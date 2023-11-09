В Таиланде пиявка присосалась к глазу туриста

Парень вместе с друзьями отправился в поход по джунглям. Молодой человек ненадолго оставил фотоаппарат на земле и этим воспользовалась пиявка. Она заползла на фотоаппарат, а потом переместилась на глаз туриста. Отцепить её от глаза удалось далеко не сразу.
Во время похода по дикой местности парень положил камеру на землю, чтобы найти хороший ракурс. В этот момент на технику из травы забралась небольшая пиявка. Когда турист приложил фотоаппарат к лицу, пиявка переместилась в глаз.
Паразит присосался к слизистой рядом со слезной железой. От боли парень закричал, но вытащить пиявку удалось лишь через полчаса, когда она напилась крови. Глаз сильно покраснел из-за попыток удалить паразита. К счастью, сейчас туристу лучше.
Похоже, еще одна фобия в копилку.
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Давайте уже про Юлию Якубеню...
"положил камеру на землю, чтобы найти хороший ракурс"??????????
КАК фотоаппарат на земле поможет с этим?
Насколько я знаю, ракурс bown через объектив фотоаппарата.