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В Таиланде пиявка присосалась к глазу туриста

В Таиланде пиявка присосалась к глазу туриста

Автор:
09 ноября 2023 07:59
Метки: в мире   глаз   инцидент   пиявка   таиланд   турист   
1135
2
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Парень вместе с друзьями отправился в поход по джунглям. Молодой человек ненадолго оставил фотоаппарат на земле и этим воспользовалась пиявка. Она заползла на фотоаппарат, а потом переместилась на глаз туриста. Отцепить её от глаза удалось далеко не сразу.

Во время похода по дикой местности парень положил камеру на землю, чтобы найти хороший ракурс. В этот момент на технику из травы забралась небольшая пиявка. Когда турист приложил фотоаппарат к лицу, пиявка переместилась в глаз.

Паразит присосался к слизистой рядом со слезной железой. От боли парень закричал, но вытащить пиявку удалось лишь через полчаса, когда она напилась крови. Глаз сильно покраснел из-за попыток удалить паразита. К счастью, сейчас туристу лучше.

Похоже, еще одна фобия в копилку.

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Метки: в мире   глаз   инцидент   пиявка   таиланд   турист   
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4  комментария
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
- Я тебе глаз высосу!
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4k
Владимир 36 минут назад
пьявки боятся соли-посцать на глаз надо было...
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18k
Голос Вселенной 54 минуты назад
Ну что за новость!!!
Давайте уже про Юлию Якубеню...
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4k
Χάρων Час назад
ЧТО ЗА ДИЧЬ???
"положил камеру на землю, чтобы найти хороший ракурс"??????????
КАК фотоаппарат на земле поможет с этим?
Насколько я знаю, ракурс bown через объектив фотоаппарата.
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