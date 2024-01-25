В Свердловской области кондуктор выбросила немолодую женщину из автобуса

В сети началась бурление и одни кондуктора поддержали и заявили, что по-другому «пьянчуги» не понимают. А выброшенная из автобуса сама виновата. Другие женщину пожалели: она могла замёрзнуть. Да и вообще - может её в дороге после выпитого шарахнул инсульт, вот она и не могла ходить.

Общественность попыталась успокоить руководитель компании-перевозчика Асма Шахмина. По её словам, никто не замёрз и никаких травм у женщины не было.

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У нас это пригородный маршрут. Она была пьяная. И, видимо, когда в городе она села, ей помогли, а когда автобус ехал, укачало. Может быть, она ещё употребила, пока ехала. Когда автобус приехал на конечную, кондуктор попросила жителей помочь женщине выйти, но когда к ней подошли, очень такой зловонный запах был. Все отказались помогать. Водитель у нас инвалид старенький и он не смог бы помочь. Кондуктор, пока тащила её по салону, видимо, так разозлилась. Конечно, нести женщину, которая, скажем так, описалась или обкакалась, ну… И вот так получилось. С кондуктором мы, конечно, разговаривали. Она работает уже больше 10 лет. Провели беседу. Сказали, что в таких ситуациях надо звонить нам: у нас есть дежурка, мы бы подъехали.

Тем не менее видео посмотрели в МВД и начали проверку инцидента.

На данный момент представители МВД уже установили и опросили кондуктора, нашли дом, куда приезжала в гости потерпевшая. Личность женщины также установлена. Это жительница Полевского из микрорайона Черёмушки, ранее неоднократно судимая, официально не трудоустроенная. Когда сотрудники пришли к ней домой, соседи рассказали, что она уже несколько дней как «путешествует». От неё самой заявлений и сообщений в полицию пока не поступало. По итогам начавшейся работы сыщики примут обоснованное процессуальное решение.

Но в сети всё равно спорят о том, что кондуктору нельзя было так себя вести. Защитники нетрезвой дамы считают, что даже с хроническими пьяницами надо поступать по-человечески, а не выкидывать их в снег.