сына гулять на морозе в одних носках и попала под проверку полиции "Если грешник покаялся, его надо простить": певец Шарлот написал письмо с извинениями патриарху Кириллу "Если грешник покаялся, его надо простить": певец Шарлот написал письмо с извинениями патриарху...

На что жалуетесь?

Вернуться