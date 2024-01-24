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"Стояла ночь на горохе", "Отвезли и бросили в лесу": взрослые поделились, как жестоко их наказывали в детстве

"Стояла ночь на горохе", "Отвезли и бросили в лесу": взрослые поделились, как жестоко их наказывали в детстве

Автор:
24 января 2024 10:49
Сообщество : Истории из жизни
Метки: истории   истории из жизни   наказывали в детстве   отношения с матерью   отношения с отцом   родители   
3141
15

Методы воспитания у всех разные. И порой поведение родителей оставляет неизгладимый след на жизни детей. Даже повзрослев, многие до сих пор помнят, за что и как им "прилетало".

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Метки: истории   истории из жизни   наказывали в детстве   отношения с матерью   отношения с отцом   родители   
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32  комментария
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5k
Дмитрий ! 2 часа назад
Какой-то полный звиздец.
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861
Виктор Чикалев 7 минут назад
Читаешь такое и понимаешь, что мы просто идеальные родители.
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1k
Lenusya 11 минут назад
нас мама лупила почти ежедневно, ремнем, выбивалкой для ковров.
Пару раз собирала чемодан с вещами якобы для того, чтобы отправить в детдом, при этом сама плакала и детально описывала, как она отвезёт в детдом, помашет ручкой, я буду проситься домой, а она не заберёт. Больше всех доставалось сестре, выгоняла её из дома, била головой об стену и т.д. Отец ни разу нас не ударил, даже ругался редко.
Несмотря ни на что мы маму любили, и её ранняя смерть для нас была ударом, но с психикой у неё явно были проблемы.
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2k
Rom 23 минуты назад
Сколько мразей, а. Простить ...простить.... ну может и можно для себя простить кого то, но общаться как продолжают потом с такими родителями то? В большинстве случаев такие родители заслуживают, чтобы их тоже с лес отвезли... и там жить оставили. А сколько такого всего и сейчас происходит, сколько жутких ситуаций...
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4k
Руслан Полчаса назад
Какая-то клиника у людей. Леща дать сыну за косяки ещё куда ни шло. Но вывозить в лес и стращать собственного малолетнего ребёнка? Тут надо дело заводить или в дурку класть.
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34k
Юрий Полчаса назад
Был у нас мужик на работе. Выпивши гонял свою семью. А пил частенько. Прошло время.
Сыновья подросли и в свою очередь начали гонять своего отца, мстить за прошлые обиды.
Приходил этот "папа" на работу уже сам с синяками под глазками.... Плакался шибко...

Ab altero expectes, alteri quod feceris.
( Жди от другого того, что ты сделал ему сам.)
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3k
Froll Полчаса назад
Жесть конечно.Меня максимум пороли.Один раз батоном сырокопчёной колбасы по роже получил за то,что не было два дня и пришёл пьяный.Мне лет 16 было.
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657
Павел Кузнецов Полчаса назад
Редко бывало, что [мат] (в наказание за плохое поведение, или плохие оценки) проводом от кипятильника, или шлангом резиновым от душа.
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Комментарий удален
−16
8k
Пуриц Жорж Полчаса назад
Жесть какая то. мне максимум по жопе дали за курение в 14 лет
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14k
Роман 42 минуты назад
Рос без отца. Мать никакой дичи не творила, но поколачивала часто. Каждый день нам с сестрой давала кучу заданий по дому и огороду, и не дай бог не сделаешь. Мало того, что пахали с малых лет, так еще и выхватывали постоянно за любую провинность.
А сейчас удивляется почему мы редко к ней приезжаем.
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4k
solovei7 49 минут назад
какое то сборище безграмотных дур)
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18k
Голос Вселенной 57 минут назад
О, мой родной папаша со мной тоже дичь творил. Я был младше пяти лет.
В погреб сажал регулярно. Там темно, я боялся. Я садился возле двери и смотрел вниз, куда ведут ступеньки, в темноту. Там была кромешная темнота, и мне казалось, что оттуда кто-то вылезет и утащит меня вниз.
Однажды у меня вылезли на плече два чирия. Они гноились и никак не заживали. Отец закрывался со мной в бане и выдавливал мне их. Сказать, что это больно - ничего не сказать. Мне приходилось терпеть, захлебываясь слезами и соплями, потому что если я плакал или кричал, он бил меня.
Однажды пришли гости, с ними был маленький мальчик моего возраста. Я показал ему мою любимую игрушку - трехколесный велосипедик в виде трактора. Ему он так понравился, что когда они уходили, он стал плакать, мол, хочу такой. Его родители говорили, что это чужое. Ну а мой папаша сказал мол ничего, забирайте, нет проблем... Я тогда плакал и кричал, защищал свою игрушку, как мог, я вцепился в него и не отдавал. Но отец отобрал его у меня, а меня запер в темном гараже. Я какое-то время бился в дверь, кричал, даже понимая, что он за крик сейчас придет и побьет меня. Но мне было все равно - у меня отобрали и отдали то, что я больше всего люблю. Потом я успокоился и сел на пол, т.к. двери в машину были крепко закрыты. Часа через два, когда отец уснул, меня выпустила бабушка и сказала быстро идти спать, пока он не проснулся...
Мама развелась с ним, когда мне было 5. Он уехал жить в Германию. С тех пор я о нем ничего не знаю.
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46k
Игорь Час назад
В 4года меня оставляли дома одного на целый день, не потому, что наказывали, а когда детсад закрывали на карантин.
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3k
sers Час назад
Нас наказывали. Ставили в угол редко ремнем. Это было фигня. Самое страшное наказание это разговор и молчаливое порицание порицание. Бабушка была инструктором райкома, дед директором комбината бытовых услуг, у них опыт работы с человеком был многолетний.
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3k
RaiJu Час назад
Да, п.здец. Мою сестру двоюродную кипятильником е.ошила ее мама родная. А бабушка нас порола специальным шнурком кожаным, совсем маленьких. Мне 45, а бабушку я до сих пор не простил.
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5k
Йож Час назад
Таких родителей и врагу не пожелаешь. Трэш какой-то!
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24k
сеньор Леонсио Час назад
Со слов родителей, они как то хотели меня наказать, но я сказал, что вырасту и тоже буду их бить, и они передумали.
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8k
rutt Час назад
Вы где этих утырков нашли? Полный 3.14здец, чернуха какая-то.
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1k
Darki 2 часа назад
Рассказы про каких то психически нездоровых родителей.
Меня пороли ремнём,я понимал за что и понимал что в случае следующей провинности наказания не избежать и лучше впредь впитать урок,но то что тут понаписали это просто дичь какая то.
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26k
sssss3 2 часа назад
Короче, в детстве начитавшись про наказание стоянии на горохе, решил проверить.
Насыпал горох, встал на него на колени, простоял, так и не понял смысла наказания.
Наверное горох надо не слоем насыпать, а очень изредка, что-бы горошины впивались????
Тогда как наказывающий вообще поймёт, есть ли горох под коленками???
Или это просто унижение???
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