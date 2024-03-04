История миллиардера, который умер, боясь микробов

Ох, уж этот Говард Хьюз - олицетворение американской мечты о богачах. Яркий, эмоциональный, обаятельный, всегда полный идей. Такой он был интересный человек, что про него даже сняли один из известнейших фильмов с Ди Каприо "Авиатор".
24 сентября 1905 года в Хамбле родился Говард Хьюз-младший (его ещё называли Сонни). Отцом Говарда был активный и вспыльчивый Бо Хьюз, который понял, в чём основная проблема нефтедобытчиков - они теряли колоссальные деньги на плохом оборудовании для бурения.
Несколько месяцев испытаний ему и инженеру Уолтеру Шарпу, чтобы создать и получить патент на дрель, которая стала настоящим хитом среди нефтяников. Это изобретение принесло Хьюзам большие деньги. В 1909 году Бо основал Sharp-Hughes Tool Company.
Матушка Говарда Аллен была дамой нестабильной: душила гиперопекой, была излишне чувствительна, истерична и склонна к ипохондрии. Проще было сказать, чего она не боялась: кошки, тараканы, жуки, комары, мухи... Полиомиелит в те годы был обычным делом среди детей и Аллен постоянно терзала врачей, чтобы те проводили анализы Говарду. Ничего удивительного, что ей удалось вложить свои навязчивые страхи в голову сыну. Когда Аллен скончалась, то Говард начал беспрестанно посещать врачей, регулярно "находя" у себя разные болячки. А уж под конец собственной жизни ипохондрия превратилась в какое-то сумасшествие.
Сонни по натуре был юношей нервным и стеснительным. Но с годами научился брать верх над своими слабостями и демонстрировать маскулинные черты.
С детства он отличался интересными идеями и техническими способностями. При этом, воспитанный мамой, не пил кофе и алкоголь, никогда не курил. По причине тугоухости он всегда говорил звучно и голос звучал властно.
К 19 годам он похоронил обоих родителей и стал наследником огромного состояния, которое надо было преумножать. Сонни руководил Hughes Tool Company, производящей буры, что приносило ему существенную прибыль. Чтобы стать независимым он практически силком выкупил все акции, что после смерти Бо доставили другим членам семьи. Говарду было достаточно парочку раз поиграть с судьёй в гольф и всё было решено.
Говард Хьюз в итоге стал бизнесменом, единолично контролирующим своё предприятие и состояние. Ему было доступно практически всё.
Сонни покупал хорошее отношение политиков, чиновников, судей, выигрывал самые разные гостендеры.
Оказавшись в столь же коррумпированном мире Голливуда дал ему доступ ко многому. 4 июля 1925 года Говард женился на Элль Райс, которую бил и унижал, причём публично. Четыре года унижений и пара развелась. Второй женой Хьюза стала Джин Питерс, с которой он обручился в 1957 году.
Кино манило Хьюза: он страстно интересовался техникой, разобрав съёмочную камеру до болтика и собрав заново, да и вообще всеми деталями, вплоть до декораций. Вскоре он стал уже серьёзным продюсером и даже занимал режиссёрское кресло, вмешиваясь в съёмочый процесс.
1953 и 1954 годы - это стыдные страницы в жизни Говарда Хьюза.
1953 год. 19 мая. В Неваде проводилось ядерное испытание, но Комиссия решила почему-то не эвакуировать город в 250 км от места испытаний. Туда попала радиоактивная пыль. И в начале 1954 года Хьюз именно туда отправил группу для съёмок фильма "Завоеватель" (о Чингисхане), который, к слову, провалился. Но это была ерунда в сравнении с тем, что примерно половина людей из группы заболели лучевой болезнью и вскоре все они скончались от рака. А в Голливуд, для сцен в павильонах, прислали 60 тонн заражённого песка, чтобы сымитировать пустыню Гоби.
Партнёров он менял чаще чем перчатки. В постели Хьюза побывали практически все звёзды Голливуда того времени. Актриса Рита Хейворт, кстати, забеременела от него, но Сонни буквально ненавидел детей и заставил её пойти на аборт. Актриса Терри Мур в аналогичной ситуации ребёнка решила оставить, но скончалась в родах.
Ничего удивительного, что актрисы вынуждены были отвечать на "ухаживания" продюсера. Загубить девушкам карьеру ему ничего не стоило. Удивительно, кстати, при его-то ипохондрии, вести столь беспорядочный образ жизни.
Чуть ли не единственной актрисой, ни разу не уступившей давлению Хьюза, стала Ава Гарднер. Ущемлённый Говард терпеть не мог Фрэнка Синатру, считая, что именно он "увёл" у него Гарднер и пытался разрушить его карьеру.
Страх
В 1970 году, уже за 6 лет до собственной смерти Говард превратился в скелет. За день он потреблял 2000 калорий, но обладая ростом в 192 см, его вес был 47 кг. Даже просто стоя он покачивался, а по лестнице его несли на носилках.
В чём же было дело? Позднее, уже после смерти Говарда, автор биографии миллионера, обратился за консультацией к одному из лучших диагностов Лос-Анджелеса Джозефу Чой. Тот изучил историю и по совокупности факторов чётко сказал, что это был СПИД.
Ну да, лихорадки, стремительная потеря веса, постоянно повышенная температура, низкий гемоглобин. Всё это указывает на наличие в организме ВИЧ. Сам же Сонни, панически боясь того неизвестного, что сжирало его изнутри, раз за разом отказывался сдавать кровь на анализ.
Детские страхи микробов вернулись с утроенной силой. Говард пытался спастись от неизбежного с упорством, достойным лучшего применения. В его голове родилась параноидальная идея, что спастись от радиации и микробов ему поможет постоянное протирание всего носовыми платочками и полотенцами. После похода в туалет Хьюз усаживался возле раковины и мог часами, стирая руки до крови, протирать их спиртом. Парадокс, но при всём при этом, он старательно избегал любых контактов с врачами. Питался о, в основном, молоком, грушами, шоколадными батончиками и арахисом. Но вот его приближённым не повезло с ещё одной навязчивой идеей Говарда: миллионер приказал собирать всю его мочу по банкам и хранить в специальной комнате.
На секундочку, в эти, последние свои, годы Говарду принадлежала пятая часть Лас-Вегаса. Вот только судьба довольно жестоко напомнила ему его же слова: "счастье не купишь за деньги".
5 апреля 1976 года Говард Хьюз умер.
Уже в 1980 году бизнесы Сонни, Hughes Aircraft и Hughes Helicopters, продали за 5 млрд долларов.
Источник:
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Есть чему завидовать.
При чём тут? Человек был психически болен. Если бы он лечился, употребив по назначению свои деньги, то возможно всё обернулось бы совсем иначе. А болезнь, в том числе и психическая, она не разбирает кто сколько зарабатывает. Если бы он был смотрителем в зоопарке и окончил жизнь при схожих обстоятельствах, то как тогда быть с "его же словами"?
А поговорка сама по себе фуфел. Потому что счастье понятие сугубо субъективное. И для каждого своё. Для кого-то счастье, это от родителей до сорока съехать, а для кого-то геморрой вылечить.
Что-то не похоже, что он весил 47 кг. В меру упитанный мужчина, даже колени округлые.