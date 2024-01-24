"Стояла ночь на горохе", "Отвезли и бросили в лесу": взрослые поделились, как жестоко их наказывали в детстве

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Методы воспитания у всех разные. И порой поведение родителей оставляет неизгладимый след на жизни детей. Даже повзрослев, многие до сих пор помнят, за что и как им "прилетало".
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14. А вас наказывали в детстве? Поделитесь, как это повлияло на вашу жизнь - и есть ли обида на родителей?
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Пару раз собирала чемодан с вещами якобы для того, чтобы отправить в детдом, при этом сама плакала и детально описывала, как она отвезёт в детдом, помашет ручкой, я буду проситься домой, а она не заберёт. Больше всех доставалось сестре, выгоняла её из дома, била головой об стену и т.д. Отец ни разу нас не ударил, даже ругался редко.
Несмотря ни на что мы маму любили, и её ранняя смерть для нас была ударом, но с психикой у неё явно были проблемы.
Сыновья подросли и в свою очередь начали гонять своего отца, мстить за прошлые обиды.
Приходил этот "папа" на работу уже сам с синяками под глазками.... Плакался шибко...
Ab altero expectes, alteri quod feceris.
( Жди от другого того, что ты сделал ему сам.)
А сейчас удивляется почему мы редко к ней приезжаем.
В погреб сажал регулярно. Там темно, я боялся. Я садился возле двери и смотрел вниз, куда ведут ступеньки, в темноту. Там была кромешная темнота, и мне казалось, что оттуда кто-то вылезет и утащит меня вниз.
Однажды у меня вылезли на плече два чирия. Они гноились и никак не заживали. Отец закрывался со мной в бане и выдавливал мне их. Сказать, что это больно - ничего не сказать. Мне приходилось терпеть, захлебываясь слезами и соплями, потому что если я плакал или кричал, он бил меня.
Однажды пришли гости, с ними был маленький мальчик моего возраста. Я показал ему мою любимую игрушку - трехколесный велосипедик в виде трактора. Ему он так понравился, что когда они уходили, он стал плакать, мол, хочу такой. Его родители говорили, что это чужое. Ну а мой папаша сказал мол ничего, забирайте, нет проблем... Я тогда плакал и кричал, защищал свою игрушку, как мог, я вцепился в него и не отдавал. Но отец отобрал его у меня, а меня запер в темном гараже. Я какое-то время бился в дверь, кричал, даже понимая, что он за крик сейчас придет и побьет меня. Но мне было все равно - у меня отобрали и отдали то, что я больше всего люблю. Потом я успокоился и сел на пол, т.к. двери в машину были крепко закрыты. Часа через два, когда отец уснул, меня выпустила бабушка и сказала быстро идти спать, пока он не проснулся...
Мама развелась с ним, когда мне было 5. Он уехал жить в Германию. С тех пор я о нем ничего не знаю.
Меня пороли ремнём,я понимал за что и понимал что в случае следующей провинности наказания не избежать и лучше впредь впитать урок,но то что тут понаписали это просто дичь какая то.
Насыпал горох, встал на него на колени, простоял, так и не понял смысла наказания.
Наверное горох надо не слоем насыпать, а очень изредка, что-бы горошины впивались????
Тогда как наказывающий вообще поймёт, есть ли горох под коленками???
Или это просто унижение???
Я про это наказание читал в книжке про 19 век.
Тогда вроде пороли всех подряд, ну окромя "графьёв", им головы рубили