Девушки рассказали про жадных бывших, которые за копейку готовы были удавиться

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Порой пары распадаются из-за финансовых вопросов. Девушки поделились историями про бывших партнёров, которые очень удобно устроились по жизни.
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