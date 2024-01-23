Манчестерская мумия Ханна Бесвик

Боязнь быть похороненным заживо – не такая уж редкая фобия. Тафофобией страдали такие великие мира сего как Шопен, Нобель, Ренуар, Шопенгауэр, Гоголь и не только.
Поэтому рядовых граждан, опасающихся попасть заживо в гроб, тем более можно понять. А у героини этой истории – Ханны были для этого реальные предпосылки: брат женщины Джон действительно был живым на его собственном погребении.
Ханна Бесвик (1688-1758) из Фейлсворта была представительницей состоятельной семьи. И свидетельницей того, как её родственника чуть не похоронили заживо. Врач обратил внимание на слова одного из участников траурной церемонии о том, что веки покойника дрожат. Выяснилось, что Джон жив, просто был в летаргическом сне. После восстановления мужчина прожил ещё долгую жизнь.
Ханну так впечатлила эта история с братом, что она попросила Чарльза Уайта – того самого семейного доктора, проследить, чтобы её бренное тело, когда пробьёт смертный час, отравилось в могилу исключительно в мёртвом, а не в каком-то другом виде.
Медиком мистер Уайт, видимо, был неплохим. Но со своими тараканами: увлекался коллекционированием всяких диковинок, активно изучал такие ещё находящиеся на стадии становления направления как патологическая анатомия и акушерство. И в результате выполнил волю доверительницы, но весьма специфическим способом.
Когда Ханна скончалась, он решил бальзамировать тело, хотя прямых распоряжений касаемо этого в завещании женщины не значилось. Доктор обучался у одного из ведущих анатомов страны Уильяма Хантера и на практике использовал полученные знания.
Из тела усопшей по максимуму удалили кровь, убрали органы, а артерии и вены залили смесью скипидара и киновари. После всех манипуляций полости трупа заполнили камфарой, селитрой и смолой, основательно натерли его снаружи ароматическими маслами, а коробку, где должна была располагаться почившая Ханна, заполнили парижским гипсом.
Понятно, что после всех этих манипуляций у Бесвик не было никаких шансов очнуться в могиле и восстать из мёртвых. Но и в эту самую могилу покойница не попала. Ходили слухи, что после самостоятельного проведения всех манипуляций сумму, которую завещательница оставила на свои похороны, доктор присвоил себе.
Так это или нет – уже не узнать за давностью лет. Возможно, действия Уайта были продиктованы исключительно научным интересом. Некоторое время тело находилось в доме одного из родственников, а потом вернулось обратно к Уайту в необычной упаковке, в качестве которой выступил корпус больших настенных часов.
Когда настал черёд уже самого доктора, и в 1813 году Уайт покинул этот мир, то футляр перешёл другому медику – доктору Оллье. Тот, в свою очередь, в 1828 году отдал тело недавно открытому музею Манчестерского общества естественной истории. Необычный экспонат, который служители не стали использовать как часть доступной для посетителей экспозиции, получил негласное название Манчестерская мумия. «Дама в часах», которая была добропорядочной женщиной и благочестивой христианкой и всего лишь боялась погребения заживо, превратилась в диковинку вроде чучел животных, представленных в музее.
В результате на защиту прав давно почившей Ханны встали не только рядовые граждане, но и высокопоставленные персоны. В частности, министр внутренних дел и епископ. Которым пришлось юридически доказывать факт смерти «дамы в часах», поскольку необходимая документация, в частности, свидетельство о смерти, так и не была оформлена. И юридически Ханна всё ещё не была мертва.
После улаживания всех бюрократических моментов Бесвик наконец-то признали умершей. И женщина нашла своей последний приют на манчестерском кладбище летом 1868 года. С момента ухода из жизни женщины, с которой тафофобия сыграла такую жестокую шутку, прошло 110 лет.
Естественно, после упокоения мумии в безымянной могиле народ стал массово видеть призрак Ханны, который прогуливался в чёрном кружевном одеянии по кладбищу, территории бывшего поместья и дома доктора Уайта, из-за которого женщина больше чем на век зависла между жизнью и смертью. Впрочем, никому призрак особенно не докучал.
Да и кому есть дело до спокойных сущностей в наш век высоких скоростей, когда и жизни не хватит на приведение в порядок собственных накопившихся дел?
Источник:
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