Манчестерская мумия Ханна Бесвик

Ханна Бесвик (1688-1758) из Фейлсворта была представительницей состоятельной семьи. И свидетельницей того, как её родственника чуть не похоронили заживо. Врач обратил внимание на слова одного из участников траурной церемонии о том, что веки покойника дрожат. Выяснилось, что Джон жив, просто был в летаргическом сне. После восстановления мужчина прожил ещё долгую жизнь.

Ханну так впечатлила эта история с братом, что она попросила Чарльза Уайта – того самого семейного доктора, проследить, чтобы её бренное тело, когда пробьёт смертный час, отравилось в могилу исключительно в мёртвом, а не в каком-то другом виде.