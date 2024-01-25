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В Свердловской области кондуктор выбросила немолодую женщину из автобуса

В Свердловской области кондуктор выбросила немолодую женщину из автобуса

Автор:
25 января 2024 17:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   автобус   женщина   кондуктор   пассажирка   свердловская область   
1726
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А начальство даже не объявило ей выговор.

В сеть попало видео с кондуктором. Женщина берёт даму вроде бы пенсионного возраста, подтаскивает к выходу из автобуса и с матюгами выкидывает наружу - прямо в снег.

Осторожно, мат:

В сети началась бурление и одни кондуктора поддержали и заявили, что по-другому «пьянчуги» не понимают. А выброшенная из автобуса сама виновата. Другие женщину пожалели: она могла замёрзнуть. Да и вообще - может её в дороге после выпитого шарахнул инсульт, вот она и не могла ходить.

Общественность попыталась успокоить руководитель компании-перевозчика Асма Шахмина. По её словам, никто не замёрз и никаких травм у женщины не было.

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У нас это пригородный маршрут. Она была пьяная. И, видимо, когда в городе она села, ей помогли, а когда автобус ехал, укачало. Может быть, она ещё употребила, пока ехала. Когда автобус приехал на конечную, кондуктор попросила жителей помочь женщине выйти, но когда к ней подошли, очень такой зловонный запах был. Все отказались помогать.

Водитель у нас инвалид старенький и он не смог бы помочь. Кондуктор, пока тащила её по салону, видимо, так разозлилась. Конечно, нести женщину, которая, скажем так, описалась или обкакалась, ну… И вот так получилось.

С кондуктором мы, конечно, разговаривали. Она работает уже больше 10 лет. Провели беседу. Сказали, что в таких ситуациях надо звонить нам: у нас есть дежурка, мы бы подъехали.

Тем не менее видео посмотрели в МВД и начали проверку инцидента.

На данный момент представители МВД уже установили и опросили кондуктора, нашли дом, куда приезжала в гости потерпевшая. Личность женщины также установлена. Это жительница Полевского из микрорайона Черёмушки, ранее неоднократно судимая, официально не трудоустроенная. Когда сотрудники пришли к ней домой, соседи рассказали, что она уже несколько дней как «путешествует». От неё самой заявлений и сообщений в полицию пока не поступало.

По итогам начавшейся работы сыщики примут обоснованное процессуальное решение.

Но в сети всё равно спорят о том, что кондуктору нельзя было так себя вести. Защитники нетрезвой дамы считают, что даже с хроническими пьяницами надо поступать по-человечески, а не выкидывать их в снег.

Источник:

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Метки: Видео   автобус   женщина   кондуктор   пассажирка   свердловская область   
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36  комментариев
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10k
Дмитрий Час назад
А как "по человечески"? Она её, как я понял на скамейку оттащила? Что она должна была сделать, кондукторша? Любит у нас народ защищать всякое говно. Одна ужралась в свинину, вторую обвиняют в том, что она пьянь высадила из автобуса на скамейку! Чего то никто не помог кондуктору из-за вони. Кондуктор, судя по всему, тоже пенсионерка. Ничего там с этой пьянью не стало. У неё вся жизнь такая.
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2k
Андерсен 19 секунд назад
У нас в местной прессе писали уже об этом вот что:
" Женщина регулярно ездит на этом маршруте в поселок и чаще всего в таком вот состоянии. Ее, видимо, как-то «развезло» в автобусе, она проехала свою остановку. На конечной кондуктор долго упрашивала ее выйти из автобуса, но женщина была в невменяемом состоянии, все 40 минут поездки она крыла матом и посылала кондуктора. В итоге кондуктор пыталась ее вытащить, но сил не хватило, не удержала, кондуктор сама женщина, она не смогла поднять пассажирку. Она сказала, что не стала вызывать полицию, потому что они бы долго ехали, возможно, несколько часов, а люди на остановках ждут, дети, на улице зима, объяснил перевозчик."
Плюс к этому, уже здесь написано, - неоднократно судимая, не трудоустроенная и т.п. Картинка восприятия не изменилась при таком раскладе?
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2k
evzhur 9 минут назад
В Барнауле мать с сыном садилась в автобус на остановке и сын зашел в автобус, а мать не успела, автобус тронулся не дождавшись (это норма в Барнауле). Сын был взрослый, внешне нормальный, но инвалид с рассудком 5-летнего. Его из автобуса высадили на другом конце города как безбилетника, он замерз и помер. Причем мать сразу позвонила в полицию, там выделили двух ментов его найти, но тем тупо лень было и они не искали (их потом вроде судить хотели).
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1k
Александр 10 минут назад
"Водитель у нас инвалид старенький" - тоже неплохо.
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10k
MPEG-8 20 минут назад
Подумаешь, какую то тётку выкинули, это же не котик.
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167
Эрик Картман 21 минуту назад
Поддерживаю кондуктора, премию выдать.
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50k
Элек Мек Полчаса назад
Было такое,выбросили мужичка из автобуса,оказалось инсульт,а сам он профессор какой то .Благо нашлись неравнодушные люди,вызвали скорую помощь.
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1k
Александр 48 минут назад
Это не кот. Расходимся.
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4k
poбт 57 минут назад
с возрастом у пьяных шалав какая то индульгенция появляется что ли?
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2k
КАКАнгел 59 минут назад
пьяные редко замерзают- пьяные вообще живучие. А вам вонючих бомжей нравится нюхать ???
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37k
АнтонПолднев Час назад
Я в такси сейчас работаю. Но такого себе никогда не позволяю. Ну бывает сядет бухой. Садится и говорит, командир, извини, сейчас бабок нет. Довези пожалуйста. А мы с тобой сочтёмся. Причём контора-то с меня снимет. Я что, блин, не человек что ли? И до дома довозил и с рук на руки передавал. Кстати многие потом меня находили через диспетчера и возвращали долги и с чаевыми.
Людьми нужно быть в любой ситуации.
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12k
Артем Час назад
Ну едрит, это же не кот! А всего лишь немолодая (!?) женщина! Так что расходимся, тут не на что смотреть!
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24k
сеньор Леонсио Час назад
Слишком мало инфы, надо знать преамбулу.
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38k
Алексей Час назад
вообщем внесу ясность - особых вариантов у кондуктора не было - это косой брод - там ни ментов, ни даже больницы...
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36k
Опаньки 2 часа назад
это же не кот, тут петиций не будет никто писать (сарказм)

я бы тоже бомжиху не стал трогать .0
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59k
dima423 2 часа назад
Ну хер знает... ну нажралась, че теперь на мороз в таком состоянии выкидывать? Ну вызови ментов или скорою... Ну нажралась, бывает, мало ли там чего мож у нее вообще инсульт, видно же что не бомжиха... так выкинешь а она помрет там от переохлаждения...
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21k
Александр 2 часа назад
Наверно никто из тех кто лил слёзы по коту даже слова не напишет про этот случай.
Кондуктору надо было вызвать ментов и они бы ей занялись, а не выкидывать из автобуса в снег.
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205
Феличита Алексей Полчаса назад
ты не понял что написал сам и что другие пишут?
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205
Феличита Александр Полчаса назад
как раз полное отсвутсвие логики - если не хочешь вести себя по людски - не покупай автобус, а раз купил - будь добр соблюдать правила
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Нееее. Петиции в этом случае не будет.
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352
ruslan d 2 часа назад
Человеком надо быть и к людям и к "котам" .
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August

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