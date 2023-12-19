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Девушки рассказали про жадных бывших, которые за копейку готовы были удавиться

Девушки рассказали про жадных бывших, которые за копейку готовы были удавиться

Автор:
19 декабря 2023 13:38
Сообщество : Истории
Метки: бывший парень   жадный   жадный бывший   жадный парень   истории   истории из жизни   
3409
13

Порой пары распадаются из-за финансовых вопросов. Девушки поделились историями про бывших партнёров, которые очень удобно устроились по жизни.

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Метки: бывший парень   жадный   жадный бывший   жадный парень   истории   истории из жизни   
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25  комментариев
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26k
Федор 2 часа назад
У нас в офисе есть один чел из разряда среднего звена начальства. ЗП норм так, далеко за 100 к.)) Как то раз выбирал колодки для своего авто в интернете, выбирал долго, очень долго)) Выбрал на другом конце города т.к. там комплект дешевле на 500(Пятьсот) рэ! Поехал, купил, довольный как слон по офису ходил, всем говорил - вот какой я молодец, семейный бюджет экономлю)) НО! Через неделю весь офис ржал - этот чел получил штраф 3000 рэ за не правильную парковку в том месте где он покупал колодки))
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12k
Krapiv 10 минут назад
похоже, что они все с одним и тем же встречались
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9k
Фельдъегерь 24 минуты назад
я тоже покупаю гречку в варочных пакетах, наверное я избалованный
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16k
Типа граф Час назад
Комментарий к фото
У него 9000 р. ЗП чтоли ?! Это же ниже минималки !
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11k
Dabus Час назад
У знакомой, мужик работал дальнобоем на европоездках (с прибалтийским паспортом ЕС) и зарабатывал в среднем 3000 EUR в месяц. Но при этом был настолько хитро***ным мудланом, что имел несколько детей и семей в разных городах, и при этом любые покупки их совместному ребёнку пытался заставить её делать исключительно через авито. При этом она сама зарабатывала больше 100к руб., и в принципе не могла понять такого скупердяства.Т.е. деньги что у неё что у него были в принципе не последние, но он прямо в конвульсиях бился от темы покупки новых вещей в магазине.
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17k
Женя Час назад
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13k
Григорий Бабкин Час назад

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354
Александр Шевченко Григорий Бабкин 36 минут назад
Ничего не даст оформление у нотариуса, договор дарения может быть устным, переписка и т.д и т.п., а вот если это куплено юр лицом можно всё забрать только письменный договор дарения.
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13k
Григорий Бабкин Час назад
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16k
Kostick 2 часа назад
экий бред сивой кобылы. ну не встречал я ни одну пару, чтобы там было хоть чуть похоже. а за овер 50 годиков я их встречал достаточное количество. вот тетеньки, с которых ещё трусы не снял, а она уже "поступков" требует. например, "а у меня нет нового айфона, а мне нечего надеть и пр." - вот такие раз через раз попадаются.
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203
ruslan d Kostick 42 минуты назад
Да не бывают , видел такое
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4k
Харон 2 часа назад
Опять кукурузина из пальца высасывает охренительные истории?
Или не из пальца?
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58k
dima423 2 часа назад
Блин чето даже не верится что такие бывают... А бабы вообще адекватные, что с такими не то что сожительствуют и женятся... а вообще общаются даже...
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66k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
читаю и поражаюсь . это ж насколько надо быть евреем чтоб свою женщину заставлять жрать одну овсянку или пытаться у нее что то отобрать . подарил -забудь . идиотизм . это какие то мужебабы а не мужчины.
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Спелая кукурузинка

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