История миллиардера, который умер, боясь микробов

Партнёров он менял чаще чем перчатки. В постели Хьюза побывали практически все звёзды Голливуда того времени. Актриса Рита Хейворт, кстати, забеременела от него, но Сонни буквально ненавидел детей и заставил её пойти на аборт. Актриса Терри Мур в аналогичной ситуации ребёнка решила оставить, но скончалась в родах.

Ничего удивительного, что актрисы вынуждены были отвечать на "ухаживания" продюсера. Загубить девушкам карьеру ему ничего не стоило. Удивительно, кстати, при его-то ипохондрии, вести столь беспорядочный образ жизни.

Чуть ли не единственной актрисой, ни разу не уступившей давлению Хьюза, стала Ава Гарднер. Ущемлённый Говард терпеть не мог Фрэнка Синатру, считая, что именно он "увёл" у него Гарднер и пытался разрушить его карьеру.





Страх

В 1970 году, уже за 6 лет до собственной смерти Говард превратился в скелет. За день он потреблял 2000 калорий, но обладая ростом в 192 см, его вес был 47 кг. Даже просто стоя он покачивался, а по лестнице его несли на носилках.

В чём же было дело? Позднее, уже после смерти Говарда, автор биографии миллионера, обратился за консультацией к одному из лучших диагностов Лос-Анджелеса Джозефу Чой. Тот изучил историю и по совокупности факторов чётко сказал, что это был СПИД.

Ну да, лихорадки, стремительная потеря веса, постоянно повышенная температура, низкий гемоглобин. Всё это указывает на наличие в организме ВИЧ. Сам же Сонни, панически боясь того неизвестного, что сжирало его изнутри, раз за разом отказывался сдавать кровь на анализ.