В Свердловской области кондуктор выбросила немолодую женщину из автобуса

А начальство даже не объявило ей выговор.
В сеть попало видео с кондуктором. Женщина берёт даму вроде бы пенсионного возраста, подтаскивает к выходу из автобуса и с матюгами выкидывает наружу - прямо в снег.
Осторожно, мат:
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В сети началась бурление и одни кондуктора поддержали и заявили, что по-другому «пьянчуги» не понимают. А выброшенная из автобуса сама виновата. Другие женщину пожалели: она могла замёрзнуть. Да и вообще - может её в дороге после выпитого шарахнул инсульт, вот она и не могла ходить.
Общественность попыталась успокоить руководитель компании-перевозчика Асма Шахмина. По её словам, никто не замёрз и никаких травм у женщины не было.
У нас это пригородный маршрут. Она была пьяная. И, видимо, когда в городе она села, ей помогли, а когда автобус ехал, укачало. Может быть, она ещё употребила, пока ехала. Когда автобус приехал на конечную, кондуктор попросила жителей помочь женщине выйти, но когда к ней подошли, очень такой зловонный запах был. Все отказались помогать.
Водитель у нас инвалид старенький и он не смог бы помочь. Кондуктор, пока тащила её по салону, видимо, так разозлилась. Конечно, нести женщину, которая, скажем так, описалась или обкакалась, ну… И вот так получилось.
С кондуктором мы, конечно, разговаривали. Она работает уже больше 10 лет. Провели беседу. Сказали, что в таких ситуациях надо звонить нам: у нас есть дежурка, мы бы подъехали.
Тем не менее видео посмотрели в МВД и начали проверку инцидента.
На данный момент представители МВД уже установили и опросили кондуктора, нашли дом, куда приезжала в гости потерпевшая. Личность женщины также установлена. Это жительница Полевского из микрорайона Черёмушки, ранее неоднократно судимая, официально не трудоустроенная. Когда сотрудники пришли к ней домой, соседи рассказали, что она уже несколько дней как «путешествует». От неё самой заявлений и сообщений в полицию пока не поступало.
По итогам начавшейся работы сыщики примут обоснованное процессуальное решение.
Но в сети всё равно спорят о том, что кондуктору нельзя было так себя вести. Защитники нетрезвой дамы считают, что даже с хроническими пьяницами надо поступать по-человечески, а не выкидывать их в снег.
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" Женщина регулярно ездит на этом маршруте в поселок и чаще всего в таком вот состоянии. Ее, видимо, как-то «развезло» в автобусе, она проехала свою остановку. На конечной кондуктор долго упрашивала ее выйти из автобуса, но женщина была в невменяемом состоянии, все 40 минут поездки она крыла матом и посылала кондуктора. В итоге кондуктор пыталась ее вытащить, но сил не хватило, не удержала, кондуктор сама женщина, она не смогла поднять пассажирку. Она сказала, что не стала вызывать полицию, потому что они бы долго ехали, возможно, несколько часов, а люди на остановках ждут, дети, на улице зима, объяснил перевозчик."
Плюс к этому, уже здесь написано, - неоднократно судимая, не трудоустроенная и т.п. Картинка восприятия не изменилась при таком раскладе?
Людьми нужно быть в любой ситуации.
я бы тоже бомжиху не стал трогать .0
Кондуктору надо было вызвать ментов и они бы ей занялись, а не выкидывать из автобуса в снег.
Ты мне предложила купить свой автобус и возить туда сюда.
Только к чему был этот высер?